முதலமைச்சர் விஜய் பெயரில் லட்சக்கணக்கில் மோசடி: தமிழக காவல்துறையின் உதவியை நாடும் ம.பி. போலீஸ்
இந்த மோசடிக்கு தமிழகத்தில் இருந்து யாராவது உடந்தையாக இருந்தனரா என்ற கோணத்திலும் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது.
Published : September 2, 2026 at 12:35 AM IST
சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய் பெயரில் போலியாக அறக்கட்டளை தொடங்கி மிகப்பெரிய பண மோசடியில் ஈடுபட்ட கும்பலை பிடிப்பதற்காக தமிழக காவல்துறையின் உதவியை மத்திய பிரதேச போலீசார் நாடியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
தமிழகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் தவெக ஆட்சி அமைந்தது முதலாக சமூக வலைதளங்களில் அக்கட்சியினரும், அவரது ரசிகர்களும் பல ரீல்ஸ் வீடியோக்களை வெளியிட்டு வருகின்றனர். தமிழகத்தில்தான் இவ்வாறு நடக்கிறது என பார்த்தால், வட மாநிலங்களில் முதலமைச்சரை வைத்து பல ரீல்ஸ்கள் எக்ஸ், இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகின்றன.
பல ரீல்ஸ் வீடியோக்களில் தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் விரைவில் தேசிய தலைவராக போகிறார் என்றும், அடுத்த பிரதமர் விஜய்தான் எனவும் ரீல்ஸ்கள் அனல் பறந்து வருகின்றன. இந்த ரீல்ஸ்கள் லட்சக்கணக்கான மக்களால் பார்க்கப்பட்டு வருகின்றன.
இந்நிலையில், மக்களின் இந்த ரீல்ஸ் மோகத்தை பயன்படுத்தி, மத்திய பிரதேசத்தை சேர்ந்த சைபர் மோசடி கும்பல் தற்போது கைவரிசை காட்டியுள்ளது. அதாவது, முதலமைச்சர் விஜய் பெயரில் மிகப்பெரிய அறக்கட்டளை இருப்பதாகவும், அதன் மூலம் பல லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கப்படுவதாகவும் அந்த கும்பல் தலைநகர் இந்தூரில் ஒரு கட்டுக்கதையை கிளப்பிவிட்டது.
மேலும், அவ்வாறு பண உதவி பெற வேண்டுமென்றால், அந்த அறக்கட்டளையில் ஓரளவு பணம் கட்டி உறுப்பினராக வேண்டும் எனவும் அந்த கும்பல் கூறியுள்ளது. இதனை நம்பி நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் அந்த கும்பலிடம் ரூ.1000, ரூ.10,000, ரூ.50,000 என தங்கள் வசதிக்கேற்ப பணத்தை கொடுத்துள்ளனர். ஓரளவுக்கு பணம் கிடைத்ததும், அந்த கும்பல் எஸ்கேப் ஆகியுள்ளது.
இதையடுத்து, தாங்கள் ஏமாற்றப்பட்டதை அறிந்த மக்கள், இதுதொடர்பாக இந்தூரில் உள்ள பல்வேறு காவல் நிலையங்களில் புகார் அளித்து வருகின்றனர். கடந்த ஒரு மாதத்தில் மட்டும் இதுதொடர்பாக 6 புகார்கள் பதிவாகியுள்ளதாக இந்தூர் காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர். இதுதொடர்பாக அங்கு தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
இந்நிலையில், இந்த மோசடி கும்பலை பிடிக்க தமிழக காவல்துறையின் உதவியை இந்தூர் காவல்துறை நாடியுள்ளதாக இந்தூர் குற்றப்பிரிவு போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்படுகிறது. இந்த மோசடிக்கு தமிழகத்தில் இருந்து யாராவது உடந்தையாக இருந்தனரா என்ற கோணத்திலும் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது.