தொழிலதிபரிடம் 5 லட்ச ரூபாய் பணம் பறித்து மிரட்டியதாக புகார் - 'பிக்பாஸ்' பிரபலம் வர்ஷினி வெங்கட் கைது
வர்ஷினி வெங்கட் தனது நண்பர்கள் மூலம் 27 லட்சம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என கேட்டு கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக தொழிலதிபர் தனது வழக்கறிஞர் மூலம் போலீசில் புகார் அளித்துள்ளார்.
Published : September 24, 2026 at 2:46 PM IST|
Updated : September 24, 2026 at 2:56 PM IST
சென்னை: தொழிலதிபரிடம் 5 லட்ச ரூபாய் பணம் பெற்று மிரட்டியதாக வழங்கப்பட்ட புகாரின் பேரில் பிக்பாஸ் பிரபலம் வர்ஷினி வெங்கட் கைது செய்யப்பட்டார்.
ஆந்திர மாநிலம் விஜயவாடாவை சேர்ந்த தருண் (26) என்பவர், குறும்பட தயாரிப்பு, ஷேர் மார்க்கெட்டிங் மற்றும் பைனான்ஸ் தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகிறார். இவர் சென்னை வரும் போது கிண்டியில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர ஹோட்டலில் தங்கி வருவதாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில் தொழிலதிபர் தருணுக்கு, நிஷாந்த் என்பவர் மூலம், பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற வர்ஷினி வெங்கட் என்பவருடன் அறிமுகம் ஏற்பட்டதாக தெரிகிறது. அப்போது வர்ஷினி, குறும்படம் தயாரிப்பதற்கு உதவி செய்யுமாறு தொழிலதிபர் தருணிடம் கேட்டதாக கூறப்படுகிறது
இதனைத் தொடர்ந்து, கடந்த ஆகஸ்ட் 22 ஆம் தேதி அதிகாலை ஹோட்டலில் இருந்த தருணை, வர்ஷினி வெங்கட் பேச வேண்டும் என அழைத்ததாக தெரிகிறது. ஹோட்டலில் இருவரும் பேசிக் கொண்டிருந்த போது, வர்ஷினியுடன் வந்த சஞ்சய் மற்றும் மேலும் இருவர், தருணை தாக்கி 50 ஆயிரம் ரூபாய் பணம் மிரட்டி வாங்கியதாக கூறப்படுகிறது.
இதன் பின்னர், அவருக்கு 3 லட்சம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என சஞ்சய் கூறியதாகவும், அதன்படி வங்கிக் கணக்கு மூலம் 5 லட்சம் ரூபாயை வர்ஷினிக்கு அனுப்பியதாகவும் தருண் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்நிலையில், கடந்த 16 ஆம் தேதி சஞ்சய் மீண்டும் தருணை தொடர்பு கொண்டு, மேலும் 27 லட்சம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என்றும், பணம் தராவிட்டால் தன்னிடம் துப்பாக்கி இருப்பதாகவும், அதனை பயன்படுத்தி கொலை செய்து விடுவதாக மிரட்டியதாக தெரிகிறது. இதனையடுத்து வழக்கறிஞர் மூலம் தருண், கிண்டி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.
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அந்த புகாரின் அடிப்படையில் போலீசார் நடிகை வர்ஷினியிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனர். அந்த விசாரணையின் முடிவில், பிக்பாஸ் வர்ஷினியை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, ஏழு நாள் நீதிமன்ற காவலில் புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.
மேலும் இந்த வழக்கில் தொடர்புடையவர்களை காவல் துறையினர் தேடி வருகின்றனர். வர்ஷினி வெங்கட் பிக்பாஸ் தமிழ் 8வது சீசனில் பங்கேற்றார். மேலும் ’சொட்ட சொட்ட நனையுது’, ’லாரா’ ஆகிய திரைப்படங்களிலும் இவர் நடித்துள்ளார்.