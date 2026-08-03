பாண்டாவை மிஞ்சிய காட்டுக் கரடி; பிளாஸ்டிக் பைப்புடன் விளையாடி வைரல் - பொதுமக்கள் அச்சம்
குடியிருப்பு பகுதியில் சுற்றித் திரியும் கரடியை விரைவில் கூண்டு வைத்து பிடித்து அடர்ந்த வனப்பகுதியில் விடுவதற்கான முழு நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்படுவதாக வனத்துறை தெரிவித்துள்ளது.
Published : August 3, 2026 at 10:04 AM IST
நீலகிரி: குன்னூர் ராணுவ குடியிருப்பு பகுதிக்குள் நுழைந்த ஒற்றை கரடி, அங்கிருந்த பிளாஸ்டிக் பைப்புடன் உருண்டு விளையாடிய காட்சிகள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.
நீலகிரி மாவட்டத்தின் குன்னூர், அருவங்காடு, உதகை, கோத்தகிரி உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் சமீப காலமாக வனவிலங்குகளின் நடமாட்டம் அதிகரித்து காணப்படுகின்றன. இரவு மற்றும் பகல் நேரங்களில் ரேஷன் கடைகள், மளிகை கடைகள் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கரடிகள் புகுந்து உணவுப் பொருட்களை சேதப்படுத்தி செல்கின்றன. மேலும், அருவங்காடு ரயில் நிலையம் குடியிருப்பு பகுதியில் கரடிகள் சர்வ சாதாரணமாக உலா வருவதால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சமடைந்து வருகின்றனர்.
பிளாஸ்டிக் பைப்புடன் உருண்டு விளையாடிய கரடி#niligiris | #coonoor | #bearroaming | #bearspotted | #bearplaying | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/1bmPExQhZC— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) August 3, 2026
கரடிகள் மட்டுமல்லாமல் தற்போது பகல் நேரங்களில் காட்டெருமைகளும் இங்கு நடமாடி வருகின்றன. இந்நிலையில் நேற்று (ஆகஸ்ட் 2) குன்னூர் வெலிங்டன் ராணுவ பயிற்சி கல்லூரி குடியிருப்பு பகுதியில் திடீரென கரடி ஒன்று வந்துள்ளது.
அது அங்கிருந்த பிளாஸ்டிக் பைப் ஒன்றை எடுத்து அதனைப் பிடித்து உருண்டு விளையாடியுள்ளது. அங்கிருந்த சிலர் கரடியின் இந்த செயலை பார்த்ததும் அதற்கு தெரியாமல் மறைந்திருந்து வீடியோ பதிவு செய்துள்ளனர். இந்த வீடியோ காட்சிகள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி இணையவாசிகளின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
மேலும், ராணுவ பகுதியில் மனித - வனவிலங்கு மோதல் ஏற்படுவதற்கு முன் அங்கு சுற்றித் திரியும் ஒற்றைக் கரடியை கூண்டு வைத்துப் பிடித்து அடர்ந்த வனப்பகுதியில் விட வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் வனத்துறை அதிகாரிகளுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
ஆனால், காட்டுக்குள் இருந்து வெளியே வரும் கரடிகள், தொடர்ந்து ஒரே பகுதியில் இருப்பதில்லை என்பதால், தற்போது வெளியே வந்துள்ள கரடி நடமாட்டம் குறித்து தொடர் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும், குடியிருப்பு பகுதியில் சுற்றித் திரியும் கரடியை விரைவில் கூண்டு வைத்து பிடித்து அடர்ந்த வனப்பகுதியில் விடுவதற்கான முழு நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்படுவதாகவும் வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
அதே சமயம், இரவு நேரங்களில் கரடிகள் நடமாட்டத்தை பொதுமக்கள் கண்டறிந்தால் உடனடியாக அதுகுறித்து வனத்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், கரடியின் அருகே சென்று செல்போனில் வீடியோ பதிவு செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் இதனால் கரடியுடன் மோதல் ஏற்பட அதிக வாய்ப்பு உள்ளதால், இப்பகுதியில் உள்ள மக்கள் குடியிருப்பு பகுதியிலிருந்து வெளியே சென்று வரும்போது மிகுந்த கவனமுடன் இருக்க வேண்டுமென என வனைத்துறையினர் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.