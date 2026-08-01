மணிமுத்தாறு அருவியில் திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு: அவசர அவசரமாக வெளியேற்றப்பட்ட சுற்றுலாப் பயணிகள்
அதிகபட்சமாக நெல்லை மாவட்டம் நாலுமுக்கு தேயிலை தோட்ட பகுதியில் 294 மில்லி மீட்டர் மழையும், ஊத்து பகுதியில் 272 மில்லி மீட்டர் மழையும், காக்காச்சி பகுதியில் 188 மில்லி மீட்டர் மழையும் பதிவாகியுள்ளது.
Published : August 1, 2026 at 4:46 PM IST
திருநெல்வேலி: மணிமுத்தாறு அருவியில் திடீரென நீர்வரத்து அதிகரிக்கத் தொடங்கியதால், பாதுகாப்பு கருதி சுற்றுலாப் பயணிகள் அவசர அவசரமாக வெளியேற்றப்பட்டனர். மேலும், அருவியில் பொதுமக்கள் குளிக்க வனத்துறையினர் தடை விதித்துள்ளனர்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையிலுள்ள பிரதான அருவியான மணிமுத்தாறு அருவியில் ஆண்டு முழுவதும் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்துக் கொட்டும். இதனால் நாள்தோறும் ஏராளமான சுற்றுலாப் பயணிகள் இந்த அருவிக்கு குளிக்க வருகை தருகின்றனர்.
அந்த வகையில், இன்றும் (ஆக.1) பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வந்த ஏராளமான சுற்றுலாப் பயணிகள் அருவியில் குளித்து மகிழ்ந்தனர்.
இதுபோன்ற சூழலில், நேற்று முதல் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப் பகுதியில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக, அருவியில் நீர் வரத்து அதிகரிக்கத் தொடங்கியது. தொடர் மழையால் எந்த நேரமும் அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும் என்ற சூழல் நிலவியது.
இதனால் சுற்றுலாப் பயணிகளின் பாதுகாப்பு கருதி, அருவியில் குளிக்க வனத்துறையினர் திடீர் தடை விதித்தனர். அதுமட்டுமின்றி, குளித்துக் கொண்டிருந்த சுற்றுலாப் பயணிகளை அவசர அவசரமாக வன பணியாளர்கள் வெளியேற்றியதால் பரபரப்பு நிலவியது. தொடர்ந்து, அருவியை பார்வையிட மட்டும் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தின் தென்மேற்கு பருவமழை ஜூன் மாதமே தொடங்கிய போதிலும், முதல் இரண்டு வாரங்கள் மட்டுமே நெல்லை, தென்காசி போன்ற மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய மாவட்டங்களில் மழைப்பொழிவு இருந்தது. அதன்பிறகு, வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து காணப்பட்டது.
குறிப்பாக, நெல்லை மாவட்டத்தில் கடந்த இரண்டு வாரங்களாக வெயில் சுட்டெரித்தது. இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் நேற்று முன்தினம் முதல் மீண்டும் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது. அதன் காரணமாகவே மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் கனமழை பெய்து வருகிறது.
இன்றைய நிலவரப்படி, அதிகபட்சமாக நெல்லை மாவட்டம், கல்லிடைக்குறிச்சி அருகே மாஞ்சோலை அடுத்த நாலுமுக்கு தேயிலை தோட்ட பகுதியில் 294 மில்லி மீட்டர் மழையும், ஊத்து பகுதியில் 272 மில்லி மீட்டர் மழையும், காக்காச்சி பகுதியில் 188 மில்லி மீட்டர் மழையும் பதிவாகியுள்ளது.
இதனால், மாவட்டத்தின் பிரதான அணைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது. குறிப்பாக, பாபநாசம் அருகே காரையாறு அணையின் நீர்மட்டம் இன்று ஒரே நாளில் 5 அடி அதிகரித்துள்ளது.
வெயில் தாக்கம் அதிகரித்துக் காணப்பட்டதால், அணைகளில் நீர்மட்டம் சரிந்து வந்த நிலையில், தற்போது பெய்து வரும் மழை விவசாயிகளுக்கு கை கொடுக்கும் என கூறப்படுகிறது.