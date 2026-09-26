பவானியில் அரசு பள்ளி மாணவர்களிடையே மோதல்; மாணவர் படுகாயம்
மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வரும் மாணவனின் பெற்றோர், உறவினர்கள் பள்ளிக்கு திரண்டு வந்ததால், பலத்த காவல்துறை பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.
Published : September 26, 2026 at 10:24 PM IST
ஈரோடு: அரசுப் பள்ளியில் மாணவர்களிடையே ஏற்பட்ட மோதலில் ஒரு மாணவர் படுகாயமடைந்த நிலையில், மேல் சிகிச்சைக்காக கோவை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளார்.
கடந்த செப்.24- ஆம் தேதி ஈரோடு மாவட்டம், பவானி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் 11-ஆம் வகுப்பில் அறிவியல் பாடப் பிரிவில் படித்து வந்த ஆப்பக்கூடலை அடுத்த ஓசைப்பட்டியைச் சேர்ந்த மாணவனை, அதே வகுப்பில் படித்து வரும் பவானி காடையம்பட்டியை சேர்ந்த மாணவன் பள்ளி கழிவறையில் வைத்துத் தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. இதில் மயங்கி விழுந்த ஓசைப்பட்டியைச் சேர்ந்த மாணவனை, ஆசிரியர்கள் மீட்டு பவானி அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.
பின்னர் மேல் சிகிச்சைக்காக ஈரோடு அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட மாணவன், உயர்சிகிச்சைக்காக ஈரோடு தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு மாணவனுக்கு மருத்துவர்கள் தீவிர சிகிச்சை அளித்தபோதிலும் மாணவனின் உடல்நிலை கவலைக்கிடமாக இருந்ததால் கோயம்புத்தூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இச்சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்த மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் மான்விழி, செப்.25- ஆம் தேதி சம்மந்தப்பட்ட பள்ளிக்கு நேரில் சென்று சம்பவத்தன்று பணியில் இருந்த ஆசிரியர்களிடம் விசாரணை நடத்தினார். இதனிடையே, மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வரும் மாணவனின் பெற்றோர், உறவினர்கள் பள்ளிக்கு திரண்டு வந்ததால், பலத்த காவல்துறை பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல், மாணவனின் சிகிச்சைக்கு பணமில்லாமல் தவிக்கும் கூலித் தொழிலாளர்களான பெற்றோருக்கு உதவப் பள்ளியின் முன்னாள் மாணவர்கள் நிதி திரட்டி வழங்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அத்துடன், பவானி காவல் ஆய்வாளர்கள் சரவணன், சிவகார்த்திகா மற்றும் காவல்துறையினர், மாணவனின் மருத்துவச் செலவுக்கு தேவையான உதவிகள் செய்யப்படும் என உறுதியளித்தனர். சிகிச்சைப் பெற்று வரும் மாணவனின் பெற்றோர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் பவானி காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிவுச் செய்து சக மாணவனை கைது செய்து கோயம்புத்தூர் கூர்நோக்கு இல்லத்திற்கு அனுப்பி வைத்தனர்.