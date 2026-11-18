பெண் இன்ஸ்டா பிரபலம் சர்ச்சை: 'இதுபோன்ற குற்றச்சாட்டை இல்லையென்றால் யாரும் நம்பமாட்டார்கள்' - பிக் பாஸ் புகழ் முத்துக்குமரன் பிரத்யேக பேட்டி
பிக்பாஸ் முத்துக்குமரன் தன்னை திருமணம் செய்துகொள்வதாக வாக்குறுதி அளித்து ஏமாற்றியதாக பிரபல இன்ஸ்டா பிரபலம் வைத்த சமூக வலைதள குற்றச்சாட்டுகள் முதல் காவல் ஆணையர் அலுவலகம் வரை நடந்தது என்ன? ஓர் தொகுப்பு.
Published : November 18, 2026 at 4:35 PM IST
- BY சுபாஷ் தயாளன்
பிக்பாஸ் தமிழ் நிகழ்ச்சியின் 8வது சீசனில் வெற்றிபெற்ற முத்துக்குமரன், தனக்கு திருமண வாக்குறுதி அளித்து ஏமாற்றியதாகவும், தன்னை மனஉளைச்சலுக்கு ஆளாக்கியதாகவும் சமூக வலைத்தள பிரபலம் ஒருவர் சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். ஏற்கெனவே இந்த விவகாரத்தில் முத்துக்குமரன் மற்றும் அந்த பெண்ணுக்கு இடையே சமூக வலைதளங்களில் கருத்து மோதல் ஏற்பட்ட நிலையில், அதனைத் தொடர்ந்து பிரச்சினையானது காவல்துறை வரை சென்றிருக்கிறது.
யார் இந்த முத்துக்குமரன்?
சமூக வலைதள பிரபலங்களில் ஒருவராக அறியப்படுபவர் முத்துக்குமரன். காரைக்குடியைச் சேர்ந்த இவர் பொறியியல் பட்டப்படிப்பு படித்தவர். இவர் சமூக வலைதளங்களில் ‘நான் முத்துக்குமரன்’ என்ற பெயரில் கணக்குகளை வைத்திருக்கிறார். தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள், சமூக வலைதள காணொளிகள் மற்றும் மேடைப்பேச்சுகள் மூலம் கவனம் பெற்றவர். குறிப்பாக தனது பேச்சாற்றல் மற்றும் சமூகக் கருத்துகள் மூலம் தனக்கென ரசிகர் வட்டத்தை உருவாக்கினார்.
தொடர்ந்து தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளிலும் பங்கேற்று கவனம் பெற்றார். குறிப்பாக, தனியார் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பான ‘தமிழ் பேச்சு எங்கள் மூச்சு’ நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று தனது பேச்சுத் திறனை வெளிப்படுத்தினார். இதன் தொடர்ச்சியாக 2024ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ‘பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 8’ நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளராக களமிறங்கி வெற்றியும் பெற்றார். இதன் மூலம் பொதுமக்களிடையே பிரபலமான முத்துக்குமரனை சுற்றித்தான் தற்போது திருமண வாக்குறுதி தொடர்பான சர்ச்சை உருவாகியுள்ளது.
இன்ஸ்டா பிரபலம் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு
இன்ஸ்டாகிராமில் வீடியோ வெளியிட்டு வந்த பெண் ஒருவர், தன் மீது வைக்கப்படுகிற விமர்சனங்கள் குறித்தும், தனக்கு வருகிற மிரட்டல்கள் குறித்தும் தொடர்ந்து வீடியோக்களை வெளியிட்டு வந்தார். தொடர்ந்து, பெண்களுக்கு எதிரான சமூக பிரச்சினைகளை சுட்டிக்காட்டி அவர் வெளியிட்ட காணொளிகள் சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகின. இந்நிலையில், அந்த பெண் திடீரென மற்றொரு பிரச்சினை குறித்து வீடியோ வெளியிட்டதோடு, உயிரை மாய்த்துக்கொள்ளப் போவதாகவும் மிரட்டல் விடுத்திருந்தார். இந்த பிரச்சினை தற்போது காவல்துறை வரை சென்றிருக்கிறது.
அதுதான் பிக் பாஸ் புகழ் முத்துக்குமரனுனான பழக்கம். தனது பிரச்சினை குறித்து அந்த பெண் வீடியோ வெளியிட்ட சமயத்தில், முத்துக்குமரன் தனக்கு ஆதவரளிப்பதாக இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதாகவும், அதன்பிறகு செல்ஃபோன் எண்களை பகிர்ந்துகொண்டு பேசத் தொடங்கி, பின்னர் நேரில் சந்தித்துப் பழகும் அளவுக்கு இருவருக்கும் இடையே நெருக்கம் ஏற்பட்டதாகவும் அந்த பெண் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், ஆரம்பத்தில் சாதாரணமாகத் தொடங்கிய இந்தப் பழக்கம் பின்னர் தனிப்பட்ட உறவாக மாறியதாக கூறும் அவர், திருமணம் செய்துகொள்வதாக கூறி முத்துக்குமரன் தன்னை ஏமாற்றியதாகவும் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
பிரச்சினைக்கு அடித்தளம் போட்டது என்ன?
அந்த பெண்ணின் குற்றச்சாட்டு காணொளியில், “முத்துக்குமரன் ஆரம்பத்தில் இரண்டு முறை என்னை நேரில் சந்தித்தபோது சாதாரணமாகப் பேசிப் பழகினார். அதனால் எனக்கு அவர் மீது மரியாதையும் நம்பிக்கையும் உருவானது. அதன் பிறகு என்னைப் பிடித்திருப்பதாகவும் தாலி கட்டித் திருமணம் செய்து கொள்வதாகவும் கூறினார். இதனை நம்பி இருவரும் தொடர்ந்து நெருக்கமாகப் பழகினோம். அடுத்த சந்திப்பின்போது நான் முத்துக்குமரனின் வீட்டுக்குச் சென்றேன்
அங்கு அவர் என்னை மது அருந்த வற்புறுத்தியதுடன் எனக்கு விருப்பமில்லை என்று தெரிவித்தபோதும், உடல்ரீதியான உறவுக்கு நிர்பந்தித்தார். பின்னர் திருமணம் குறித்துப் பேசியபோது முத்துக்குமரன் மறுத்துவிட்டார். என்னை தொடர்புகொள்வதையும் தவிர்த்துவிட்டார்” என கூறியிருந்தார்.
இதற்கு முத்துக்குமரன் மறுப்பு தெரிவித்த நிலையில், அந்த பெண் மீண்டும் அக்டோபர் 8 அன்று மற்றொரு காணொளியை வெளியிட்டார். அதில், முத்துக்குமரன் தன்னை திருமணம் செய்துகொள்வதாக தனக்கு நம்பிக்கை அளித்துவிட்டு, பின்னர் உறவை தொடர விரும்பவில்லை என தெரிவித்ததாக கூறியதோடு, இருவரும் நெருக்கமாக இருக்கும் காணொளிகள், உரையாடல் பதிவுகள் மற்றும் குறுஞ்செய்திகளையும் வெளியிட்டார்.
அடுத்தடுத்த வீடியோக்களால் சர்ச்சை
மேலும் அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில், தான் உயிரை மாய்த்துக்கொள்ள முயன்றபோது நண்பர்கள் தன்னை மீட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதித்து காப்பாற்றியதாக பகிரங்கமாக தெரிவித்திருந்தார். அதுமட்டுமல்லாமல், முத்துக்குமரனுடன் எடுத்த காணொளிகள், இருவரும் பேசியதாகக் கூறப்படும் ஆடியோ பதிவுகள் குறுஞ்செய்திகளின் ஸ்கிரீன்ஷாட்கள் உள்ளிட்டவற்றையும் தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் வெளியிட்டார்.
இந்தப் பதிவுகளில் இடம்பெற்ற உரையாடல்கள் இருவருக்கும் இடையிலான உறவு குறித்து பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பின. குறிப்பாக இருவரும் வெறும் நண்பர்களாகத்தான் பழகினார்களா? அல்லது காதல் உறவில் இருந்தார்களா? என சந்தேகம் எழுந்த நிலையில், முத்துக்குமரன் தொடர்பான இந்த விவகாரம் இணையத்தில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.
முத்துக்குமரனின் பதில் என்ன?
அந்த பெண்ணின் தரப்பு குற்றச்சாட்டுகள் ஒருபுறமிருக்க, அந்த பெண் தனது நற்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் வகையில் தன்னை பற்றி தவறான தகவல்களை பரப்பி வருவதாக முத்துக்குமரன் காவல்துறையில் புகார் அளித்தார். அந்த புகாரில் தாங்கள் இருவரும் நட்புரீதியாக மட்டுமே பழகியதாகவும், இருவருக்கும் இடையே காதல் உறவு எதுவும் இருந்ததில்லை எனவும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.
மேலும், இருவரும் இயல்பாகவும் நகைச்சுவையாகவும் பேசிக்கொண்டபோது சில உரையாடல்கள் வீடியோ பதிவு செய்யப்பட்டதாகவும் அந்த உரையாடல்களில் இருந்து குறிப்பிட்ட பகுதிகளை மட்டும் எடிட் செய்து இரண்டு காணொளிகளாக அந்த பெண் வெளியிட்டுள்ளதாகவும் முத்துக்குமரன் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
அதோடு, அந்த பெண்ணுக்கு தன்னால் மனஉளைச்சல் ஏற்பட்டதாகவும், அவரது தற்கொலை முயற்சிக்கு தான் காரணம் என்று கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகள் உண்மைக்குப் புறம்பானவை என்றும் முத்துக்குமரன் தமது புகாரில் திட்டவட்டமாக தெரிவித்திருந்தார்.
அக்டோபர் 8 அன்று அந்த பெண்ணுடன் தொலைபேசியில் பேசுகையில் தங்களுக்குள் காதல் உறவு இருந்ததில்லை என அவரே ஒப்புக்கொண்டார். தனது முகம், பெயர், குரல் ஆகியவை காணொளிகளில் இடம்பெற்றுள்ளதால் சமூக வலைதளங்களில் பலரும் விமர்சனங்களையும் அவதூறான கருத்துகளையும் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
எனவே தனது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மற்றும் தொழில்முறை நற்பெயர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் அந்த பெண் மீது உரிய சட்டப்பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றும் அந்த புகாரில் முத்துகுமரன் தெரிவித்திருந்தார். மேலும் தன்னைப் பற்றிய காணொளிகள் மற்றும் தொடர்புடைய பதிவுகளை நீக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கோரியிருந்தார்.
முத்துக்குமரன் புகார் மீது காவல்துறை எடுத்த நடவடிக்கை என்ன?
முத்துக்குமரன் அளித்த புகார் விசாரணைக்காக விருகம்பாக்கம் காவல் நிலையத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. அந்த பெண் வெளியிட்ட பதிவுகள் தொடர்பாக முத்துக்குமரன் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் குற்றவியல் வழக்குப் பதிவு செய்ய சட்டப்பூர்வ முகாந்திரம் உள்ளதா என்பது குறித்து காவல்துறையினர் ஆய்வு செய்தனர். இதற்காக சட்ட நிபுணர்களிடம் நடத்திய ஆலோசனையில் முத்துக்குமரன் அளித்த புகாரில் குற்றவியல் வழக்குப் பதிவு செய்வதற்கான முகாந்திரம் இல்லை என விருகம்பாக்கம் காவல்துறையினர் முடிவு செய்துள்ளனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து புகார் அளித்ததற்கான ரசீதை வழங்கியதுடன் வழக்குப்பதிவு செய்ய முகாந்திரம் இல்லை என்ற விவரத்தையும் கடிதம் மூலம் முத்துக்குமரனுக்கு போலீசார் அனுப்பினர். தேவையெனில் நீதிமன்றத்தை அணுகலாம் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
மீண்டும் வெடித்த சர்ச்சை
காவல்துறையின் இந்தப் பதிலுக்குப் பிறகும் இருவருக்கும் இடையிலான கருத்து மோதல் முடிவுக்கு வரவில்லை. முத்துக்குமரன் வெளியிட்ட காணொளிகள் மற்றும் சமூக வலைதளப் பதிவுகளுக்குப் பதிலளிக்கும் வகையில் அந்த பெண்ணும் தொடர்ந்து பதிவுகளை வெளியிட்டு வந்தார்.
தீபாவளி நாளில் முத்துக்குமரன் வெளியிட்ட காணொளியும் இந்த விவகாரத்தில் மீண்டும் கவனம் பெற்றது. தனக்கு ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினைகள் காரணமாக விரதம் இருப்பதாகவும், அதனால் அன்றைய தினம் அசைவ உணவு சாப்பிடவில்லை எனவும் அதில் அவர் பேசியிருந்தார்.
இதையடுத்து அந்த பெண், முத்துக்குமரன் மீது தானும் புகார் அளிக்க உள்ளதாகவும், அதற்கு மற்றவர்கள் உதவ வேண்டும் என்றும் கோரி தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் புதிய பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டார். ஏற்கெனவே இருவருக்கும் இடையே சமூக வலைதளங்களில் கருத்து மோதல் நீடித்து வந்த நிலையில் இந்தப் பதிவுகள் மீண்டும் சர்ச்சையை அதிகரித்துள்ளன.
சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தை நாடிய பெண்
நவம்பர் 16ஆம் தேதி அந்த பெண் தனது வழக்கறிஞர் பிரியதர்ஷினியுடன் சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்துக்கு நேரில் வந்தார். முத்துக்குமரன் தன்னைத் திருமணம் செய்து கொள்வதாகக் கூறி உடல்ரீதியாக நெருங்கிப் பழகிவிட்டு, பின்னர் திருமணம் செய்ய மறுத்துவிட்டதாகக் கூறி புகாரளித்தார்.
புகாரளித்த பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர், சமூக ஊடகங்களில் இதுவரை வெளியிட்ட வீடியோக்களில் பேசியவற்றை மீண்டும் விளக்கினார். அப்போது மனஉளைச்சலில் தற்கொலைக்கு முயன்று மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தபோதும் முத்துக்குமரன் தன்னைத் தொடர்புகொண்டு இந்த விவகாரத்திற்கும் தனக்கும் சம்பந்தமில்லை என்று கூறும்படி வற்புறுத்தியதாகவும், முத்துக்குமரனின் பெற்றோரிடம் இந்த விவகாரம் குறித்து பேச முயன்றும் தீர்வு கிடைக்காததால், இறுதியாக காவல்துறையை நாடியதாகவும் அந்த பெண் தெரிவித்தார்.
வழக்கறிஞர் பிரியதர்ஷினி விளக்கம்
அந்த பெண்ணின் வழக்கறிஞர் பிரியதர்ஷினி செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், “திருமண வாக்குறுதி அளித்து ஏமாற்றியது, தற்கொலைக்குத் தூண்டுதல் மற்றும் மிரட்டல் உள்ளிட்ட குற்றச்சாட்டுகளின் அடிப்படையில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக பாரதிய நியாய சன்ஹிதா சட்டத்தின் 69வது பிரிவின் கீழ் புகாரளிக்கப்பட்டுள்ளது. முத்துக்குமரனின் நடவடிக்கைகளால் மன உளைச்சலுக்கு ஆளான அந்த பெண் தற்கொலைக்கு முயன்று மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தபோதும், அவரிடம் நலம் விசாரிக்காமல் தனது தொழில் வாழ்க்கை பாதிக்கப்படுவதாகக் கூறி தான் விளையாட்டாகத்தான் பேசினேன் என்று ஒப்புக்கொள்ளுமாறு வற்புறுத்தியுள்ளார்.
மேலும் சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்ததைத் தொடர்ந்து, கூடுதல் காவல் ஆணையர் புகாரைப் பரிசீலித்து விசாரணை நடத்த உத்தரவிட்டுள்ளார். விசாரணைக்காக மகளிர் காவல் நிலையத்துக்கு புகார் அனுப்பப்பட்டுள்ளது” என தெரிவித்தார்.
BNS 69 பிரிவு என்ன சொல்கிறது?
இந்த விவகாரத்தில் குறிப்பிடப்படும் பாரதிய நியாய சன்ஹிதா சட்டத்தின் 69-வது பிரிவானது, திருமணம் செய்துகொள்ளும் எண்ணம் இல்லாமலேயே திருமண வாக்குறுதி அளித்து அந்த வாக்குறுதியை நம்பவைத்து பெண்ணுடன் பாலியல் உறவு கொண்டதாக நிரூபிக்கப்படும் குறிப்பிட்ட சூழலில் பொருந்தக்கூடிய சட்டப்பிரிவாகும். இந்தக் குற்றத்துக்கு அதிகபட்சமாக 10 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனையும் அபராதமும் விதிக்க சட்டத்தில் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஆனால் திருமண வாக்குறுதி தொடர்பான ஒவ்வொரு புகாரும் தானாகவே இந்தப் பிரிவின் கீழ் குற்றமாகிவிடாது. வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டபோது அதை நிறைவேற்றும் எண்ணம் இருந்ததா? ஆரம்பத்திலிருந்தே ஏமாற்றும் நோக்கம் இருந்ததா? சம்பந்தப்பட்ட உறவின் பின்னணி என்ன? என்பன உள்ளிட்ட அம்சங்களை விசாரணையில் ஆராய வேண்டியது அவசியம். எனவே அந்த பெண் அளித்துள்ள புகார் மற்றும் அவர் முன்வைக்கும் குற்றச்சாட்டுகளின் உண்மைத்தன்மையை விசாரணை மூலமாகவே முடிவு செய்ய முடியும்.
ஈடிவி பாரத்துக்கு முத்துக்குமரன் பிரத்யேக பேட்டி
இதுகுறித்து பிக்பாஸ் புகழ் முத்துக்குமரனை தொடர்புகொண்டு ஈடிவி பாரத் ஊடகம் சார்பில் பேசியபோது" காவல் நிலையத்தில் எங்களை விசாரணைக்கு அழைப்பார்கள். அதற்காக காத்திருக்கிறோம். விசாரணை முடிந்த பிறகு நிச்சயமாக அனைத்து பத்திரிகையாளர்களையும் அழைத்து எங்களது தரப்பு விளக்கத்தை கொடுக்கவுள்ளோம்.
மேலும் காவல் நிலையத்தில் எனது தரப்பில் அனைத்து ஆதாரங்களையும் சமர்ப்பிக்க இருக்கிறேன். சட்டப்படி இந்த விவகாரத்தை எதிர்கொள்ளப் போகிறேன் என்பதால் காவல்துறையினரின் அறிவுறுத்தல் இல்லாமல் முன்கூட்டியே பத்திரிகையாளரை சந்தித்து பேச வேண்டாம் என நினைக்கிறேன்.
ஒரு ஆணின் மீது இதுபோன்ற குற்றச்சாட்டு வரும்போது வெறுமனே இல்லை இல்லை என்று நாம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தால் யாரும் நம்பமாட்டார்கள். உண்மை என்னவென்று எங்களுக்கு தெரியும். எங்கள் தரப்பு விளக்கத்தை காவல் நிலையத்திலும் நீதிமன்றத்திலும் முறைப்படி சமர்ப்பித்த பிறகு என்ன நடக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்புடன் நானும் காத்திருக்கிறேன். விசாரணை முடிந்தவுடன் அனைத்து கேள்விகளுக்கும் நிச்சயம் விளக்கம் கொடுக்கப்படும்” என்றார்.
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சமூக ஊடகங்களில் பிரபலமாக உள்ள ஒருவரைச் சுற்றி எழுந்துள்ள இந்தச் சர்ச்சை தற்போது சமூக வலைதள விவாதத்தைக் கடந்து காவல்துறை வரை சென்றுள்ளது. இதில் இருவருக்கும் இடையே உண்மையில் என்ன மாதிரியான உறவு இருந்தது? திருமண வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டதா? வெளியான காணொளிகளும் ஆடியோ பதிவுகளும் முழுமையானவையா அல்லது திருத்தப்பட்டவையா? தற்கொலை முயற்சிக்கான காரணம் என்ன? இரு தரப்பினரிடமும் உள்ள தொலைபேசி உரையாடல்கள், குறுஞ்செய்திகள், அசல் காணொளிகள் என்ன சொல்கின்றன? போன்றவற்றின் முழுமையான விவரங்கள் விரைவில் வெளிவரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.