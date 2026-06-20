ETV Bharat / state

வட மாநில தொழிலாளர் கட்டையால் அடித்து கொலை - 3 பேருக்கு போலீசார் வலைவீச்சு

சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் கொலை செய்துவிட்டு தப்பியோடிய வட மாநிலத்தவர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

கொலை நடந்த இடத்தில் போலீசார் ஆய்வு
கொலை நடந்த இடத்தில் போலீசார் ஆய்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 20, 2026 at 10:54 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தூத்துக்குடி: அரசு மதுபானக் கடையில் மது அருந்தி கொண்டிருந்தபோது ஏற்பட்ட தகராறில் பீகாரைச் சேர்ந்த தொழிலாளி ஒருவரை சக வட மாநில தொழிலாளர்கள் கட்டையால் அடித்து கொலை செய்துவிட்டு தப்பியோடிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

வியட்நாமைச் சேர்ந்த கார் தயாரிப்பு நிறுவனமான வின்ஃபாஸ்ட் நிறுவனத்தின் உற்பத்தி ஆலையானது தூத்துக்குடியில் செயல்பட்டு வருகிறது. ஓட்டப்பிடாரம் அருகேயுள்ள சில்லாநத்தம் என்ற கிராமத்திலுள்ள சிப்காட் வளாகத்தில் அமைந்துள்ளது இந்த ஆலை. இங்கு சுமார் ரூ. 16.50 லட்சம் முதல் ரூ. 24.50 வரை மதிப்பிலான கார்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. இந்த ஆலையில் பல்வேறு நாடுகள் மற்றும் மாநிலங்களைச் சேர்ந்த பலர் பணிபுரிந்து வருகின்றனர்.

குறிப்பாக, ஏராளமான வட மாநில தொழிலாளர்கள் இந்த பகுதியிலேயே தங்கி பணிபுரிந்து வருகின்றனர். அந்த வகையில் பீகார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ராஜேஷ் என்பவர் வின்ஃபாஸ்ட் நிறுவனத்தில் ஒப்பந்த பணியாளராக பணிபுரிந்து வந்துள்ளார்.

இவர், நேற்று (ஜூன் 19) இரவு தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே மூன்றாவது மைல் பகுதி அருகில் இந்திய உணவுக் கழகம் எதிரே அமைந்துள்ள ஒரு அரசு மதுபானக் கடைக்கு மது அருந்துவதற்கு சென்றதாகக் கூறப்படுகிறது. அங்கு பீகாரைச் சேர்ந்த 3 பேரை அவர் சந்தித்தப் நிலையில், அவர்களுடன் சேர்ந்து மதுபானக் கடைக்கு வெளியே அமர்ந்து மது அருந்தியதாக தெரிகிறது.

நான்கு பேரும் மது அருந்திகொண்டிருந்தபோது குடிப்பதில் அவர்களிடையே தகராறு ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. அப்போது ராஜேஷுடன் மது அருந்தி கொண்டிருந்த 3 பேர் கொண்ட கும்பல், அவரை கட்டையால் சரமாரியாக அடித்து கொலை செய்துவிட்டு அங்கிருந்து தப்பி ஓடியுள்ளது.

இந்நிலையில் அரசு மதுபானக் கடை அருகே வட மாநில தொழிலாளர் ஒருவர் அடித்து கொலை செய்யப்பட்டு கிடப்பதாக இன்று காலை போலீசாருக்கு பொதுமக்கள் தகவல் அளித்துள்ளனர். தகவலின் பேரில் அங்கு சென்ற தென்பாகம் காவல்துறையினர், ராஜேஷின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

இதையும் படிங்க: நெல்லை வட்டார அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை திடீர் சோதனை - பணம் பறிமுதல்; 9 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு

தொடர்ந்து, கொலை நடந்த இடத்திற்கு மோப்ப நாய் வரவழைக்கப்பட்டு சோதனை நடைபெற்றது. மேலும், அருகிலிருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை வைத்து ராஜேஷை கொலை செய்துவிட்டு தப்பியோடிய குற்றவாளிகளை போலீசார் வலைவீசி தேடி வருகின்றனர்.

தூத்துக்குடியில் இரவில் மது போதையில் ஏற்பட்ட தகராறில் வடமாநில தொழிலாளி ஒருவர் அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

BIHAR WORKER DEATH
VINFAST WORKER MURDER
பீகார் தொழிலாளி அடித்து கொலை
வின்ஃபாஸ்ட் நிறுவன ஊழியர் கொலை
NORTH INDIAN WORKER BEATEN TO DEATH

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.