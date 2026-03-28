பரப்புரையை தொடங்கிய அதிமுக பவானிசாகர் வேட்பாளர் பண்ணாரி
Published : March 28, 2026 at 9:35 PM IST
ஈரோடு: பவானிசாகர் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளர் பண்ணாரி, வாக்காளர் காலில் விழுந்து தனது தேர்தல் பரப்புரையை தொடங்கினார்.
ஈரோடு மாவட்டம், பவானிசாகர் சட்டமன்ற தொகுதியில் அதிமுகவின் தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினரான பண்ணாரிக்கு மீண்டும் அதே தொகுதியில் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. இதனைத்தொடர்ந்து பிரசித்தி பெற்ற பண்ணாரி அம்மன் கோயிலுக்கு வருகை தந்த அதிமுக வேட்பாளர் பண்ணாரிக்கு திரளான அதிமுகவினர் சால்வை அணிவித்து வரவேற்பளித்தனர்.
பின்னர் பண்ணாரி அம்மன் கோயிலில் சிறப்பு பூஜைகள் செய்து, சுவாமி தரிசனம் செய்தார். தொடர்ந்து கோயிலுக்கு வந்திருந்த பக்தர்களின் காலில் விழுந்து அதிமுக வேட்பாளர் பண்ணாரி வாக்கு சேகரித்தார். பின்னர் கோயில் வளாகத்தில் உள்ள பொதுமக்களிடம் இரட்டை இலைக்கு வாக்கு சேகரித்தார்.
யார் இந்த பண்ணாரி?
பெரிய கள்ளிப்பட்டியில் கிளைச் செயலாளராக கட்சிப் பணியை தொடங்கிய அதிமுக வேட்பாளர் பண்ணாரி, டாஸ்மாக் கடையில் மேற்பார்வையாராக பணியாற்றி வந்தார். பின்னர் 2021ம் ஆண்டு அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். தற்போது இரண்டாவது முறையாக பண்ணாரிக்கு சீட் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
47 வயதான பண்ணாரிக்கு நாகமணி என்ற மனைவியும், 3 மகள்கள் உள்ளனர். மேலும் தற்போது அனைத்துலக எம்ஜிஆர் மன்ற மாநில துணைச் செயலாளராகவும் உள்ளார். கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் பண்ணாரி, தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட்ட இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வேட்பாளர் பி.எல்.சுந்தரத்தை விட 16,008 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றார்.
பவானிசாகர் தொகுதி யாருக்கு சாதகம்?
பவானிசாகர் சட்டமன்ற தொகுதியில் கடந்த 1967, 1971, 1996 மற்றும் 2006 ஆகிய 4 தேர்தல்களில் திமுக வெற்றி பெற்றுள்ளது. 1977, 1980, 1984, 1989, 1991, 2001, 2016 மற்றும் 2021 ஆகிய 8 தேர்தல்களில் அதிமுக வெற்றி பெற்றுள்ளது. சிபிஐ 2011ஆம் ஆண்டு வெற்றி பெற்றது.
தொகுதி மக்களின் கோரிக்கை என்ன?
பவானி ஆற்றில் சாயக்கழிவு நீர் கலப்பதால் அதனை சுத்திகரிப்பு செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், மலையாளி இன மக்கள் எஸ்.டி சான்றிதழ் மற்றும் அரசு கலைகல்லூரி மாணவர்களுக்கு தங்கும் விடுதி ஆகியவை இத்தொகுதி மக்களின் எதிர்ப்பார்ப்பாக உள்ளது.