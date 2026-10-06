பைக் ரேஸ், பதிவெண் இல்லாத வாகனங்கள் - சென்னையில் 3 நாட்களில் 2,000 டூ வீலர்கள் பறிமுதல்
பொதுமக்களின் உயிருக்கும் பாதுகாப்புக்கும் அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தும் வகையில் இருசக்கர வாகனங்களில் சாகச செயல்களில் ஈடுபடுவோர் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என சென்னை பெருநகர காவல்துறை எச்சரித்துள்ளது.
Published : October 6, 2026 at 7:35 PM IST
சென்னை: சென்னையில் கடந்த 3 நாட்களில், பதிவு எண் இல்லாமல் வாகனங்களை இயக்கியது, வாகன சாகசத்தில் ஈடுபட்டது போன்ற குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்ட 2,000 இருசக்கர வாகனங்களை காவல் துறையினர் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.
சென்னையில் பைக் ரேஸ் மற்றும் ஆபத்தான வாகன சாகசங்களில் ஈடுபடுவோர் மீது காவல் துறையினர் தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர். நுங்கம்பாக்கம் வள்ளுவர் கோட்டம் அருகே கடந்த சனிக்கிழமை அதிகாலை, இருசக்கர வாகனங்களில் சுமார் 15 முதல் 20 பேர் திரண்டனர். அவர்கள் பொதுமக்களின் உயிருக்கும் பாதுகாப்புக்கும் அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தும் வகையில், அதிவேகமாகவும் அஜாக்கிரதையாகவும் இருசக்கர வாகனங்களை இயக்கினர்.
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இதுதொடர்பான வீடியோ காட்சிகளை கைப்பற்றிய போலீசார், சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்தினர். இதன் அடிப்படையில் போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு மற்றும் சட்டம்-ஒழுங்கு காவல் நிலையங்களில் 3 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன.
இந்த வழக்குகளில் விசாரணை மேற்கொண்ட போலீசார், இருசக்கர வாகனங்களில் சாகசத்தில் ஈடுபட்ட 16 பேரை கைது செய்தனர். அவர்களிடம் இருந்து சாகசத்துக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட 11 இருசக்கர வாகனங்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. சம்பவத்தில் தொடர்புடைய மற்ற நபர்களையும் கண்டறியும் வகையில் போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இதன் தொடர்ச்சியாக சென்னை பெருநகர போக்குவரத்து காவல் துறை சார்பில், சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளில் தீவிர வாகனத் தணிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. குறிப்பாக, வாகன சாகசங்களில் ஈடுபடுவோர் மற்றும் பதிவு எண் இல்லாமல் இயக்கப்படும் இருசக்கர வாகனங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி, கடந்த 3 நாட்களில் மட்டும் வாகன சாகசங்களில் ஈடுபட்ட மற்றும் பதிவு எண் இல்லாமல் இயக்கப்பட்ட சுமார் 2,000 இருசக்கர வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக போக்குவரத்து காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
பொதுமக்களின் உயிருக்கும் பாதுகாப்புக்கும் அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தும் வகையிலும், பொது சொத்துகளுக்கு சேதம் விளைவிக்கும் வகையிலும் சாகசம் என்ற பெயரில் வீலிங் உள்ளிட்ட ஆபத்தான செயல்களில் ஈடுபடுவோர் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என சென்னை பெருநகர காவல்துறை எச்சரித்துள்ளது.
இருசக்கர வாகனங்களை உரிய ஆவணங்களுடன் இயக்குவதுடன், சாலை விதிகளை முறையாகப் பின்பற்ற வேண்டும் என்றும், சாலை பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தலாக இருக்கும் வாகன சாகசங்களை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் காவல்துறையினர் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
இதுபோன்ற சம்பவங்களைத் தடுக்க தொடர்ந்து கண்காணிப்பு மற்றும் வாகனத் தணிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.