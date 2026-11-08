பெங்களூருவில் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 7 பேர் கொடூர கொலை - ஏற்காட்டில் 2 உடல்கள் மீட்பு
கர்நாடக மாநில டி.எஸ்.பி பிரபாவதி தலைமையிலான சிறப்புப் படைக் காவல்துறையினர், கொலை செய்த இந்து சேகரை கைது செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : November 8, 2026 at 12:18 PM IST
சேலம்: பெங்களூருவில் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 7 பேர் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், 2 பேரின் உடல்கள் ஏற்காடு மலைப்பகுதியிலிருந்து மீட்கப்பட்டுள்ளது.
கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூரு ராஜாஜி நகரைச் சேர்ந்தவர் இந்துசேகர் (வயது 50). கால் டாக்ஸி ஓட்டுநரான இவருக்கும், இவரது மனைவி சுனிதாவிற்கும் இடையே நீண்டகாலமாக குடும்பத் தகராறு இருந்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. மேலும், இந்துசேகரின் மாமியார் வீட்டினர், அவரைத் தொடந்து அவமதித்து வந்ததாகவும், அதனால் அவர் ஆத்திரத்தில் இருந்து வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், சுனிதா மற்றும் அவரது குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 7 பேர் அடுத்தடுத்து மாயமாகியுள்ளனர். இதுகுறித்து பெங்களூரு ஸ்ரீராம்புரா காவல் நிலையத்தில் அளிக்கப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில், வழக்குப்பதிவு செய்த காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் சுனிதாவின் கணவரான இந்துசேகரை பிடித்து காவல்துறையினர் நடத்திய விசாரணையில், பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகின. அந்த விசாரணையில், தனது மனைவி மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் மீது ஏற்பட்ட ஆத்திரத்தினால் மனைவி சுனிதா உட்பட மனைவியின் குடும்பத்தினர் 7 பேரையும் கொலை செய்ததாக இந்துசேகர் ஒப்புக்கொண்டார்.
மேலும், கொலையானவர்களின் சடலங்களை நந்தி மலை, சிராடி காடு மற்றும் தமிழ்நாட்டின் ஏற்காடு மலைப்பாதை ஆகிய வெவ்வேறு பகுதிகளில் வீசியதாகவும் வாக்குமூலம் அளித்தார். இதனைத் தொடர்ந்து, இந்துசேகர் அளித்த தகவலின் அடிப்படையில், கர்நாடக மாநில டி.எஸ்.பி பிரபாவதி தலைமையிலான சிறப்புப்படை காவல்துறையினர், இந்துசேகரை அழைத்துக்கொண்டு சடலங்களை கைப்பற்றுவதற்காக தமிழ்நாட்டிற்கு விரைந்தனர்.
இது தொடர்பாக, ஏற்காடு காவல்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டத்தைத் தொடர்ந்து, அவர்கள் மலைப்பாதைகளில் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, ஏற்காட்டில் இருந்து நாகலூர் செல்லும் வழியில், கடுக்கமரம் பகுதியிலுள்ள ஒரு தனியார் எஸ்டேட் அருகே 30 அடி ஆழப் பள்ளத்தில் சடலங்கள் வீசப்பட்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
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இதையடுத்து, சடலங்கள் கண்டெடுக்கப்பட்ட இடத்திற்கு கர்நாடக டி.எஸ்.பி பிரபாவதி, சேலம் டி.எஸ்.பி கபிலன், ஏற்காடு காவல் ஆய்வாளர் அமிர்தலிங்கம் மற்றும் அதிரடிப்படையினர் விரைந்து சென்று சோதனை நடத்தினர். அந்த சோதனையில், போர்வையால் இரண்டு மூட்டைகளாக சுற்றப்பட்டு அழுகிய நிலையில் இருந்த உடல்களை காவல்துறையினர் மீட்டனர்.
மீட்கப்பட்ட உடல்களை சோதனை செய்ததில் அவை இந்துசேகரின் மனைவி சுனிதா மற்றும் மாமியார் ரூபாவதியின் உடல்கள் என்பது கண்டறியப்பட்டது. தொடர்ந்து, மீதமுள்ளவர்களின் சடலங்களை கண்டறிவதற்கும் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 7 பேரை இந்துசேகர் கொலை செய்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.