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பாக்யராஜின் கடைசி படம்- டி.ராஜேந்தரின் இசையில் முதல் முறையாகப் பாடிய இளையராஜா

பாக்யராஜ், டி.ராஜேந்தர், இளையராஜா ஆகியோரது கூட்டணியில் உருவாகும் 'கன்னடத்து பைங்கிளி' திரைப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இசைஞானி இளையராஜா உடன் டி.ராஜேந்தர்
இளையராஜா உடன் டி.ராஜேந்தர் (MBM Entertainment)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 17, 2026 at 5:19 PM IST

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சென்னை: 'கன்னடத்து பைங்கிளி' திரைப்படத்திற்காக டி.ராஜேந்தரின் இசையில் இளையராஜா முதன்முறையாகப் பாடியுள்ளார்.

‎எம்.பி.எம். எண்டர்டெயின்மெண்ட் (MBM Entertainment) நிறுவனத்தின் சார்பில் இந்துமதி கோபி தயாரிப்பில் ஆர். கோபி வழங்கும் 'கன்னடத்து பைங்கிளி' திரைப்படத்தை 'சிங்கம் புலி', 'மொட்ட சிவா கெட்ட சிவா' படங்களை இயக்கிய சாய் ரமணி எழுதி இயக்கியுள்ளார்.

டி.ராஜேந்தர் இசையமைக்கும் இந்த திரைப்படத்தில், அவரது இசையில் முதல் முறையாக இளையராஜா பாடியுள்ளார். மேலும், சமீபத்தில் மறைந்த நடிகரும், இயக்குநருமான கே.பாக்யராஜ் நடித்த கடைசி படம் இதுவாகும். டி.ராஜேந்தர் மற்றும் பாக்யராஜ் இணைந்து பணியாற்றிய ஒரே படம் 'கன்னடத்து பைங்கிளி' என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

கதாநாயகனின் தந்தையாகத் திரைப்படம் முழுவதும் வரும் பாத்திரத்தில் சிறப்பான பங்களிப்பை பாக்யராஜ் வழங்கியுள்ளார். ‎சுமார் 35 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பாக்யராஜும், அவரது மனைவி பூர்ணிமா பாக்யராஜும் இணைந்து நடித்த படமும் இது தான். அதுவும் கணவன், மனைவியாகவே நடித்துள்ளனர். இப்படத்தில் புதுமுகங்கள் அமல் அஜித், ஆதியா முதன்மை வேடங்களில் நடிக்கின்றனர். சிங்கம் புலி, புகழ், ஆதவன், லொள்ளு சபா ஜீவா உள்ளிட்டோர் முக்கிய பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

பாக்யராஜ் நடித்த கடைசி படம்
பாக்யராஜ் நடித்த கடைசி படம் (MBM Entertainment)

கூமாபட்டி தங்கபாண்டி, ஆட்டோக்காரன் தீபக் மற்றும் இடியாப்பம் சிவா உள்ளிட்ட ஐந்து பிரபல யூ டியூபர்கள் இந்த திரைப்படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமாகின்றனர். கர்நாடகாவில் இருந்து ஸ்வேதா எனும் நடிகையும் அறிமுகமாகிறார்.

‎'பேராண்மை', 'மீகாமன்', 'வாகா' படங்களுக்கு ஒளிப்பதிவு செய்த எஸ்.ஆர்.சதீஷ் குமார் 'கன்னடத்து பைங்கிளி' திரைப்படத்திற்கு ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார். இந்த படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் டைட்டில் போஸ்டர் விரைவில் வெளியிடப்படவுள்ளது.

தமிழ்நாடு - கர்நாடகா எல்லைப் பகுதியில் அமைந்துள்ள ஓசூரில் 1990- களில் நடைபெற்ற உண்மை சம்பவத்தின் அடிப்படையில் கதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு முழுவதும் முடிவடைந்த நிலையில், தற்போது இறுதிக்கட்ட பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன என படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

இந்த திரைப்படம் அடுத்தாண்டு திரைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மறைந்த பாக்யராஜ், டி. ராஜேந்தர், இளையராஜா ஆகியோரது கூட்டணியில் உருவாகும் இந்த திரைப்படம் தமிழ் ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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TAGGED:

இசைஞானி இளையராஜா
கன்னடத்து பைங்கிளி
TRAJENDAR MUSIC
BHAGYARAJ
KANNADATHU PAINKILI MOVIE

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