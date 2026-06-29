சென்னையில் மீண்டும் தலை தூக்கும் பைக் சாகசம் - சாலையில் பேரிகார்டை இழுத்து சென்ற காட்சிகள் வைரல்
வீடியோ பதிவுகளை ஆதாரமாக வைத்து இருசக்கர வாகன சாகசத்தில் ஈடுபட்ட நபர்கள் யார் என்றும், சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றியும் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : June 29, 2026 at 3:44 PM IST
சென்னை: அடையாறு, பெசன்ட் நகர் உள்ளிட்ட மாநகரின் முக்கிய பகுதிகளின் சாலைகளில் ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட இருசக்கர வாகனங்களில் இளைஞர்கள் பைக் சாகசம் செய்து, சாலையில் இருக்கும் பேரிகார்டை கையில் இழுத்துச் சென்ற காட்சிகள் தற்போது சமூக ஊடகங்களில் பரவி வைரலாகி வருகின்றன.
கடந்த 2025-ம் ஆண்டு புத்தாண்டு தினத்தன்று சென்னை மெரினா சாலையில் இருசக்கர வாகனங்களில் சென்ற இளைஞர்கள் சிலர் சாகசத்தில் ஈடுபட்டனர். அவர்கள் சாலையில் வைக்கப்பட்டிருந்த பேரிகார்டை இழுத்துச் சென்ற காட்சிகள் சமூக ஊடகங்களில் பரவி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. உடனடியாக அவர்களை கைது செய்த போலீசார், அவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டனர்.
இதனையடுத்து, சென்னையில் இரவு நேரங்களில் இருசக்கர வாகனங்களில் அதிவேகமாக செல்வோர், சாகசங்களில் ஈடுபடுவோரின் வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, அவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து தொடர்ச்சியாக கடும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இதனால் கடந்த சில மாதங்களாக சென்னையில் இரவு நேரத்தில் பைக் சாகசங்களில் ஈடுபடுதல் உள்ளிட்ட பிரச்சனைகள் இல்லாமல் இருந்து வந்தது. இந்நிலையில் தற்போது மீண்டும் சென்னையில் இரவு நேரங்களில் பைக் சாகசத்தில் ஈடுபடுவது தலைதூக்கி உள்ளது.
சென்னையில் தலைதூக்கும் ‘பைக்’ சாகசம்- அதகளம் செய்யும் பாய்ஸ்#chennai | #bikewheeling | #bikerace | #chennaiboys | #chennaiboysatrocity | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/naVBEDSkYl— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) June 29, 2026
நேற்றிரவு அடையாறு, பெசன்ட் நகர் உள்ளிட்ட முக்கிய சாலைகளில் இரவு நேரத்தில் அதிவேகமாக இருசக்கர வாகனம் ஓட்டுவது, வீலிங் செய்வது, சாலையில் உள்ள பேரிகார்டுகளை இழுத்துச் சென்று தீப்பொறி வரவைப்பது உள்ளிட்ட செயல்களில் ஈடுபடும் வீடியோ காட்சிகளை, கானா பாடல்களுடன் இணைத்து சமூக வலைதளத்தில் சில இளைஞர்கள் பதிவு செய்துள்ளனர்.
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இந்த காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலானதையடுத்து, அந்த வீடியோ பதிவுகளை ஆதாரமாக வைத்தே இருசக்கர வாகன சாகசத்தில் ஈடுபட்ட நபர்கள் யார் என்றும், சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றியும் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
மேலும், இரவு நேரங்களில் முக்கிய சாலைகளில் ரோந்து பணிகளை போலீசார் தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என்றும், இருசக்கர வாகனங்களில் இரவில் சாலையில் செல்கிற இளைஞர்களை நிறுத்தி அவர்களிடம் விசாரிக்க வேண்டும் எனவும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.