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தவெக எம்எல்ஏவிடம் ரூ.35 கோடி பேரம் பேசியதாக தொடரப்பட்ட வழக்கு - 3 பேருக்கு 15 நாள்கள் நீதிமன்றக் காவல்

முன்னாள் அமைச்சரும், தற்போதைய திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினருமான செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக்குமார், தற்போது கைது செய்யப்பட்டுள்ள நரேஷை சென்னையில் சந்தித்தது காவல்துறை விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 1, 2026 at 4:16 PM IST

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சென்னை: தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினரிடம் பேரத்தில் ஈடுபட்டதாக கைது செய்யப்பட்ட மூன்று பேருக்கு 15 நாட்கள் நீதிமன்றக் காவலில் சிறையில் அடைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

இதுதொடர்பாக, சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையரகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், "தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரை சட்டமன்றத் தொகுதி உறுப்பினர் டாக்டர்.இளையராஜாவை சில தினங்களுக்கு முன்பு கைபேசியில் தொடர்புக் கொண்ட திருநாவுக்கரசு என்ற நபர், தான் (Indian Political Democratic Strategies- IPDS) என்ற கருத்துக் கணிப்பு நிறுவனத்தை நடத்தி வருவதாகவும், ஒரு முக்கிய அரசியல் கட்சியைச் சேர்ந்த சிலர் கேட்டுக்கொண்டதன் பேரில் தொடர்புக் கொள்வதாகவும் நேரில் சந்திக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

அதற்கு, தான் வேறு பணியில் இருப்பதாகக் கூறி டாக்டர்.இளையராஜா தொடர்பைத் துண்டித்துள்ளார். ஆனால், மீண்டும் தொடர்புக் கொண்ட திருநாவுக்கரசு, தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் சபாநாயகருக்கு எதிராக தீர்மானம் கொண்டு வர உள்ளதாகவும், அந்தத் தீர்மானத்தின் மீதான வாக்கெடுப்பின்போது தாங்கள் அதற்கேற்ப நடந்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும், அதற்குச் சன்மானமாக ரூபாய் 35 கோடி வரை வழங்குவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் டாக்டர்.இளையராஜா, 'எனக்கு இதில் விருப்பமில்லை. இனிமேல் என்னிடம் பேசாதீர்கள்' என்று கண்டிப்புடன் கூறியுள்ளார். அதற்கு, தான் பேசியது குறித்து வெளியே தெரிவித்தால், இளையராஜாவும், அவரது குடும்பத்தினரும் பின்விளைவுகளைச் சந்திக்க நேரிடும் என்று திருநாவுக்கரசு மிரட்டியதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.

இதையடுத்து, சட்டமன்ற உறுப்பினர் டாக்டர்.இளையராஜா, ஜூன் 29- ஆம் தேதி, சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையரிடம் இந்த விவகாரம் குறித்து புகார் அளித்தார். அதில், 'மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பொது ஊழியரான தன்னிடம் மக்கள் பணியைச் செய்யக்கூடாது என்பதற்காக லஞ்சம் தர முயற்சித்ததோடு தனக்கும் தனது குடும்பத்தினருக்கும் அச்சுறுத்தல் விடுத்த திருநாவுக்கரசு மற்றும் அவருக்குப் பின்னணியாகச் செயல்படும் நபர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என்று கோரியிருந்தார்.

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அந்தப் புகாரின் பேரில், டி-1 திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட புலன் விசாரணையின் அடிப்படையில், சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட சென்னை அரும்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த திருநாவுக்கரசு, அவருக்கு பின்னணியாகச் செயல்பட்ட திருச்சியைச் சேர்ந்த நரேஷ் மற்றும் சென்னை மேடவாக்கத்தைச் சேர்ந்த தியாகராஜன் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

அவர்களிடம் நடைபெற்ற விசாரணையில், திமுக முன்னாள் அமைச்சரும், தற்போதைய கோயம்புத்தூர் தெற்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக்குமார், இவ்வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட நரேஷை சென்னையில் சந்தித்ததும், செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அசோக்குமார் ஆகியோரின் அறிவுரையின் பேரிலேயே திருநாவுக்கரசு, புகார்தாரரான சட்டமன்ற உறுப்பினர் டாக்டர்.இளையராஜாவை தொடர்புக் கொண்டு இதுபோன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டதும் தெரிய வந்துள்ளது" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனிடையே, கைது செய்யப்பட்ட மூன்று பேரையும் எழும்பூர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி முன்பு இன்று (ஜூலை 01) காவல் துறையினர் ஆஜர்படுத்தினர். அவர்கள் மூவரையும் வரும் ஜூலை 15- ஆம் தேதி வரை நீதிமன்றக் காவலில் சிறையில் அடைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

ரூ 35 கோடி பேரம்
சபாநாயகருக்கு எதிரான தீர்மானம்
TAMIL NADU POLICE
CHENNAI
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