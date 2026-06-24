அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு புதிய வடிவில் மிதிவண்டி!
அரசு மற்றும் அரசு நிதி உதவி பெறும் பள்ளிகளில் படிக்கும் 11ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் சுமார் 4 லட்சத்து 50 ஆயிரம் பேருக்கு மிதிவண்டிகள் வழங்கப்பட இருக்கிறது.
Published : June 24, 2026 at 10:57 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் வழக்கமான மிதிவண்டி வடிவமைப்பை மாற்ற அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு மற்றும் அரசு உதவிப்பெறும் பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு பள்ளிக்கு வந்து செல்ல மிதிவண்டி வழங்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதற்காக தனியார் மிதிவண்டி நிறுவனங்களிடம் இருந்து பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறையின் மூலம் மிதிவண்டி கொள்முதல் செய்யப்பட்டு, பள்ளிகளில் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும்.
கடந்த காலங்களில் வழங்கப்பட்ட மிதிவண்டிகளில் பல்வேறு குறைபாடுகள் உள்ளதாக புகார் எழுந்தது. மேலும் இந்த மிதிவண்டிகள் மாணவிகள் ஒட்டுவதற்கு சிரமமாக இருக்கும் வகையில் வடிவமைப்பு இருந்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
இந்த நிலையில் அதுபோன்ற வழக்கமான மிதிவண்டிகளுக்கு மாற்றாக மாணவர்களை கவரும் வகையிலான பல வண்ணங்களில் புதிய டிசைனில் மிதிவண்டிகள் வழங்கப்பட உள்ளது.
குறிப்பாக அரசு மற்றும் அரசு நிதி உதவி பெறும் பள்ளிகளில் படிக்கும் 11ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் சுமார் 4 லட்சத்து 50 ஆயிரம் பேருக்கு மிதிவண்டிகள் வழங்கப்பட இருக்கிறது.
இதற்கான வடிவமைப்பை பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை ஆணையர் பிரதீப் குமார், மிதிவண்டி நிறுவன பிரதிநிதிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தி உள்ளார். புதிய சைக்கிள் வடிவமைப்பு இறுதிச் செய்யப்பட்டு, விரைவில் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட உள்ளது.