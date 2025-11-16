மட்டக்களப்பு அருகே படகு விபத்து - அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பிய இலங்கை மீனவர்கள்!
மட்டக்களப்பு காரை தீவில் இருந்து ஆழகடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்ற 2 படகுகள் விபத்தில் சிக்கி தரை தட்டிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : November 16, 2025 at 2:59 PM IST
ராமநாதபுரம்: இயந்திர கோளாறு காரணமாக மீன்பிடி படகுகள் தரை தட்டிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இலங்கையின் மட்டக்களப்பு காரை தீவு பிரதேச சபையின் முன்னாள் தலைவர் கிருஷ்ணபிள்ளை ஜெயசிறில்க்கு சொந்தமான இரண்டு படகுகள், காரை தீவுவில் இருந்து வாழைச்சேனை துறைமுகத்திற்கு சென்றுக்கொண்டிருந்தது. இதில், ஒரு படகின் இயந்திரம் ஏற்கனவே பழுதடைந்ததால், அதனை மற்றொரு படகு மூலம் கயிறு கட்டி இழுத்து செல்லப்பட்டது. படகு சவுக்கடி கடல் பிரதேசத்தை அடைந்தபோது, இழுத்துச்சென்ற இரண்டாவது படகும் எதிர்பாராத விதமாக பழுதடைந்தது.
நடுக்கடலில் ஏற்பட்ட பலத்த காற்று, அலை நீரோட்டம் மற்றும் கொந்தளிப்புக்கு மத்தியில், இரண்டு படகுகளும் கட்டுப்பாட்டை இழந்து அலைகளால் இழுத்துச் செல்லப்பட்டு சவுக்கடி கடற்பரப்பில் தரை தட்டின. இந்த இரண்டு படகுகளிலும் காரைதீவை சேர்ந்த ஐந்து மீனவர்கள் பயணம் செய்திருந்தனர். அவர்கள் கடலுக்குள் சிக்கித் தவித்த நிலையில், சவுக்கடி பகுதி மீனவர்களின் முயற்சியால் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினர்.
இது குறித்து, ஏறாவூர் மீனவர் அமைப்பின் தலைவர் அளித்த தகவலின் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த போலீசார், விபத்து குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். தொடர்ந்து, கரை தட்டிய படகுகளை உழவு இயந்திரம் மூலம் மீட்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர். ஆனால், இந்த முயற்சி தோல்வியில் முடிந்தது. தொடர்ந்து, போலீசார் மேற்கொண்ட விசாரணையில், காலநிலை மாற்றம் மற்றும் இயந்திர கோளாறு காரணமாக விபத்து ஏற்பட்டது உறுதி செய்யப்பட்டது.