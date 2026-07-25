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தவெக எம்.எல்.ஏ.விடம் பேரம் பேசியதாக வழக்கு; முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியிடம் விசாரணை

சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் ஊத்தங்கரை இளையராஜா எம்.எல்.ஏ. அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் இதுவரை 14 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி
முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி (Etv Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 25, 2026 at 3:46 PM IST

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Updated : July 25, 2026 at 4:33 PM IST

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சென்னை: தமிழக வெற்றிக் கழக எம்.எல்.ஏ. இளையராஜாவிடம் பேரம் பேசியதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியிடம் திருவல்லிக்கேணி காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரை தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் போட்டியிட்ட இளையராஜா வெற்றி பெற்றார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, எம்.எல்.ஏ. இளையராஜாவிடம், சென்னையில் தேர்தல் கருத்துக்கணிப்பு நிறுவனம் நடத்தி வரும் திருநாவுக்கரவு என்பவர் தொலைப்பேசியில் தொடர்பு கொண்டு, சட்டப்பேரவையில் சபாநாயகருக்கு எதிராக கொண்டு வரப்படும் தீர்மானத்தின் வாக்கெடுப்பின்போது நாங்கள் கூறும் வகையில் செயல்பட்டால் ரூ.35 கோடி வழங்குவதாக பேரம் பேசியதாக குற்றஞ்சாட்டப்படுகிறது.

இந்த பேரத்திற்கு எம்.எல்.ஏ. இளையராஜா மறுப்பு தெரிவித்ததால், திருநாவுகரசு உள்ளிட்டவர்கள் அவருக்கு மிரட்டல் விடுத்ததாக கூறி சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்தார். இந்த புகாரின் அடிப்படையில் திருவல்லிக்கேணி காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டதில் இதுவரை 14 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

இந்த வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் உள்ளிட்ட இருவரையும் கடந்த 5-ஆம் தேதி திருவல்லிக்கேணி காவல்நிலையத்தில் விசாரணைக்காக ஆஜராக வேண்டும் என காவல்துறையினர் தரப்பில் அவர்களுக்கு சம்மன் வழங்கப்பட்டது. இருந்தபோதும், இருவரும் ஆஜராகாமல் முன் ஜாமீன்கோரி நீதிமன்றத்தில் மனுதாக்கல் செய்தனர்.

இந்த முன் ஜாமீன் வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம், முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் இருவருக்கும் முன் ஜாமீன் வழங்கி கடந்த 8-ஆம் தேதி உத்தரவிட்டது.

மேலும் காலை, மாலை ஆகிய இரண்டு வேளையிலும் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அசோக்குமார் ஆகியோர் திருவல்லிக்கேணி காவல்நிலையத்தில் நேரில் ஆஜராகி கையெழுத்திட வேண்டும் என உயர் நீதிமன்றம் நிபந்தனை விதித்தது.

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நீதிமன்ற உத்தரவிற்கு பிறகும், செந்தில் பாலாஜி காவல்நிலையத்தில் ஆஜராகி கையெழுத்திடாமல் இருந்து வந்தார். இந்நிலையில், இன்று (ஜூலை 25) காலை 10.30 மணியளவில் திருவல்லிக்கேணி காவல்நிலையத்தில் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அசோக்குமார் ஆகியோர் ஆஜராகினர்.

கையெழுத்திட ஆஜராகிய இருவரிடமும் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரரிடம், தவெக எம்.எல்.ஏ. இளையராஜாவிடம் பேரம் பேசப்பட்ட குற்றச்சாட்டில் கைப்பற்றப்பட்ட ஆடியோ பதிவுகள், வாட்சப் உரையாடல்கள், பணப்பரிவர்த்தனை தொடர்பான ஆவணங்கள் உள்ளிட்ட ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் விசாரணை நடைபெற்றதாக திருவல்லிக்கேணி காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து, இன்று மாலையும் திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக் குமார் ஆஜராக உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Last Updated : July 25, 2026 at 4:33 PM IST

TAGGED:

BARGAINING ATTEMPT
TVK MLA ILAYARAJA
SENTHIL BALAJI
திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையம்
தவெக எம்எல்ஏவிடம் பேரம்

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