வீட்டில் நகை, பணம் இல்லாததால் ஆத்திரத்தில் படுக்கை அறைக்கு தீ வைப்பு - மர்ம நபர்களை தேடும் போலீசார்
கொள்ளை நடந்த பகுதியில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிசிடிவி கேமரா பதிவுகளை கைப்பற்றி மர்ம நபர்களின் நடமாட்டம் குறித்தும், அவர்கள் யார் என்பது குறித்தும் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : November 23, 2026 at 1:38 PM IST
திருநெல்வேலி: கல்லிடைக்குறிச்சி அருகே பூட்டிய வீட்டுக்குள் மர்ம நபர்கள் புகுந்து கொள்ளையடிக்க முயற்சித்த நிலையில், அங்கு பணம், நகை என எதுவும் இல்லாததால் ஆத்திரத்தில் பெட்ரூமிற்கு தீ வைத்துச் சென்றனர். இதில் வீட்டு ஆவணங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து பொருட்களும் தீயில் கருகி நாசமாகின.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் கல்லிடைக்குறிச்சியை அடுத்த தெற்கு பாப்பான்குளம் மகாராஜா நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கிளைன்ஸ் ராஜ் (வயது 63). இவர் தனது வீட்டுடன் சேர்த்து கட்டப்பட்டுள்ள தனி அறை ஒன்றில் பெட்டிக் கடை வைத்து நடத்தி வருகிறார். இவரது மகளை திருப்பூரைச் சேர்ந்தவருக்கு திருமணம் செய்து கொடுத்துள்ளார்.
இந்நிலையில் மகளை பார்ப்பதற்காக கிளைன்ஸ் ராஜ் தனது மனைவியை அழைத்துக் கொண்டு வீட்டை பூட்டி விட்டு திருப்பூருக்குச் சென்றிருக்கிறார். ஞாயிற்றுக்கிழமை பக்கத்து வீட்டினர் பார்த்த போது, கிளைன்ஸ் ராஜ் வீட்டின் முன்பக்க கதவில் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு கதவு திறந்த நிலையில் கிடந்துள்ளது. உடனடியாக அவர்கள் இது குறித்து மணிமுத்தாறு போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.
தகவல் கிடைத்தவுடன் போலீசார் அங்கு சென்று ஆய்வு செய்தனர். அப்போது வீட்டின் படுக்கை அறையில் தீப்பற்றி எரிந்து கொண்டிருந்ததைப் பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்து, உடனடியாக தண்ணீர் ஊற்றி தீயை அணைத்தனர்.
தீயை அணைத்ததும் வீட்டை ஆய்வு செய்த போது தான் மர்ம நபர்கள் கொள்ளையடிக்க வந்து சென்றது தெரியவந்துள்ளது. இதனையடுத்து கிளைன்ஸ் ராஜிடம் செல்போனில் பேசி பணம், நகை ஏதும் வீட்டில் வைத்திருந்தார்களா? என கேட்டபோது, வீட்டில் எதுவும் வைக்கவில்லை என்று கூறியிருக்கிறார்.
சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்தவுடன் கிளைன்ஸ் ராஜ் நேற்றிரவு (நவம்பர் 22) திருப்பூரில் இருந்து தனது வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தார். அங்கு பீரோ, கட்டில், துணிகள் மற்றும் வீட்டு ஆவணங்கள் என பெட்ரூமில் வைத்திருந்த அனைத்து பொருட்களும் தீயில் கருகி நாசமாகியதை கண்டு வேதனை அடைந்தார்.
இந்நிலையில் திருட வந்த இடத்தில் விலையுயர்ந்த பொருட்கள், பணம், நகை எதுவும் இல்லாததால் ஆத்திரத்தில் மர்ம நபர்கள் படுக்கையறையில் தீ வைத்து எரித்து விட்டு சென்றிருக்கலாம் என போலீசார் தரப்பில் கூறப்படுகிறது. மேலும், அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமரா பதிவுகளை கைப்பற்றி மர்ம நபர்களின் நடமாட்டம் குறித்தும் அவர்கள் யார்? என்பது குறித்தும் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.