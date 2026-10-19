உதகை அருகே கிராம மக்களை அச்சுறுத்தி வந்த கரடி - வனத்துறை வைத்த கூண்டில் சிக்கியது
உதகை வடக்கு வனச்சரகத்திற்கு உட்பட்ட கொதுமுடி கிராமத்தில் கடந்த சில நாட்களாக கரடியின் நடமாட்டம் இருந்து வந்துள்ளது
Published : October 19, 2026 at 10:09 PM IST
நீலகிரி: நீலகிரி மாவட்டம் உதகை அருகே உள்ள கொதுமுடி கிராமத்தில் பொதுமக்களை அச்சுறுத்தி வந்த கரடி வனத்துறை வைத்த கூண்டில் இன்று காலை சிக்கியது. முதுமலை வனச்சரகத்திற்கு உட்பட்ட தெப்பக்காடு வனப்பகுதியில் கரடியை விடுவித்தனர்.
நீலகிரி மாவட்டம் 65% வனப்பகுதிகள் நிறைந்த மாவட்டமாகும். இந்த வனப்பகுதியில் கரடி, காட்டெருமை, சிறுத்தை,புலி உள்ளிட்ட அரிய வகை வனவிலங்குகள் வாழ்ந்து வருகின்றன. மேலும் வனவிலங்குகள் உணவு மற்றும் குடிநீர் உள்ளிட்டவைகளுக்காக குடியிருப்பு பகுதியில் உலா வருவது வாடிக்கையாக உள்ளது.
இதனால் மனித வனவிலங்கு மோதல் ஏற்பட்டு மனிதர்கள் பரிதாபமாக உயிரிழக்கும் துயரம் அவ்வப்போது நேர்ந்து வருகிறது.
இந்த நிலையில், உதகை வடக்கு வனச்சரகத்திற்கு உட்பட்ட கொதுமுடி கிராமத்தில் கடந்த சில நாட்களாக கரடியின் நடமாட்டம் இருந்து வந்துள்ளது. தகவலறிந்த வனச்சரகர் ராம்பிரகாஷ் தலைமையில், வனவர் வடிவேல் மற்றும் வனத்துறையினர் கொதுமுடி கிராமத்தில் உள்ள கோவில் வளாகத்தில் கூண்டு வைத்து கரடியை கண்காணித்து வந்தனர்.
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இன்று காலை கோவில் வளாகத்தில் வனத்துறையினர் வைத்த கூண்டில் கரடி சிக்கியது,
கூண்டினுள் சிக்கிய கரடி, கூண்டினை உடைத்து வெளியே வர முயற்சித்தது, இதனால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு நிலவியது,
இதனைத் தொடர்ந்து கூண்டின் மீது வலையை விரித்து கரடி வெளியே வராதவாறு வனத்துறையினர் கட்டுப்படுத்தினர். இதனால் அப்பகுதியில் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்தனர்.
கூண்டில் சிக்கிய கரடியை பாதுகாப்புடன் வாகனத்தில் ஏற்றி முதுமலை அடர்ந்த வனப்பகுதியில் கொண்டு சென்றனர். அதனைத் தொடர்ந்து கரடியை முதுமலை வனச்சரகத்திற்கு உட்பட்ட தெப்பக்காடு அடர்ந்த வனப்பகுதிக்கு கொண்டு சென்று விடுவித்தனர். கரடி பிடிபட்டதை அடுத்து கொதுமுடி கிராம மக்கள் நிம்மதி அடைந்தனர். அவர்கள் நீலகிரி வனத்துறையினருக்கு நன்றி தெரிவித்தனர்.