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EXPLAINER சமூகநீதி விடுதிகளில் மாட்டிறைச்சி: அமைச்சர் வன்னி அரசு பேச்சு சர்ச்சையானது ஏன்?

"மாட்டிறைச்சி என்பது நமது தமிழகத்தில் பொதுவான உணவு அல்ல; அது சில தனிப்பட்ட நபர்கள், குடும்பங்கள், சமூகங்களுடைய பழக்கவழக்கங்கள் ஆகும். அது அவர்களுடைய சொந்த விருப்பம்" என்று கிருஷ்ணசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் வன்னி அரசு - செய்தியாளர் சந்திப்பு
அமைச்சர் வன்னி அரசு - செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 22, 2026 at 9:31 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாட்டில் உள்ள சமூகநீதி விடுதிகளில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு மாட்டிறைச்சி வழங்கப்படுவது குறித்து ஆலோசிக்கப்படும் என அமைச்சர் வன்னி அரசு கூறியது பெரும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.

மத்திய அரசின் கால்நடை சந்தை விதிமுறை மாற்றங்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில், கடந்த 2017-இல், சென்னை ஐஐடியில் மாணவர்கள் சிலர் வளாகத்திற்குள் மாட்டிறைச்சி உண்ணும் திருவிழா நடத்தினர். அப்போது மாணவர்களுக்குள் ஏற்பட்ட கருத்து மோதலில் ஆராய்ச்சி மாணவர் ஒருவர் தாக்கப்பட்டார். இந்த நிகழ்வு பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியது.

அப்போது விளக்கம் அளித்த சென்னை ஐஐடி நிர்வாகம், விடுதிகளில் சைவம் மற்றும் அசைவம் சாப்பிடும் மாணவர்களுக்குத் தனித்தனி உணவகப் பிரிவுகள் மட்டுமே பிரிக்கப்பட்டுள்ளது; மாணவர்கள் தங்களுக்குப் பிடித்த உணவை வெளியில் இருந்து வாங்கி வந்து சாப்பிடுவதற்கு எவ்வித தடையும் இல்லை என தெரிவித்தது. தற்பொழுது சென்னை ஐஐடி வளாகத்தில் மாணவர்களுக்கு உணவில் எந்தவிதமான கட்டுப்பாடும் விதிக்கப்படவில்லை.

சமூகநீதி விடுதிகள்

கிராமப்புறங்களை சேர்ந்த மாணவர்கள், வெளியூரில் உள்ள கல்வி நிறுவனங்களில் சேர்ந்து படிக்கும்போது அவர்கள் தங்குவதற்காக, சமூகநீதித் துறையால் விடுதிகள் உருவாக்கப்பட்டன. அதன்படி, ஆதிதிராவிடர் நலத் துறை சார்பில், 1048 பள்ளி விடுதிகள், 231 கல்லூரி விடுதிகள், 2 ஐடிஐ விடுதிகள், 9 பாலிடெக்னிக் விடுதிகள், 21 முதுகலை பட்டதாரி விடுதிகள் என மொத்தம் 1,332 விடுதிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. அந்த விடுதிகளில் 99,882 மாணவர்கள் தங்கி படித்து வருகின்றனர். அதேபோல் பழங்குடியினர் நலத் துறை சார்பில் 370-க்கும் மேற்பட்ட விடுதிகள் இயங்கி வருகின்றன.

இந்த விடுதிகளில் தங்கி படிக்கும் மாணவர்களுக்கு, ஒரு பள்ளி மாணவருக்கு மாதம் தலா 1,400 ரூபாயும், ஒரு கல்லூரி மாணவருக்கு மாதம் 1,500 ரூபாயும் உயர்த்தி, கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு அறிவிக்கப்பட்டது.

அதனடிப்படையில் மாணவர்களின் உணவு பட்டியலும் மாற்றம் செய்யப்பட்டு வழங்கப்படுகிறது. மாணவர்களுக்கு காலையில் சேமியா கிச்சடி, பூரி மசாலா, இட்லி, பொங்கல், வரகு பொங்கல், திணை அரிசி பொங்கல், வடை, ரவா கிச்சடி, தோசை, நவதானிய தோசை ஆகியவை சட்னி, சாம்பாருடன் வழங்கப்படுகிறது.

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மதிய வேளைகளில், திங்கள்கிழமை - சாதம் சாம்பார், பாெரியல், முட்டை, செவ்வாய்க்கிழமை - காய்கறி பிரியாணி, காய்கறி குருமா, புதன்கிழமை - சாதம் , ஆட்டிறைச்சி, கோழி குருமா அல்லது மட்டன் சிக்கன் குழம்பு , பொரியல் , வியாழக்கிழமை - தக்காளி சாதம் அல்லது லெமன் சாதம் அல்லது தயிர் சாதம், உருளைக்கிழங்கு பொரியல், வெள்ளிக்கிழமை - சாதம் காரக்குழம்பு, பொரியல், கூட்டு, சனிக்கிழமை - புதினா சாதம் அல்லது காரட் சாதம் அல்லது கருவேப்பிலை சாதம், அப்பளம், பருப்பு துவையல், ஞாயிற்றுக்கிழமை - சாதம், முட்டை குருமா, ரசம், மோர் ஆகியவை வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.

இரவு வேளைகளில், திங்கள்கிழமை - சப்பாத்தி குருமா, செவ்வாய்க்கிழமை - இட்லி சாம்பார், புதன்கிழமை - காய்கறி புலாவ் குருமா, பச்சடி, வியாழக்கிழமை - ஊத்தாப்பம், சட்னி சாம்பார், வெள்ளிக்கிழமை - கோதுமை தோசை, தக்காளி சட்னி, சனிக்கிழமை - சாதம் சாம்பார், பாெரியல் ரசம், ஞாயிற்றுக்கிழமை - தக்காளி சாதம் அல்லது சாம்பார் சாதம் வறுவல் ஆகியவை வழங்கப்படுகின்றன.

ஆட்டிறைச்சியும் கோழி இறைச்சியும்
சமூக நீதித்துறை விடுதிகளில் தங்கியுள்ள பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களுக்கு மாதத்தின் 1-வது மற்றும் 3-வது வாரத்தின் புதன்கிழமைகளில், தலா 80 கிராம் ஆட்டிறைச்சி உணவாக வழங்கப்படுகிறது.

இதேபோல், மாதத்தின் 2-வது மற்றும் 4-வது வாரத்தின் புதன்கிழமைகளில், பள்ளி மாணவர்களுக்கு 100 கிராம் கோழி இறைச்சியும், கல்லூரி மாணவர்களுக்கு 120 கிராம் கோழி இறைச்சியும் உணவாக வழங்கப்படுகிறது.

நாள்தோறும் வழங்கப்படும் உணவு வகைகளுடன் வாரத்திற்கு ஐந்து முட்டைகள் என ஒரு மாதத்திற்கு 20 முட்டைகளும் முட்டை சாப்பிடாதவர்களுக்கு வாழைப்பழமும் வழங்கப்படுகிறது.

மாலை நேர சிற்றுண்டி
நாள்தோறும் மாலை நேரங்களில் வேக வைத்த பயறுகள் (சுண்டல்) மற்றும் சுக்குமல்லி காபி, கருப்பட்டி தேநீர் வழங்கப்படுகிறது.

எம்.சி.ராஜா விடுதியில் முதலமைச்சர் ஆய்வு

தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக விஜய் பொறுப்பேற்ற பின்னர், சென்னை சைதாப்பேட்டை எம்.சி.ராஜா சமூக நீதி விடுதியில், கொட்டும் மழையில் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார். அவரிடம் மாணவர்கள் பல்வேறு குற்றசாட்டுகளை தெரிவித்தனர். அவற்றை சரி செய்ய வேண்டும் என்று விடுதி காப்பாளர்களுக்கு அவர் அதிரடியாக உத்தரவிட்டார். விடுதி உணவின் தரத்தை அதிகரிக்கவும் அவர் உத்தரவிட்டார்.

உணவு கட்டணம் அதிரடியாக உயர்த்தி அறிவிப்பு
அதைத் தொடர்ந்து தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு , விடுதி மாணவர்களுக்கு செலவிடும் தொகை உயர்த்தப்படும் என்று அறிவித்தார். "மாணவர்களுக்கு தரமான, சத்தான உணவு வழங்கும் பொருட்டு விடுதி மாணாக்கருக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் மாதாந்திர உணவுக் கட்டணம் உயர்த்தப்படும். உணவுப் பொருட்களின் விலையேற்றத்தை கருத்தில் கொண்டும், மாணாக்கருக்கு தரமான, சத்தான உணவு வழங்க வேண்டியதன் அவசியத்தை கருத்தில் கொண்டும் பள்ளி விடுதி மாணாக்கருக்கு தற்போது மாதம் ஒன்றுக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் உணவுக் கட்டணம் .1400-இருந்து ரூ.1800-ஆக உயர்த்தியும், கல்லூரி விடுதி மாணாக்கருக்கு ரூ.1500-ல் இருந்து ரூ.2000 ஆகவும் உயர்த்தியும் வழங்கப்படும்.
இத்திட்டத்திற்காக. ரூ. 200 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்.
இதன் மூலம், விடுதிகளில் தங்கிப் பயிலும் மாணவரின் ஊட்டச்சத்து நிலை மற்றும் உடல் நலத்தை மேம்படுத்தி, அவர்கள் கல்வியில் முழுமையான கவனம் செலுத்துவதற்கு உகந்த ஆரோக்கியமான சூழலை உருவாக்க முடியும்" என்று அவர் அறிவித்தார்.

சர்ச்சையை கிளப்பிய மாட்டிறைச்சி

சென்னை சைதாப்பேட்டையில் உள்ள எம்.சி.ராஜா விடுதியில், உணவு முறையாக வழங்கப்படவில்லை என மாணவர்கள் புகார் தெரிவித்த நிலையில், சமூக நீதித் துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு அங்கு இன்று திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார். ஆய்வுக்குப் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், "மாணவர்களின் கோரிக்கைகள் குறித்து அதிகாரிகளுடன் ஆலோசித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மாணவர்களுக்கு தற்போது மட்டன் மற்றும் சிக்கன் உள்ளிட்ட உணவு வகைகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. சில மாணவர்கள் உணவுத் திட்டத்தில் மாட்டிறைச்சி உணவு வகைகளையும் சேர்க்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். இதுகுறித்து அதிகாரிகளுடன் கலந்தாலோசித்து உரிய முடிவு எடுக்கப்படும்.
மாணவர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று, கிச்சடி, உப்புமா, சேமியா உள்ளிட்ட உணவு வகைகள் நீக்கப்பட்டு இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி போன்ற உணவுகள் வழங்கப்படுகின்றன" என்று தெரிவித்திருந்தார்.

புதிய தமிழகம் நிறுவனர் கிருஷ்ணசாமி - கோப்புப்படம்
புதிய தமிழகம் நிறுவனர் கிருஷ்ணசாமி - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

புதிய தமிழகம் கிருஷ்ணசாமி எதிர்ப்பு

அமைச்சர் வன்னி அரசுவின் கருத்துக்கு புதிய தமிழகம் கட்சியின் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "உணவுப் பழக்கவழக்கங்கள் ஒவ்வொரு தனிநபருக்கும் குடும்பத்திற்கும், சமுதாயங்களுக்கும் மாறுபடுகிறது. அசைவப் பிரியர்களில் கோழி இறைச்சி, ஆட்டிறைச்சி ஆகியவற்றை பெரும்பாலானோர் விரும்பி ஏற்றுக்கொள்வர்.

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மாட்டிறைச்சி என்பது நமது தமிழகத்தில் பொதுவான உணவு அல்ல; அது நமது கலாச்சாரத்திலும் இல்லை. அது சில தனிப்பட்ட நபர்கள், குடும்பங்கள், சமூகங்களுடைய பழக்கவழக்கங்கள் ஆகும். அது அவர்களுடைய சொந்த விருப்பம்.

ஆனால் பல்வேறு தரப்பட்ட மாணவர்கள் பயிலும் சமூகநீதி விடுதிகளில் மாட்டிறைச்சி வழங்குவது குறித்துப் பரிசீலிக்கப்படும் என்ற அமைச்சர் வன்னி அரசின் தனிப்பட்ட விருப்பத்தை சில மாணவர்களின் கோரிக்கை போல ஒரு பொது விவாதத்திற்குக் கொண்டுவந்துள்ளார். அதுபோன்ற ஒரு தவறான, விபரீதமான முடிவை ஜெயராஜ் என்ற வன்னியரசு எடுத்துவிட மாட்டார் என்று கருதுகிறோம்.

அவர் ஓர் அமைப்பின் பொறுப்பாளர் என்ற முறையில் கடந்த காலங்களில் பொதுவெளியில் பேசியது என்பது வேறு. மாட்டிறைச்சி மேளா நடத்தியது என்பதெல்லாம் வேறு; அப்போதே நாம் கண்டித்திருக்கிறோம். ஆனால், இப்பொழுது அமைச்சர் பொறுப்பில் அமர்ந்துகொண்டு, தங்கள் சுய விருப்பு வெறுப்புகளை ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்தின் மீது திணிக்க எத்தனிக்கக் கூடாது.
மாணவர் விடுதிகளில் ’மாட்டிறைச்சி’ பரிசீலிக்கப்படும் என்ற கருத்தை அவர் கூறியதே தவறானது; குற்றமானது; கண்டிக்கத்தக்கது; தண்டிக்கத்தக்கது. அது எந்தவிதமான பரிசீலனைக்கும் எடுத்துக்கொள்வதற்குத் தகுதியற்றது. உடனடியாக அந்த மாட்டிறைச்சி குறித்த கருத்தை அவர் திரும்பப் பெற வேண்டும்.

ஒருவேளை அதை அமல்படுத்துவதற்கு உண்டான ஏதாவது செயலில் ஈடுபடும் பட்சத்தில், அவர் எதிர்பாராத கடுமையான விளைவுகளைச் சந்திக்க நேரிடும் என்பதையும், அமைச்சரவை இருக்கையிலேயே அமர முடியாத சூழ்நிலைகூட ஏற்படும் என்பதையும் எச்சரிக்கை செய்யக் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். எனவே, வன்னியரசின் மாட்டுக்கறி மாமிசக் கருத்தை உடனடியாகத் திரும்பப் பெற வேண்டும்" என கூறியுள்ளார்.

அர்ஜுன் சம்பத் - கோப்புப்படம்
அர்ஜுன் சம்பத் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அர்ஜுன் சம்பத் எதிர்ப்பு
இதேபோல், இந்து மக்கள் கட்சியின் நிறுவனரும், தலைவருமான அர்ஜுன் சம்பத்தும், அமைச்சர் வன்னி அரசுவின் பேச்சுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார். அமைச்சரின் அறிவிப்பை கேலி செய்து அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "மாட்டிறைச்சி வழங்குவது குறித்து ஆலோசிப்பதை போல #பன்றி இறைச்சி வழங்குவதையும் அமைச்சர் பரிசீலிக்க வேண்டும்.
மாண்புமிகு முதல்வர் ஜோஸப் விஜய் அவர்களே ஜாக்ரதை. தவெக ஆட்சிக்கு கெட்ட பெயரை ஏற்படுத்த விசிக முயற்சி. இந்து மக்கள் கட்சி கண்டனம்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

அதிகாரிகள் விளக்கம்

இது குறித்து அதிகாரிகளிடம் விசாரித்தபோது, "சட்டப் பேரவையில் உயர்த்தப்பட்ட உணவுக் கட்டணத்தின் அடிப்படையில் புதன்கிழமைகளில் சிக்கன் பிரியாணியும், அசைவம் சாப்பிடாத மாணவர்களுக்கு மீல்மேக்கர் கலந்து பிரியாணி வழங்கவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இவை தவி வேறு எதுவும் தற்பொழுது வரை முடிவு எடுக்கப்படவில்லை" என்று தெரிவித்தனர்.

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