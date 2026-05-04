பர்கூர் தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்
சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026: பர்கூர் தொகுதியில் திமுக சார்பில் டி. மதியழகன், அதிமுக சார்பில் இ.சி கோவிந்தரசன், தவெக சார்பில் இ. முரளிதரன், நாதக சார்பில் கவின்குமார் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 1:07 AM IST
பர்கூர் (கிருஷ்ணகிரி): தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வெளியாகவுள்ள நிலையில், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தின் முக்கிய தொகுதியான பர்கூரில் வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு என்று பார்க்கலாம்.
தமிழ்நாட்டில் 2026ஆம் ஆண்டுக்கான சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு கடந்த 23ஆம் தேதி நடந்து முடிந்திருக்கிறது. தமிழக தேர்தல் வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத வகையில் இந்த முறை 85.15% வாக்குகள் பதிவாகி இருக்கின்றன.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தின் முக்கிய தொகுதிகளில் ஒன்று பர்கூர். நட்சத்திர தொகுதியாக அறியப்படுகிற இந்த தொகுதியில் தான் மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா இரண்டு முறை போட்டியிட்டார். இதில் ஒரு முறை அவர் வெற்றிபெற்று முதலமைச்சராக பதவியேற்றாலும், அடுத்த முறை தோல்வியை தழுவினார்.
இதே தொகுதியில் திரைப்பட இயக்குநர் டி. ராஜேந்தர், அதிமுக கொள்கை பரப்பு செயலாளர் மு. தம்பிதுரை எம்.பி. ஆகியோரும் போட்டியிட்டுள்ளனர். விஐபி தொகுதியாக அறியப்படுகிற இந்த தொகுதியில் வெற்றி என்பது கணிக்க முடியாததாகவே இருக்கிறது.
இந்த தொகுதியில் வன்னியர்கள் 44 சதவீதமும், ஆதிதிராவிடர்கள் 14 சதவீதமும் நாயுடு 14 சதவீதமும் வெள்ளாள கவுண்டர் 8 சதவீதமும், செட்டியார் 7 சதவீதமும், இஸ்லாமியர் 4 சதவீதமும், முதலியார் மற்றும் கிறிஸ்தவர்கள் தலா 2 சதவீதமும் வசிக்கின்றனர்.
பர்கூர் தொகுதியில் மொத்தம் 2,38,008 வாக்காளர்கள் உள்ள நிலையில், நடந்து முடிந்த தேர்தலில் 87.94% வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன. இந்த தேர்தலில் திமுக சார்பில் கடந்த முறை வெற்றிபெற்ற டி. மதியழகனும், அதிமுக சார்பில் இ.சி கோவிந்தரசன் என்பவரும், தவெக சார்பில் இ. முரளிதரன் என்பவரும், நாதக சார்பில் கவின்குமார் என்பவரும் களம்கண்டுள்ளனர். இவர்களையும் சேர்த்து மொத்தம் 15 வேட்பாளர்கள் இந்த தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளனர்.
பர்கூர் தொகுதியை பொருத்தவரை 1991ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2021ஆம் ஆண்டு வரை நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தல்களில் 5 முறை அதிமுகவும் 2 முறை திமுகவும் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. பர்கூர் தொகுதியானது கிருஷ்ணகிரி மக்களவை தொகுதிக்கு உட்பட்டது. கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் கிருஷ்ணகிரியில் காங்கிரஸ் வெற்றிபெற்றது.
பர்கூர் தொகுதியில் கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் திமுகவைச் சேர்ந்த டி. மதியழகனும், 2016ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் அதிமுகவைச் சேர்ந்த வி. ராஜேந்திரனும், 2011 தேர்தலில் அதிமுகவைச் சேர்ந்த கே.இ. கிருஷ்ணமூர்த்தியும் வெற்றிபெற்றிருந்தனர்.
ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கையில் அதிமுகவின் கோட்டையாக பார்க்கப்பட்டாலும், பர்கூர் தொகுதியின் வெற்றி நிலவரமானது கணிக்க முடியாததாகவே இருக்கிறது.
|பர்கூர் சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
|தேர்தல்
|வெற்றி பெற்றவர்
|கட்சி
|2021
|டி. மதியழகன்
|திமுக
|2016
|வி. ராஜேந்திரன்
|அதிமுக
|2011
|கே.இ. கிருஷ்ணமூர்த்தி
|அதிமுக