தலைநகரத்தில் பயங்கரம்; மூன்று கொலை.. அதிர வைக்கும் வாக்குமூலம்.. பெண்ணின் சடலத்தை தேடும் போலீஸ்!
கவுரவ் குமார், அவரது மனைவி மட்டும் குழந்தையை கொலை செய்து விட்டு, சம்பவ இடத்திலிருந்த ரத்தக் கறைகளை கல்லூரியில் இருந்த கெமிக்கலை பயன்படுத்தி வடமாநில கும்பல் சுத்தப்படுத்தி இருக்கிறது.
Published : January 29, 2026 at 5:13 PM IST
சென்னை: இளம்பெண்ணின் சடலம் இருப்பதாக கூறப்படும் பெருங்குடி குப்பை கிடங்கில் தேடுதல் பணி 2-வது நாளாக நடந்து வருகிறது.
சென்னை தரமணி அருகே பீகாரை சேர்ந்த இளைஞர் கவுரவ் குமார், அவரது மனைவி முனிதா குமார் மற்றும் 2 வயது குழந்தை மூவரும் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தமிழ்நாட்டை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கி உள்ளது. பீகார் இளைஞரின் மனைவியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ய முயன்ற போது இந்த கொலைகள் நடந்ததாக போலீஸ் விசாரணையில் அம்பலமாகி உள்ளது. இந்த சம்பவத்தில் இளைஞர் கவுரவ் குமார் மற்றும் அவரது குழந்தையின் உடல் கண்டெடுக்கப்பட்ட நிலையில், மனைவி முனிதா குமாரின் உடலை இரண்டாவது நாளாக போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
பீகாரை சேர்ந்த இளைஞர் கவுரவ் குமார். இவர் வேலை தேடி தனது மனைவி மற்றும் 2 வயது ஆண் குழந்தையுடன் சென்னைக்கு வந்துள்ளார். இந்த நிலையில், கடந்த 26 ஆம் தேதி காலை, அடையாறு முதல் அவென்யூ பகுதியில் கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில், கவுரவ் குமார் உடல் சாக்கு மூட்டையில் கண்டெடுக்கப்பட்டது. இது தொடர்பாக விசாரணையில் இறங்கிய அடையாறு போலீசார் சந்தேகத்தின் பேரில் 5 பேரை கைது செய்து விசாரித்தனர். அதில், 2 பேருக்கு இவ்வழக்கில் தொடர்பு இல்லை என தெரிய வந்ததால் அவர்களை போலீசார் விடுவித்துள்ளனர். எஞ்சிய மூன்று பேர் விசாரணை வளையத்தில் இருந்தனர்.
இவர்கள் அளித்த வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில், மத்திய கைலாஷ் பகிங்காம் கால்வாய் அருகே கவுரவ் குமாரின் 2 வயது ஆண் குழந்தையின் உடல் மீட்கப்பட்டது. அதே போல, கவுரவ் குமார் மனைவியின் சடலத்தை பெருங்குடியில் உள்ள குப்பை கிடங்கில் வீசி விட்டதாக கைதானவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். அதன்படி, நேற்றில் இருந்து இன்று இரண்டாவது நாளாக போலீசார் தீயணைப்புதுறையினர் உதவியுடன் சடலத்தை தேடி வருகின்றனர்.
நேற்று முழுவதும் பெருங்குடியில் உள்ள குப்பை கிடங்கில் பொக்லைன் இயந்திர உதவியுடன் தீயணைப்பு துறையினர், மாநகராட்சி ஊழியர்கள், காவல் துறையினர் இணைந்து தேடினர். ஆனால், எந்த ஒரு தடயமும் கிடைக்காத நிலையில், இன்று காலையில் இருந்து தேடுதல் பணி தொடர்கிறது. இளம்பெண்ணின் உடல் கிடைத்த பின்னரே இந்த வழக்கின் முழு பின்னணியும் தெரிய வரும் எனவும் போலீசார் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், முதற்கட்ட விசாரணையில், கவுரவ் குமாரின் மனைவி கொலை செய்யப்படுவதற்கு முன்பு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டிருப்பது தெரிய வந்துள்ளது. இருப்பினும், பிரேத பரிசோதனைக்கு உட்படுத்திய பின்னரே அதனை உறுதி செய்ய முடியும் என காவல் துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதற்கிடையே, இந்த கொலை வழக்கில் பல்வேறு திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. கவுரவ் குமார் தனது மனைவி மற்றும் குழந்தையுடன் கடந்த 21 ஆம் தேதி சென்னைக்கு வேலை தேடி வந்துள்ளார். இங்குள்ள ஒரு தனியார் செக்யூரிட்டி நிறுவனத்தில் வேலை கேட்ட போது அவர்கள் விவரங்களை மட்டும் வாங்கிக் கொண்டு அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.
மேலும், கவுரவ் குமார் திருமணத்திற்கு முன்பு காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், ஸ்ரீபெரும்புதூர் பகுதியில் உள்ள கம்பெனியில் காவலாளியாக வேலை பார்த்துள்ளார். அங்கு இவருடன் பீகாரை சேர்ந்த சிக்கந்தர் என்பவரும் நண்பராக பழகி உள்ளார். இந்நிலையில், வேலை தேடி சென்னைக்கு வந்ததும் அது குறித்து சிக்கந்தரிடம் கவுரவ் குமார் தெரிவித்துள்ளார். உடனே சிக்கந்தர் தரமணியில் உள்ள பாலிடெக்னிக் கல்லூரி வளாகத்தில் காவலாளி வேலை இருப்பதாக கூறி அங்கு அழைத்து சென்றுள்ளார்.
சம்பவத்தன்று சிக்கந்தர் மற்றும் அவரது நண்பர்கள் சேர்ந்து மது அருந்தி உள்ளனர். அப்போது, இவர்கள் மது போதையில் கவுரவ் குமாரின் மனைவியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ய முயன்றுள்ளனர். அந்த சமயத்தில் தான் இந்த கொலை சம்பவங்கள் அரங்கேறி உள்ளன.
இந்த கும்பல் கவுரவ் குமார், அவரது மனைவி மற்றும் குழந்தையை கொலை செய்து விட்டு, சம்பவ இடத்திலிருந்த ரத்தக் கறைகளை கல்லூரியில் இருந்த கெமிக்கலை பயன்படுத்தி சுத்தப்படுத்தி இருக்கின்றனர். இதனால் அந்த இடத்தில் போலீசாருக்கு எந்த தடயமும் கிடைக்கவில்லை எனவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
மேலும், இந்த கும்பல் சடலங்களை சாக்கு மூட்டையில் எடுத்துக் கொண்டு சுற்றியுள்ளனர். முதலில், மத்திய கைலாஷ் பகிங்காம் கால்வாய் அருகே குழந்தையின் சடலத்தையும், பெருங்குடியில் உள்ள குப்பை கிடங்கில் இளம்பெண்ணின் சடலத்தையும் வீசியுள்ளனர். அதன் பின்னர் எஞ்சியுள்ள கவுரவ் குமாரின் உடலை கொண்டு சென்ற போது அடையாறு முதல் அவென்யூ பகுதியில் தவறி விழுந்துள்ளது. அப்போது அங்கு ஆட்கள் நடமாட்டம் இருந்ததால் பயத்தில் சடலத்தை அப்படியே விட்டு விட்டு சென்றது விசாரணையில் தெரிந்துள்ளது.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கில் கைதாகி இருக்கும் வடமாநிலத்தைச் சேர்ந்த 3 பேரிடம் மேற்கொண்டு நடத்தப்படும் விசாரணையில் தான் இன்னும் பல உண்மைகள் தெரிய வரும். குறிப்பாக, கவுரவ் குமார் மனைவியின் உடல் கிடைத்த பின்னரே விசாரணை முடிவுக்கு வரும்.
