புவனகிரி தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: புவனகிரி தொகுதியில் திமுக சார்பில் சரவணன் துரை, அதிமுக தரப்பில் அருண்மொழிதேவன், நாதக-வின் சுமதி, தவெக-வில் இருந்து மகாலிங்கம் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்
Published : May 4, 2026 at 12:46 AM IST
புவனகிரி: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில் புவனகிரி சட்டமன்ற தொகுதியின் வாக்கு எண்ணிக்கை மற்றும் வெற்றி நிலவரம் குறித்து இந்த செய்தியில் காணலாம். கடலூர் மாவட்டத்தில் கடலூர், சிதம்பரம், விருத்தாசலம் உட்பட 9 சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ள நிலையில், புவனகிரி தொகுதியில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. கிராமப் பகுதிகளை அதிகம் கொண்ட தொகுதியாக புவனகிரி சட்டமன்ற தொகுதி இருந்து வருகிறது.
சேத்தியாத்தோப்பு மற்றும் புவனகிரி என இரண்டு பேரூராட்சிகள் இந்த தொகுதியில் இடம்பெற்றுள்ளது. சுமார் 100க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் இந்த தொகுதியில் உள்ளது. முதலியார் மற்றும் இஸ்லாமியர்கள் இந்த தொகுதியில் அதிகம் வசித்து வருகின்றனர். விவசாயத்தை அடிப்படையாக கொண்ட மக்கள் அதிகம் இருக்கும் தொகுதியாக புவனகிரி சட்டமன்ற தொகுதி உள்ளது. கடந்த 23-ஆம் தேதி பொதுமக்கள் பெருமளவில் வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து வாக்களித்தனர்.
புவனகிரி சட்டமன்ற தொகுதியில் 1,15,772 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,17,468 பெண் வாக்காளர்களும், 19 மூன்றாம் பாலினத்தவர் என மொத்தம் 2,33,259 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். மேலும் புவனகிரியில் 13 ஆண் வேட்பாளர்கள் மற்றும் 1 பெண் வேட்பாளரும் போட்டியிட்டனர்.
ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், புவனகிரி தொகுதியில் 87.90 சதவீத வாக்குகள் பதிவானது. கடந்த தேர்தலில் 79.40 சதவீத வாக்குகள் பதிவான நிலையில், இம்முறை பெருமளவில் வாக்குப்பதிவு அதிகரித்துள்ளது.
புவனகிரி சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக சார்பில் சரவணன் துரை, அதிமுக சார்பில் அருண்மொழிதேவன், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் சுமதி, தவெக சார்பில் மகாலிங்கம் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். அதிமுக சார்பில் இந்த தொகுதியில் அக்கட்சி வேட்பாளராக கடந்த முறை வென்ற அருண்மொழித்தேவன் மீண்டும் போட்டியிடுகிறார். இந்த தொகுதியில் திமுக, அதிமுக மாறி மாறி வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், இம்முறை திமுக வெற்றி பெற தீவிரமாக தேர்தல் பணியாற்றியுள்ளது. 16 முறை இந்த தொகுதியில் சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தல் நடைபெற்றுள்ள நிலையில் அதிமுக 6, திமுக 4, காங்கிரஸ் 4 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளன. இந்த முறையும் அதிமுக சார்பில் அருண்மொழிதேவன் வெற்றி பெற அதிக வாய்ப்புள்ளது.
|புவனகிரி சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
|தேர்தல்
|வெற்றி பெற்றவர்
|கட்சி
|2021
|அருண்மொழிதேவன்
|அதிமுக
|2016
|சரவணன் துரை
|திமுக
|2011
|செல்வி ராமஜெயம்
|அதிமுக