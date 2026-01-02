ETV Bharat / state

விடிய விடிய கொட்டித் தீர்த்த கனமழை: மணிமுத்தாறு அருவியில் குளிப்பதற்கு தடை

மாவட்டத்தில் அதிகபட்சமாக சேரன்மகாதேவியில் 10 சென்டி மீட்டர், மாஞ்சோலை அம்பாசமுத்திரம், சேர்வலாறு ஆகிய பகுதிகளில் 9 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது.

மணிமுத்தாறு அருவி
மணிமுத்தாறு அருவி (ETV Bharat Tamil Nadu)
திருநெல்வேலி: மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதியில் பெய்த கன மழை காரணமாக மணிமுத்தாறு அருவியில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது. இதனால் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க வனத்துறையினர் தடை விதித்துள்ளனர்.

லட்சத்தீவு - குமரி கடல் பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளி மண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலை கொண்டு உள்ளது. அதே போன்று இலங்கை கடலோர பகுதிகளுக்கு அப்பால் உள்ள தென்மேற்கு வங்க கடல் பகுதிகளிலும் மேல் ஒரு வளி மண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலை கொண்டுள்ளது. இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதியை ஒட்டி உள்ள பகுதிகள் மற்றும் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் மிதமானது முதல் கன மழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்திருந்தது.

இந்த நிலையில் நெல்லை மாவட்டத்தில் நேற்று மாலை முதல் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதி மற்றும் உள் மாவட்டத்தில் சேரன்மகாதேவி அம்பாசமுத்திரம் மாஞ்சோலை உட்பட பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை பெய்து வருகிறது. நேற்று இரவு முதல் விடிய விடிய மழை கொட்டியது. மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதியில் பெய்த கன மழையின் காரணமாக அம்பாசமுத்திரம் அருகே மணிமுத்தாறு வனப்பகுதிக்குள் அமைந்துள்ள மணிமுத்தாறு அருவியில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளதன் காரணமாக அங்கு சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க வனத்துறையினர் தடை விதித்துள்ளனர்.

மணிமுத்தாறு அருவியில் குளிப்பதற்கு தடை (ETV Bharat Tamil Nadu)
மணிமுத்தாறு அருவி என்பது மாவட்டத்தின் பிரதான சுற்றுலா தளமாகும் மாஞ்சோலை வனப்பகுதியில் மழை மூலம் கிடைக்கும் தண்ணீர் இந்த அருவிக்கு வந்தடைகிறது. எனவே இங்கு பல்வேறு வெளி மாவட்டங்கள் மற்றும் வெளி மாநிலங்களில் இருந்தும் பொதுமக்கள் வந்து சொல்கின்றனர். ஏற்கனவே கடந்த நவம்பர் மாதம் பெய்த தொடர் மழையால் 30-க்கும் மேற்பட்ட நாட்கள் மணிமுத்தாறு அருவி மூடப்பட்டிருந்தது. அதன் பிறகு கடந்த 25ஆம் தேதி அருவி திறக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது மீண்டும் மூடப்பட்டுள்ளது.

குறிப்பாக தற்போது பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை என்பதாலும் மழை ஓய்ந்ததாலும் அருவி சமீபத்தில் திறக்கப்பட்டது. ஆனால் நேற்று இரவு திடீரென பெய்த மழையால் தற்போது மீண்டும் அருவியில் குளிப்பதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இது போன்று மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதி களக்காடு அருகே வனப்பகுதியில் உள்ள தலையணையில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளதால் அங்கும் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் களக்காடு அருகே திருக்குறுங்குடி நம்பியாற்றிலும் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளதால் ஆற்றில் குளிக்கவும் நம்பி கோயிலுக்கு பக்தர்கள் செல்லவும் வனத்துறை சார்பில் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மாவட்டத்தில் அதிகபட்சமாக சேரன்மகாதேவியில் 10 சென்டி மீட்டர், மாஞ்சோலை அம்பாசமுத்திரம், சேர்வலாறு ஆகிய பகுதிகளில் 9 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது.

