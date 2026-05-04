பவானி தொகுதியில் வெற்றி பவனி வரப்போவது யார்?

சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026: திமுக சார்பில் சந்திரசேகர், அதிமுக சார்பில் கே.சி.கருப்பண்ணன், நாம் தமிழர் கட்சியின் மோகனா தேவி மற்றும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் பாலகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோர் களத்தில் உள்ளனர்.

அதிகாரிகள் ஆய்வு
Published : May 4, 2026 at 9:37 AM IST

பவானி(ஈரோடு): ஈரோடு மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட பவானி சட்டமன்ற தொகுதியின் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று காலை 8 மணிக்கு துவங்க உள்ளது.

பவானி தொகுதியில் கடந்த 2021 சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலில் அதிமுகவின் கே.சி.கருப்பண்ணன், திமுக கே. பி. துரைராஜ்மார் சுமார் 22 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.

தற்போது நடைபெற்று முடிந்துள்ள 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக சார்பில் சந்திரசேகர், அதிமுக சார்பில் கே.சி.கருப்பண்ணன், நாம் தமிழர் கட்சியின் மோகனா தேவி மற்றும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் பாலகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோர் களத்தில் உள்ளனர்.

பவானி சட்டமன்ற தொகுதியில் 1,00,095 ஆண் வாக்காளர்கள், 1,14,147 பெண் வாக்காளர்கள், 20 மூன்றாம் பாலினத்தவர் என மொத்தம் 2,23,172 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இவர்களில் 1,03,665 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,04,755 பெண் வாக்காளர்களும், 13 மூன்றாம் பாலினத்தவரும் என்று மொத்தம் 2,05,133 வாக்காளர்கள் வாக்களித்துள்ளனர். பவானி தொகுதியின் மொத்த வாக்குப்பதிவு சதவீதம் 91.92.

