பவானி சாகரில் வெற்றி பவனி வரப்போவது யார்?

பிரதிநிதித்துவ படம்
Published : May 4, 2026 at 10:48 AM IST

பவானி சாகர் (ஈரோடு): பவானி சாகர் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் காலை 8:00 மணியளவில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

பவானி சாகர் தொகுதியில் கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுகவின் பண்ணாரி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் வேட்பாளரின் பி.எல்.சுந்தரத்தை சுமார் 16 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார்.

இத்தொகுதியில் இந்த முறையும் அதிமுக சார்பில் பண்ணாரியும் திமுக கூட்டணியில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வேட்பாளர் சுந்தரமும் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் சார்பில் தமிழ்செல்வியும், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் சௌந்தர்யாவும் போட்டியிடுகின்றனர்.

பவானிசாகர் சட்டமன்ற தொகுதியில் 1,14,697 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,22,893 பெண் வாக்காளர்களும், 23 மூன்றாம் பாலினத்தவர் என மொத்தம் 2,37, 613 க்காளர்கள் உள்ளனர். இவர்களில் 1,32,51 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,00,964 பெண் வாக்காளர்களும், 17 மூன்றாம் பாலினத்தவர் என 2, 12,332 பேர் வாக்களித்துள்ளனர். இத்தொகுதியில் மொத்தம் 81.6 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன.

