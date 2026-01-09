ETV Bharat / state

நெல்லை அரசு மகளிர் கல்லூரி முதல்வர் சஸ்பெண்ட்; பரபரப்பு பின்னணி தகவல்கள்

தன்னை பிடிக்காத சில பேராசிரியர்கள் திட்டமிட்டு மாணவியை வைத்து என் மீது அவதூறு பரப்புவதாக கல்லூரி முதல்வர் சுமிதா தெரிவித்தார்.

கல்லூரி முதல்வர் சுமிதா (கோப்புப்படம்)
கல்லூரி முதல்வர் சுமிதா (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
திருநெல்வேலி: நெல்லையில் மாணவி பற்றி சமூக வலைதளத்தில் ஆபாசமாக பதிவிட்ட வழக்கில் கைதான அரசு கல்லூரி முதல்வர் பணியிடைநீக்கம் செய்யப்பட்டார்.

திருநெல்வேலி பேட்டை பகுதியில் ராணி அண்ணா அரசு மகளிர் கலைக் கல்லூரி செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த கல்லூரியில் சுமார் 4,000 மாணவிகள் படித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், இந்த கல்லூரியின் தமிழ் துறையில் 2-ஆம் ஆண்டு படிக்கு மாணவி ஒருவர் சில தினங்களுக்கு முன்பு, கல்லூரி முதல்வர் சுமிதா தன்னை ஆபாசமாக பேசி வருவதாக மாநகர சைபர் க்ரைம் காவல் துறையிடம் புகார் அளித்திருந்தார்.

இது குறித்து விசாரணை நடத்திய சைபர் க்ரைம் போலீசார், கடந்த 6 ஆம் தேதி கல்லூரி முதல்வர் சுமிதாவையும், அவரது கணவர் பொன்னுதுரையையும் அதிரடியாக கைது செய்தனர். சுமிதாவுடன் இணைந்து பொன்னுதுரையும் மாணவி மீது அவதூறு பரப்பியதாக புகாரில் குற்றம் சாட்டப்பட்டிருந்தது.

இந்நிலையில், கைதான சில மணி நேரத்திலேயே காவல் துறையினர் இருவரையும் பிணையில் விடுவித்தனர். இதனால், மறுநாள் கல்லூரியில் நடைபெற்ற மடிக்கணினி வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் கல்லூரி முதல்வர் சுமிதா பங்கேற்றார். இது மாணவர்கள் மத்தியில் மேலும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது.

இந்நிலையில், இந்திய மாணவர் சங்கத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்கள், நிகழ்ச்சி நடைபெற்ற பகுதிக்கு வந்து கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். கல்லூரி முதல்வர் குற்ற வழக்கில் கைதாகி மறுநாளே அரசு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றது எப்படி? என்றும், கைது செய்யப்பட்டு மூன்று நாட்களாகியும் அவர் மீது துறைரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படாமல் உள்ளதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் மாணவ சங்கத்தினர் அமளியில் ஈடுபட்டனர். இந்நிலையில், சுமிதா மீது துறைரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி இன்று இந்திய மாணவர் சங்கத்தினர் போராட்டம் நடத்தப் போவதாக அறிவித்தனர். இதனிடையே, உயர் கல்வித்துறை இயக்குநர் கார்மேகம், கல்லூரி முதல்வர் சுமிதாவை சஸ்பெண்ட் செய்து இன்று உத்தரவு பிறப்பித்தார்.

நடந்தது என்ன?

பழமை வாய்ந்த அரசு கல்லூரியின் முதல்வர் கைதாகி, சஸ்பெண்ட் செய்யப்படும் அளவுக்கு இந்த விவகாரத்தில் நடந்தது என்ன? என்பது குறித்து ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடக குழு சார்பில் தீவிர கள விசாரணை மேற்கொண்டாம்.. அதில் நமக்கு கிடைத்த தகவல்கள் வருமாறு.

சம்பந்தப்பட்ட மாணவி மற்றும் அவரது தோழிகள் சிலர் இணைந்து கல்லூரியில் நடந்த சில விதிமீறல்களை வெளிக்கொண்டு வந்துள்ளனர். குறிப்பாக பேராசிரியை சகாயமேரி என்பவர் சாதிரீதியாக செயல்படுவதாகவும், பாடம் எடுக்க வருவதில்லை எனவும் மாணவிகள் நிர்வாகத்திடம் புகார் அளித்துள்ளனர்.

இதனால் சகாயமேரிக்கும், மாணவிகளுக்கும் இடையே மோதல் போக்கு நிலவி வந்தது. இது போன்ற சூழ்நிலையில், சில மாதங்களுக்கு முன்பு கல்லூரியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியின் போது மாணவிகள் வகுப்பறையில் தவறாக நடந்து கொண்டதாக பேராசிரியை சகாயமேரி, முதல்வர் சுமிதாவிடம் புகார் அளித்தார். இதனால் மோதல் மேலும் முற்றியது.

இந்த விவகாரத்தில் முதல்வர் சுமிதா பேராசிரியை சகாயமேரிக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டதாக தெரிகிறது. எனவே இவ்விவகாரத்தில் நடவடிக்கை எடுக்கும்படி கல்லூரி முதல்வரிடம் பலமுறை கோரிக்கை வைத்தும், அவர் நடவடிக்கை எடுக்காததால், மாணவிகள் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தனிப்பிரிவு வரை புகார் அளித்துள்ளனர்.

இதனால் கல்லூரி நிர்வாகம் மாணவிகள் மீது கடும் கோபத்தில் இருந்ததாக தெரிகிறது. இதற்கிடையே கல்லூரியில் நடைபெறும் விதிமீறல் குறித்து மாணவிகள் சமீபத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தனர். அப்போது இந்த விஷயம் தொடர்பாக பாதிக்கப்பட்ட மாணவி தனியார் யூடியூப் சேனல் ஒன்றுக்கு பேட்டி அளித்தார். அந்த வீடியோ சமூக வலைதள கணக்கு ஒன்றில் பகிரப்பட்ட நிலையில், மாணவியை தரக்குறைவாகவும், ஆபாசமாகவும் பலர் கமெண்ட் செய்துள்ளனர். அந்த ஐடியை ஆய்வு செய்து பார்த்த போது, கல்லூரி முதல்வர் சுமிதாவின் புகைப்படம் அந்த ஐடியில் பலமுறை பதிவிடப்பட்டிருப்பது தெரிய வந்தது.

மேலும், முதல்வர் சுமிதா தான் அந்த ஐடியை பயன்படுத்துவதாகவும், அவர் தான் மாணவியை இழிவாக பேசி பதிவிட்டது மாணவிகளுக்கு தெரிய வந்தது. இதனால் கடும் கோபம் அடைந்த மாணவிகள் மாநகர காவல் துறையின் சைபர் க்ரைமில் புகார் அளித்தனர். இந்த புகாரின் அடிப்படையிலேயே போலீசார் கல்லூரி முதல்வர் சுமிதாவையும், அவரது கணவரையும் கைது செய்துள்ளனர். இந்த கைதுக்கு பிறகே இந்த விவகாரம் பூதாகரமாக வெடித்துள்ளது.

இது குறித்து இந்திய மாணவர் சங்க நிர்வாகி அருள்ராஜை தொடர்பு கொண்ட போது அவர் நம்மிடம் கூறுகையில், ''பேராசிரியை சகாயமேரியின் தவறுகளை தட்டிக் கேட்ட காரணத்தால், மாணவி பழிவாங்கப்பட்டுள்ளார். நிர்வாகத்திடம் பலமுறை புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்காததால் தான் நாங்கள் கலெக்டரிடம் புகார் அளித்தோம், ஆனால் கல்லூரி முதல்வர் என்ற வரம்பை மீறி, மாணவி பற்றி மிகவும் இழிவாக சமூக வலைதளங்களில் அவர் பதிவிட்டதால் காவல்துறையில் புகார் அளித்தோம். தற்போது அவர் கைது செய்யப்பட்டாலும் துறை ரீதியாக எடுக்கப்படும் நடவடிக்கை பொறுத்து இந்த விவகாரத்தில் அடுத்த கட்ட முடிவை அறிவிப்போம்'' என்றார்.

'என்னை பிடிக்காத சில பேராசிரியர்கள்...'

இது குறித்து புகாருக்குள்ளான அரசு கல்லூரி முதல்வர் சுமிதாவை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசினோம். அப்போது அவர், ''மாணவிகள் கூறும் பேஸ்புக் ஐடி என்னுடையது அல்ல. மேலும் இந்த மாணவி பலிகடா ஆக்கப்படுகிறார். அவருக்கும், எனக்கும் பிரச்னை இல்லை. என்னை பிடிக்காத சில பேராசிரியர்கள் திட்டமிட்டு இந்த மாணவியை வைத்து என் மீது அவதூறு பரப்புகிறார்கள். குறிப்பாக நான் இந்த முதல்வர் பதவியில் இருப்பது சிலருக்கு பிடிக்கவில்லை. எனவே, எப்படியாவது என்னை பதவியில் இருந்து தூக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் மாணவியை வைத்து என்னை மிரட்டுகின்றனர். சட்டப்படி இந்த விவகாரத்தை எதிர் கொள்வேன், என் மீது தவறு இல்லை என்பது நிச்சயம் ஒருநாள் தெரிய வரும்'' என கூறினார்.

இது குறித்து திருநெல்வேலி கல்லூரி கல்வி மண்டல இணை இயக்குநர் விக்டோரியாவிடம் கேட்ட போது, ''நான் சென்னை சென்று இன்று தான் வந்தேன். எனக்கு இவ்விவகாரத்தில் வேறு எதுவும் தெரியாது. சென்னையில் உள்ள எங்கள் உயர் அதிகாரிகள் தான் இது தொடர்பாக விசாரித்து வருகிறார்கள். எனக்கு வேறு எதுவும் தெரியாது'' என்று கூறினார்.

கல்லூரி முதல்வர் கைதாகும் அளவுக்கு இந்த விவகாரம் பெரிதானதால், இதுதொடர்பாக கல்லூரி கல்வி மண்டல இணை இயக்குநர் விக்டோரியா உயர் கல்வித்துறை ஆணையருக்கு அறிக்கை கொடுத்துள்ளார். மேலும் அவர் நேரில் சென்று விளக்கம் கொடுத்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. அதன் பிறகே முதல்வர் சுமிதா மீது சஸ்பெண்ட் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

