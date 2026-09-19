குடியிருப்பிற்குள் புகும் கரடிகள்: நெல்லையில் கரடி - மனித மோதல்களுக்கு தீர்வு என்ன?
இரவில் உணவை தேடி அலையும் கரடிகள், பகலில் மீண்டும் காட்டுக்குள் செல்லாமல் கிராமத்தை சுற்றி உள்ள பொத்தைகளிலையே தங்கி விடுகிறது என்று வனத்துறை அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 19, 2026 at 1:16 PM IST
-By இரா மணிகண்டன்
திருநெல்வேலி: பயிர்கள் சேதமானால் மீட்டு விடுவோம் உயிர் சேதமளால் என்ன செய்வது, திருநெல்வேலியில் அதிகரிக்கும் கரடி - மனித மோதல்கள் தீர்வு என்ன என்ற கேள்வியை அப்பகுதி மக்கள் முன்வைத்துள்ளனர்.
இயற்கையின் அழகை ரசிக்கவும், மன அமைதியான சூழலுக்கும் ஆசைப்பட்டு காட்டுக்குள் மனிதர்கள் தங்குவதை அறிந்திருப்போம். குறிப்பாக பழங்குடியினர் காட்டுக்குள்ளேயே 24 மணி நேரமும் வசிக்கின்றனர். அவர்கள் இயற்கையோடு ஒன்றி வாழ்வதை அறிந்திருப்போம். ஆனால் சற்று வித்தியாசமாக மனிதர்களின் வாழ்வியலையும், மனிதர்களின் உணவு பழக்க வழக்கத்திற்கும் ஆசைப்பட்டு, காட்டு விலங்குகள் மனிதர்கள் வசிக்கும் ஊருக்குள் குடியேறிய கதை பெரும்பாலும் யாரும் அறிந்திருக்க மாட்டோம். அது போன்ற ஒரு சம்பவம் தான் திருநெல்வேலியில் அரங்கேறி கொண்டிருக்கிறது.
குடியிருப்பிற்குள் புகும் கரடிகள்
தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 9,184.924 சதுர கிலோ மீட்டர் பரப்பளவில் பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதி அமைந்துள்ளது. இதில் 5 புலிகள் காப்பகங்கள் அமைந்துள்ளன. அதில் ஒன்றாக திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் களக்காடு முண்டந்துறை புலிகள் காப்பகம் அமைந்துள்ளது. இங்கு புலிகள் மட்டும் இல்லாமல், யானைகள், சிறுத்தைகள், காட்டு பன்றிகள், கரடிகள், புள்ளி மான்கள், கடம்பை மான்கள், சிங்கவால் குரங்குகள் உள்பட பலதரப்பட்ட குரங்குகள் போன்ற அரிய வகை வனவிலங்குகள் அதிகளவு வாழ்கின்றன.
தமிழ்நாட்டின் வற்றாத ஜீவநதியான தாமிரபரணி நதியும் இங்கு தான் உற்பத்தி ஆகிறது. செழிப்பான வனப்பகுதியாக இருந்தாலும் கூட, காலநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படும் உணவு தட்டுப்பாடு காரணமாக வனவிலங்குகள் சமீபகாலமாக மலைப்பகுதியை விட்டு மக்கள் வசிக்கும் குடியிருப்புகளுக்கு வந்து செல்கிறது. இது போன்ற சூழலில் சமீபகாலமாக கரடிகள், மனிதர்கள் வசிக்கும் குடியிருப்புகளுக்குள் அதிகளவு வரத் தொடங்கியுள்ளன.
பிற விலங்குகள் கூட விளைநிலங்களையே பெரும்பாலும் சேதமாக்கியது. ஆனால் கரடிகள் நேரடியாக மனிதர்களை தாக்கும் சம்பவம் அதிகரித்துள்ளது. குறிப்பாக பாபநாசம், அம்பாசமுத்திரம், கல்லிடைக்குறிச்சி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அடிக்கடி கரடிகள் ஊருக்குள் வருகிறது. இதில் பாபநாசம் அருகே அனவன் குடியிருப்பு கிராமம், மேற்கு தொடர்ச்சி மலையடிவாரத்தில் உள்ளது. இங்கு தினமும் இரவு கரடிகள் ஊருக்குள் வருகிறது.
மனிதர்களை தாக்கும் கரடிகள்
அவை கோயில்களில் புகுந்து விளக்கு ஏற்றும் எண்ணையை குடிக்கும் சிசிடிவி காட்சிகள் தொடர்ச்சியாக வெளிவந்த வண்ணம் உள்ளன. மேலும் மக்களின் குடியிருப்புகள் அருகே சகஜமாக வலம் வருகிறது. ஆரம்பத்தில் உணவுகளை மட்டுமே தேடி வந்த கரடிகள், சமீப காலமாக மனிதர்களை தாக்குவது அதிகரித்துள்ளது. குறிப்பாக பாபநாசம் அருகே தோட்டத்து காவலாளி முருகன் என்பவரை சமீபத்தில் கரடி தாக்கியதில் அவர் பரிதாபமாக உயிர் இழந்தார்.
அதேபோல் சில தினங்களுக்கு முன்பு அனவன் குடியிருப்பு கிராமத்தைச் சேர்ந்த கணேசமூர்த்தி என்பவர் இயற்கை உபாதை கழிப்பதற்காக காட்டுப்பகுதிக்குள் சென்றபோது அங்கு பதுங்கியிருந்த கரடி ஒன்று அவரை முதுகு மற்றும் முகத்தில் தாக்கியதில் அவர் காயம் அடைந்தார். இதேபோல் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆழ்வார்குறிச்சி அருகே பெத்தான் பிள்ளை குடியிருப்பு கிராமத்தைச் சேர்ந்த இருவரை கரடி மிக கொடூரமாக தாக்கியதில் அவர்கள் படுகாயம் அடைந்தனர்.
எனவே நாள்தோறும் கரடிகள் நடமாட்டத்தால், அனவன் குடியிருப்பு உள்ளிட்ட மலையடிவார கிராம மக்கள் கடும் இன்னல்களை சந்தித்து வருகின்றனர். மாலை 6 மணிக்கு மேல் வீடுகளை விட்டு வெளியேற முடியாமல் மக்கள் பீதியில் உறைந்துள்ளனர். எனவே கரடிகள் நடமாட்டம் அதிகரிப்பதற்கான காரணம் என்ன, அவற்றை தடுப்பதற்கான தீர்வு என்ன என்பது குறித்து வனத்துறை அதிகாரிகளிடம் ஈடிவி பாரத் சார்பில் கேட்டறிந்தோம்.
கரடிகளின் வாழ்விடமாக மாறிய அனவன் குடியிருப்பு
இது குறித்து பெயர் வெளியிட விரும்பாத வனச்சரகர் ஒருவர் நம்மிடம் கூறியபோது, மக்கள் மலையடிவாரத்தில் குப்பைகளை அதிகளவு கொட்டுகின்றனர். அந்த குப்பைகளில் இருக்கும் உணவை தேடி கரடிகள் ஆரம்பத்தில் ஊருக்குள் வர தொடங்கியது. மேலும் அனவன் குடியிருப்பு கிராமத்தில் பலா மரங்கள், நாவல் மரங்கள் அதிகளவு உள்ளன. கரடிகளுக்கு பலாப்பழம், மாம்பழம், நாவல் பழம் போன்ற பழங்கள் மிகவும் பிடிக்கும்.
இந்த பழங்களின் வாசனைக்கு கரடிகள் அதிகளவு வரத் தொடங்கின. இதுபோன்று உணவை தேடி வந்த கரடிகளுக்கு அனவன் குடியிருப்பு கிராமம் வாழ்விடமாகவே மாறியது. அதற்கு காரணம் அந்த கிராமத்தை சுற்றி பொத்தைகள் அதிக அளவு உள்ளன. ஆங்காங்கே பாறைகள் குன்றுகள் மற்றும் புதர்கள் போன்ற அமைப்புகள் இருப்பதால் கரடிகளுக்கு ஏற்ற வாழிடமாக அக்கிராமம் மாறி உள்ளது. இரவில் உணவை தேடி அலையும் கரடிகள், பகலில் மீண்டும் காட்டுக்குள் செல்லாமல் கிராமத்தை சுற்றி உள்ள பொத்தைகளிலையே தங்கி விடுகிறது. வனப்பகுதியில் இருந்து விலங்குகள் வெளியேறுவதை தடுக்க சோலார் மின்வேலிகள் அமைத்துள்ளோம்.
அம்பாசமுத்திரம் பகுதியில் 10 கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு சோலார் மின்வேலி அமைத்துள்ளோம். பாபநாசம் சரகத்தில் 15 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு மின்வேலி அமைக்க திட்டமிடப்பட்டு முதல் கட்டமாக 4 கிலோ மீட்டருக்கு மின்வேலி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. எண்ணெய், கடலை, தேங்காய், எள் போன்றவை விதை வித்துக்களில் இருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது. எனவே அந்த விதையின் மனம் அந்த எண்ணெயில் வீசுவதால் கரடிகள் அதனை விரும்பி குடித்து பழகி விட்டன என்றார்.
கரடி மனித மோதலை தடுக்க வேண்டும்
இது குறித்து அகத்தியமலை மக்கள்சார் இயற்கைவள காப்பு மையத்தின் (ATREE) ஒருங்கிணைப்பாளர் மதிவாணன் நம்மிடம் கூறியபோது,
கரடிகள் மற்றும் மனித மோதல்கள் தொடர்பாக மத்திய வன மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் சமீபத்தில் ஒரு வழிகாட்டுதலை வெளியிட்டது.
கரடி மனித மோதலை தடுப்பதில் வனத்துறைக்கு மட்டுமே பொறுப்பு உள்ளது என கூற முடியாது.
கரடி ஒரு இரவாடி விலங்கு. சமீபத்தில் அனவன் குடியிருப்பு கிராமத்தில் இயற்கை உபாதை கழிக்க சென்ற நபரை கரடி தாக்கியது. எனவே கிராமங்களில் கழிவறை கட்டி கொடுக்க வேண்டியது உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பொறுப்பு. மேலும் நீர் நிலைகளில் புதர்கள் போன்ற மறைவிடங்கள் அதிகளவு உள்ளன. இந்த புதர்களை சீரமைத்து கொடுப்பது பொதுப்பணித்துறையின் பொறுப்பு.
இதனால் அனைத்து துறையும் ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கை எடுத்தால் மட்டுமே கரடி - மனித மோதலை தடுக்க முடியும். மேலும் வன உயிரினங்கள் ஊருக்குள் வந்தால், தகவல் தெரிவிக்க பொது நம்பரை அரசு வெளியிட வேண்டும். அந்த நம்பரை தொடர்புகொண்டால் அடுத்த சில நொடிகளில் வனத்துறை, தீயணைப்பு துறை அல்லது பேரிடர் மீட்பு படையினருடன் தன்னார்வலர்கள் அந்த பகுதிக்கு நேரில் செல்ல வேண்டும்.
கரடிகள் ஊருக்குள் வருவதை நிரந்தரமாக தடுக்க முடியாது. அதே சமயம் கரடி மனித மோதல்களை தடுப்பதற்கான வழிமுறைகளை உருவாக்க முடியும் என்றார்.
பாதிக்கப்படும் பொதுமக்களின் வாழ்வாதாரம்
இதுகுறித்து அனவன் குடியிருப்பு கிராமத்தை சேர்ந்த ஜெயபாண்டி என்ற விவசாயி நம்மிடம் பேசியபோது, எங்கள் ஊருக்கு தினமும் கரடி வந்து தொந்தரவு தருகிறது. நேற்று கூட தோட்டத்திற்கு செல்லும் போது ஒரு கரடியை பார்த்தோம். கரடி நடமாட்டத்தால் தோட்டத்திற்கு செல்ல முடியவில்லை. எனவே கரடியை கூண்டு வைத்து முழுமையாக பிடிக்க வேண்டும். இல்லாவிட்டால் எங்கள் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கும். கரடி இரவு 7 மணிக்கு வந்து விடுகிறது. இப்போது வீட்டு வரைக்கும் கரடிகள் வருகிறது.
கரடிகள் ஊருக்குள் வருவதால், மக்களால் நடமாட முடியவில்லை. ஏற்கனவே சமீபத்தில் ஒருவரை கரடி தாக்கி கொன்றுவிட்டது. அதுபோன்று நிலைமை எங்களுக்கு வந்து விடக்கூடாது. கரடிகளை பிடிப்பதற்கு அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றார்.
இது குறித்து அனவன் குடியிருப்பு கிராமத்தைச் சேர்ந்த சந்திரன் என்பவர் கூறியபோது, எங்கள் கிராமத்தில் முழுக்க முழுக்க 100 சதவீதம் மக்கள் விவசாயத்தை நம்பி இருக்கின்றனர். சமீப காலமாக வனவிலங்குகள் தாக்குதல் அதிகரித்துள்ளது. பயிர்களை சேதப்படுத்தினால் கூட நாங்கள் இழப்பீடு வாங்கியோ அல்லது அடுத்த மகசூலை நம்பியோ நகர்ந்து விடுவோம்.
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சமீப காலமாக கரடியால் எங்களுக்கு மிகப்பெரிய அச்சம் இருக்கிறது. பள்ளி மாணவர்கள் மாலை வீடு திரும்புவார்கள். அந்த நேரத்தில் எல்லோருக்கும் அச்சமாக இருக்கிறது. பொருட்களை சேதப்படுத்தினால் கூட எங்கள் உயிர் இருந்தால் மீண்டும் நாங்கள் நஷ்டத்தை ஈடு செய்து விடுவோம் ஆனால் உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் இருக்கிறது. எனவே உடனடியாக அனைத்து கரடிகளையும் கூண்டு வைத்து பிடிக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்தார்.
இது குறித்து பால்ராஜ் என்பவர் பேசியபோது, கரடிகள் வீடு வரைக்கும் வருவது பெரிய அச்சுறுத்தலாக இருக்கிறது. 2022-ஆம் ஆண்டு பிறகு தான் கரடிகள் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளது. அரசு கூடுதல் கவனம் செலுத்தி கரடிகளை விரட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். சோலார் மின்வேலிகள் முழுமையாக அமைப்பது மற்றும் ஏஐ தொழில்நுட்பம் மூலம் கரடிகளை நடமாட்டத்தை தடுக்க அரசு முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்று கூறினார்.
கூண்டில் சிக்கிய கரடிகள்
கரடிகள் தொடர்பாக மக்கள் அளிக்கும் தகவலின் பெயரில் வனத்துறையினர் அதைப் பிடிக்க கூண்டு வைக்கின்றனர். இந்த வருடத்தில் மட்டும் அனவன் குடியிருப்பு கிராமத்தில் இதுவரை ஆறு கரடிகள் கூண்டில் சிக்கியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மாலை நேரங்களில் குடியிருப்பிற்குள் புகும் கரடிகளால் பொதுமக்கள் பெரும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.