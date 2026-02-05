ETV Bharat / state

சைபர் மோசடி புகார்கள்; சென்னையில் கடந்த ஜனவரியில் மட்டும் 2.11 கோடி ரூபாய் மீட்பு!

அதிகபட்சமாக சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு சைபர் க்ரைம் காவல் நிலையத்தில் 47 புகார் மனுக்கள் பெறப்பட்டு, 42 மனுக்கள் மீது விசாரணை மேற்கொண்டு ரூ.84,81,976 மீட்கப்பட்டுள்ளது.

February 5, 2026

சென்னை: கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் சென்னை சைபர் குற்றப்பிரிவு காவல் நிலையங்களில் பதியப்பட்ட புகார்கள் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளில், பொதுமக்கள் இழந்த 2.11 கோடி ரூபாய் மீட்கப்பட்டு ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை சைபர் குற்றப்பிரிவு காவல் நிலையங்களில் நேரடியாகவோ அல்லது 1930 என்ற அவசர அழைப்பு மூலமாகவோ ஆன்லைன் பணமோசடி புகார்கள் பதிவாகின்றன. இவ்வாறு வழங்கப்படும் புகார்களை பெற்று, பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இழந்த பணத்தை மீட்டு தர சென்னை காவல் ஆணையாளர் அருண் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

அதன் பேரில் மத்திய குற்றப்பிரிவு மற்றும் கிழக்கு, மேற்கு, தெற்கு மற்றும் வடக்கு மண்டலங்களின் இணை ஆணையாளர்கள் மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு வரும் சைபர் குற்றப்பிரிவு காவல் நிலைய காவல் ஆய்வாளர்கள் மூலம் உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

மேலும், சைபர் க்ரைம் புகார் சார்ந்த வழக்குகளில் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு அவர்களது வங்கி கணக்குகள் முடக்கப்படுகின்றன. அத்துடன், இணைய வழியில் பணத்தை ஏமார்ந்தவர்கள் இழந்த தொகையை மீட்டு அவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்படுகிறது.

அந்த வகையில், சென்னை சைபர் குற்றப்பிரிவு காவல் நிலையங்களில் கடந்த ஜனவரி மாதம் (01.01.2026 முதல் 31.01.2026 வரை) புகார்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்து, அவர்களிடம் இருந்து மீட்கப்பட்ட தொகை குறித்த புள்ளி விவரங்கள் வெளியாகியுள்ளது.

  • அதன்படி, சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு சைபர் க்ரைம் காவல் நிலையத்தில் 47 புகார் மனுக்கள் பெறப்பட்டு, 42 மனுக்கள் மீது விசாரணை மேற்கொண்டு ரூ.84,81,976 மீட்கப்பட்டுள்ளது.
  • அதே போல, வடக்கு மண்டல சைபர் க்ரைம் காவல் நிலையத்தில் 17 மனுக்கள் பெறப்பட்டு, 15 புகார் மனுக்களில் ரூ.17,97,357 மீட்கப்பட்டுள்ளது.
  • மேற்கு மண்டலத்தில் 32 மனுக்கள் பெற்று, 12 புகார் மனுக்களில் ரூ.29,07,505 மீட்கப்பட்டுள்ளது.
  • தெற்கு மண்டலத்தில் 48 மனுக்கள் பெற்று, 14 புகார் மனுக்களில் ரூ.55,89,218 மீட்கப்பட்டுள்ளது.
  • கிழக்கு மண்டலத்தில் 18 மனுக்கள் பெற்று, 11 மனுக்களில் ரூ.24,07,543 மீட்கப்பட்டுள்ளது.

மொத்தமாக 162 மனுக்கள் பெறப்பட்டு, 94 புகார்தாரர்களின் மனுக்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு ரூ.2,11,83,599 மீட்கப்பட்டு நீதிமன்ற உத்தரவின் அடிப்படையில் பணம் இழர்ந்தவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதாக சென்னை சைபர் க்ரைம் போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் பொதுமக்கள் இணைய வழி பண பரிமாற்றம் செய்யும் போது மிகுந்த விழிப்புணர்வுடனும், அனுப்பும் தொடர்புகளின் உரிய நம்பகத்தன்மை அறிந்து பயன்படுத்திடவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், புகார்களுக்கு 1930 எண் மூலமாகவும், www.cybercrime.gov.in என்ற மின்னஞ்சல் மூலமும் தொடர்பு கொள்ளலாம் என்றும் சென்னை சைபர் க்ரைம் போலீசார் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

