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வந்தே மாதரம் கட்டாயம் அரசியலமைப்புக்கு எதிரானது - முன்னாள் நீதிபதி அரிபரந்தாமன்

வந்தே மாதரம் பாடலை இயற்றிய பங்கிம் சந்திர சாட்டர்ஜிக்கும், இந்திய சுதந்திரப் போராட்டத்திற்கும், எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது என்று ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி அரிபரந்தாமன் தெரிவித்துள்ளார்.

ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி அரிபரந்தாமன் பேட்டி
ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி அரிபரந்தாமன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 1, 2026 at 7:17 PM IST

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சென்னை: வந்தே மாதரம் கட்டாயம் அரசியலமைப்புக்கு எதிரானது என ஓய்வுபெற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி அரிபரந்தாமன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை பத்திரிகையாளர்கள் மன்றத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த ஓய்வுபெற்ற சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி அரி பரந்தாமன், "வந்தே மாதரத்தில் முதல் இரண்டு பத்திகளை பாடுவதில் யாருக்கும் பிரச்சனை இல்லை; மற்ற நான்கு பத்திகளும் இந்து மதக் கடவுள்களைப் புகழ்ந்து பாடுவதாக உள்ளது. இதை நாத்திகர்களும், மற்ற மதங்களை பின்பற்றும் சிறுபான்மை மக்களும் பாட வேண்டும் என்ற கட்டாயம் கிடையாது.

வந்தே மாதரத்தின் கடைசி நான்கு பத்திகள் இந்திய அரசமைப்புச் சட்டத்திற்கு விரோதமானது. தேசிய கீதத்தை கூடப் பாடியாக வேண்டும் என கட்டாயம் கிடையாது; தேசிய கீதம் பாடப்படும் போது எழுந்து நின்று மரியாதை செலுத்த வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளதே தவிர, பாட வேண்டும் என்று எந்தக் கட்டாயமும் இல்லை. அரசமைப்புச் சட்டத்தில் தேசிய பாடல், வந்தே மாதரம் என எந்தச் சொல்லும் இல்லை; வந்தே மாதரம் இந்திய நாட்டைப் பற்றிய பாடல் இல்லை, அது ஒருங்கிணைந்த வங்காள தேசத்தின் பாடல்.

தேசிய கீதத்தில் உள்ள திராவிட என்ற சொல் வந்தே மாதரத்தில் கிடையாது. வந்தே மாதரத்தை இயற்றிய பங்கிம் சந்திர சாட்டர்ஜிக்கும், இந்திய சுதந்திரப் போராட்டத்திற்கும், எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. கடந்த 1858- ஆம் ஆண்டு ஆங்கிலேயரால் நியமிக்கப்பட்ட முதல் துணை ஆட்சியரான பங்கிம் சந்திர சாட்டர்ஜி, ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் ராவ் பகதூர் பட்டம் வாங்கியுள்ளார். மகாகவி பாரதியார் எழுதிய வந்தே மாதரம் பாடலை ஏன் ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை? சாதி, மதம் ஒழிய வேண்டும், மக்கள் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் என்று பாரதியார் எழுதிய பாடலை, தேசியப் பாடலாக மத்திய அரசு அறிவிக்க வேண்டும்.

சட்டமன்றத்தில் கூட தேசிய கீதமும், வந்தே மாதரமும் பாடவேண்டிய அவசியம் கிடையாது; தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை அவமதித்த மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தரின் செயல் அயோக்கியத்தனமானது" எனத் தெரிவித்தார்.

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ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி அரி பரந்தாமன்
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