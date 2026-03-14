சென்னை வேளச்சேரி - பரங்கிமலை பறக்கும் ரயில் சேவையால் பயணிகளுக்கு இவ்வளவு பலன்களா?
பறக்கும் ரயில் சேவை தொடங்கியதன் மூலம் தற்போது பரங்கிமலை பகுதி மெட்ரோ, புறநகர் ரயில் சேவை, பறக்கும் ரயில் சேவை என 3 வகையான போக்குவரத்துக்கான இணைப்புகள் கொண்ட முனையமாக மாறியுள்ளது.
Published : March 14, 2026 at 9:01 PM IST
சென்னை: வேளச்சேரி - பரங்கிமலை இடையே இன்று துவங்கப்பட்டுள்ள பறக்கும் ரயில் சேவையால் பயணிகள் பெறும் பலன்கள் குறித்து இந்த செய்தியில் காணலாம்.
தென் சென்னை மக்களின் 17 ஆண்டுகால காத்திருப்புக்குப் பின் வேளச்சேரி, பரங்கிமலை இடையேயான ரயில் சேவை இன்று தொடங்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை கடற்கரை, பரங்கிமலை இடையே 43 ரயில் சேவையும், சென்னை கடற்கரை - வேளச்சேரி இடையே 2 ரயில் சேவையும், வேளச்சேரி பரங்கிமலை இடையே 3 ரயில் சேவையும் என இரு மார்க்கத்திலும் இன்று முதல் ரயில் சேவைகள் இயக்கப்படுகிறது.
போக்குவரத்து நெரிசல் மிகுந்த சென்னை மாநகரில், மக்களின் பயணத்தை எளிமையாக்குவதில் பெரும் பங்கு வகித்து வருவது மின்சார ரயில் சேவை என்றால் அது மிகையாகாது. அந்த வகையில் சென்னையில் இயக்கப்பட்டு வரும் மின்சார ரயில்களில் நாளொன்றுக்கு லட்சக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக புறநகர் பகுதிகளில் இருந்து பணிநிமித்தம் அன்றாடம் மாநகருக்கு வந்து செல்லும் லட்சக்கணக்கானோர் தங்களது போக்குவரத்து தேவைக்கு மின்சார ரயில் சேவையையே பெரிதும் சார்ந்துள்ளனர்.
சென்னை கடற்கரை - செங்கல்பட்டு, கடற்கரை - வேளச்சேரி, சென்ட்ரல் - திருத்தணி உள்ளிட்ட வழித்தடங்களில் மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வந்தாலும் வேளச்சேரி முதல் பரங்கிமலை இடையேயான ரயில் சேவை எப்போது நடைமுறைக்கு வரும் என்று சுமார் 17 ஆண்டுகளாக பயணிகள் காத்துக் கிடந்துள்ளனர். 2008ஆம் ஆண்டு, வேளச்சேரி முதல் பரங்கிமலை வரையிலான 4.5 கிலோ மீட்டர் தொலைவுக்கு ரயில் சேவை நீட்டிக்கும் பணி துவங்கப்பட்டது. ஆனால் நிலம் கையகப்படுத்தல் தொடர்பான சிக்கலில் பல ஆண்டுகள் பணிகள் முடங்கி இருந்தன.
பின்னர் இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணப்பட்டு கடந்த 2022-ம் ஆண்டு வேளச்சேரி பரங்கிமலை இடையே ரயில் பாதை அமைக்கும் பணிகள் துவங்கப்பட்டு, இன்றைய தினம் வேளச்சேரி - பரங்கிமலை இடையே ரயில போக்குவரத்து தொடங்கி உள்ளது. சென்னையை பொறுத்தவரை மெட்ரோ ரயில் சேவை, புறநகர் ரயில்கள், மாநகரப் பேருந்துகள் உள்ளிட்ட பொது போக்குவரத்துக்களை பொதுமக்கள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
சென்னை கடற்கரை முதல் வேளச்சேரிக்கு பறக்கும் ரயில் சேவை இயக்கப்பட்டாலும், வேளச்சேரி தரமணி, ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள பொதுமக்கள் சென்னை விமான நிலையத்திற்கோ, செங்கல்பட்டு, தாம்பரம், வண்டலூர் உள்ளிட்ட சென்னையின் புறநகர் பகுதிக்கோ செல்வதற்கு ரயில் பாதை என்பது இல்லாததால், மக்கள் ரயில் அல்லாத மற்ற போக்குவரத்தில் நீண்ட நேரம் பயணம் செய்து செல்ல வேண்டிய நிலை இருந்து வந்தது.
தற்போது இந்த பரங்கிமலை - வேளச்சேரி இடையேயான பறக்கும் ரயில் சேவை துவங்கப்பட்டதன் மூலம் பயணிகள் 10 நிமிடத்திற்குள் பரங்கிமலையில் வேளச்சேரிக்கு சென்று விடலாம். இதன் மூலம் மடிப்பாக்கம், ஆதம்பாக்கம், மற்றும் தில்லை கங்கா நகர் பகுதி மக்கள் பெரும் பயனடைவர்.
முக்கிய போக்குவரத்து முனையமாகும் பரங்கிமலை
இந்த பறக்கும் ரயில் சேவை தொடங்கியதன் மூலம் தற்போது சென்னை பரங்கிமலை பகுதி மெட்ரோ, புறநகர் ரயில் சேவை, பறக்கும் ரயில் சேவை என 3 வகையான போக்குவரத்துக்கான இணைப்புகள் கொண்ட முனையமாக மாறியுள்ளது. வேளச்சேரி, பரங்கிமலை பறக்கும் ரயில் துவங்கியதன் மூலம் வேளச்சேரியில் இருந்து நேரடியாக சென்ட்ரல், எழும்பூர், தாம்பரம், செங்கல்பட்டு ஆகிய பகுதிகளுக்கு செல்ல முடியும்.
குறிப்பாக பரங்கிமலை அருகே அண்ணா பல்கலைக்கழகம், கிண்டி கலைஞர் நூற்றாண்டு பல்நோக்கு மருத்துவமனை, அடையாறு கேண்சர் இன்ஸ்டிடியூட், அண்ணா நூலகம், ஐ.ஐ.டி உள்ளிட்ட கல்வி நிலையங்கள் மற்றும் மருத்துவமனைகள் இருப்பதால் வேளச்சேரியில் இருந்து வரும் பயணிகள் இதுவரையில் பல மணி நேரம் செலவு செய்து சாலை மார்க்கமாகவே வரும் சூழல் இருந்து வந்தது. ஆனால் இந்த புதிய ரயில் சேவை அப்பயணிகளின் பொன்னைன நேரத்தை மிச்சப்படுத்துகிறது.
இந்த ரயில் சேவை துவங்கியதன் மூலம் மக்களின் நேரம் பணம் ஆகியவை மிச்சமாவதாகவும், மாநகர பேருந்துகளில் பல மணி நேரம் பயணித்து வேளச்சேரியில் இருந்து தாம்பரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு செல்லும் சூழல் இருந்து வந்த நிலையில், தற்போது பத்து நிமிடங்களில் பயணிப்பது மனதிற்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக பொதுமக்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
வேளச்சேரி - பரங்கிமலை இடையே ரயில் சேவை துவங்கியதால், அதிவிரைவு ரயில்களும் பரங்கிமலை ரயில் நிலையத்தில் நின்று செல்ல நடவடிக்கை எடுத்தால் ரயில்கள் மூலம் வெளியூர்களுக்கு சென்று வருவோருக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று ரயில் பயணிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.