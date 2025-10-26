முன்கூட்டியே உருவாகும் புயல்: வானிலை மையம் முக்கிய அறிவிப்பு!
நாளை காலை (அக்.27) தென்மேற்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்திய மேற்கு வங்ககடல் பகுதியில் சூறாவளி காற்றுடன் புயல் உருவாகும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.
Published : October 26, 2025 at 1:04 PM IST
சென்னை: வங்க கடல் பகுதியில் நிலவி வரும் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் வலுவடைந்து புயலாக உருவெடுக்க உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.
வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதை அடுத்து, தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் கடந்த 16 ஆம் தேதி முதல் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக, கடந்த 4 தினங்களாக சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, கோவை, தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்தது.
இதனிடையே, அக்.24ஆம் தேதி தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவியது. பின் அது காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதியாக மாறி, காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவடைந்தது. இந்நிலையில் 10 கி.மீ வேகத்தில் வட மேற்கு நோக்கி நகர்ந்து இன்று காலை 5.30 மணிக்கு ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவடைந்துள்ளது. அந்தமான் & நிக்கோபார் தீவின் மேற்கு இருந்து தென்மேற்கில் சுமார் 610 கி.மீ, சென்னைக்கு கிழக்கில் இருந்து தென்கிழக்கில் 790 கி.மீ, விசாகப்பட்டினத்திற்கு தென்கிழக்கில் 850 கி.மீ, காக்கிநாடாவிற்கு தென்கிழக்கில் 840 கி.மீ மற்றும் கோபால்பூருக்கு தென்கிழக்கில் 950 கி.மீ தொலைவில் நிலை கொண்டுள்ளது.
மேலும் மேற்கு இருந்து வடமேற்கு நோக்கி நகர்ந்து, அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் புயலாக வலுப்பெறும். அதன்படி நாளை 27ஆம் தேதி காலை தென்மேற்கு மற்றும் அதை ஒட்டிய மத்திய மேற்கு வங்ககடலில் சூறாவளி புயலாக உருமாறும். இருப்பினும் புயல் வேகத்தின் அளவு (புயல் சின்னம்) குறைவாகவே உள்ளது. இதன் விளைவாக கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அதிகபட்சமாக நாலுமுக்கு பகுதியில் 13 செ.மீ, ஊத்து 12 செ.மீ, காகட்சி 10 செ.மீ அளவு மழை பதிவாகியுள்ளது.
கரையை கடப்பது எப்போது
அதன் பிறகு அது வடமேற்கு நோக்கி நகர்ந்து, பின்னர் வடக்கில் இருந்து வடமேற்கு நோக்கி நகர்ந்து அக்டோபர் 28ஆம் தேதி காலை புயலாக தீவிரமடையும். பின் வடமேற்கு நோக்கி தொடர்ந்து நகர்ந்து அக்டோபர் 28ஆம் தேதி மாலை அல்லது இரவு நேரத்தில் காக்கிநாடாவை சுற்றியுள்ள மச்சிலிப்பட்டினம் மற்றும் கலிங்கப்பட்டினம் இடையே ஆந்திரப் பிரதேச கடற்கரையை கடக்கும். அதிகபட்சமாக மணிக்கு 110 கி.மீ வேகத்தில் காற்று வீசும்.
அதேபாேல் தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதிகளில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், வடமேற்கு திசையில் மெதுவாக நகர்ந்து அதே பகுதியிலேயே நிலவுகிறது. இது, அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் வடமேற்கு திசையில் மத்தியகிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதிகளை கடந்து நகரக்கூடும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.