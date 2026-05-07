தவெக தலைவர் விஜய்க்கு ஆளுநர் அழைப்பு விடுக்க வேண்டும்; பார் கவுன்சில் உறுப்பினர் கடிதம்

தவெக பதவியேற்ற 15 நாட்களுக்குள் பெரும்பான்மையை சட்டமன்றத்தில் நிரூபிக்குமாறு உத்தரவிட வேண்டும் என்றும், முன்னதாகவே 118 உறுப்பினர்களின் ஆதரவை நிரூபிக்க வேண்டும் என நிர்பந்திக்க கூடாது என்று வழக்கறிஞர் வேல்முருகன் கூறியுள்ளார்.

ஆளுநருடன் விஜய் சந்திப்பு - கோப்புப்படம்
ஆளுநருடன் விஜய் சந்திப்பு - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamilnadu)
Published : May 7, 2026 at 5:56 PM IST

சென்னை: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் ஆட்சியமைக்க உடனடியாக அழைப்பு விடுக்க வேண்டும் என ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகருக்கு தமிழ்நாடு பார் கவுன்சில் உறுப்பினர் வழக்கறிஞர் வேல்முருகன் கடிதம் அனுப்பி உள்ளார்.

அந்த கடிதத்தில், "தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத அளவு பொதுமக்கள் 85.1 சதவீதம் அளவுக்கு வாக்களித்துள்ளனர். இந்த தேர்தலில், நடிகர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனித்துப் போட்டியிட்டு 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது.

இதையடுத்து, தமிழகத்தில் ஆட்சியமைக்க அனுமதி கோரி தவெக தலைவர் விஜய், ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரை நேரில் சந்தித்து கடிதம் அளித்தார். அரசியலமைப்பின் 164(1)-இன்படி அதிக இடங்களில் வெற்றி பெற்ற விஜய் கட்சிக்கு ஆளுநர் பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைக்க வேண்டும்.

பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டும் என ஆளுநர் மாளிகை கேட்க முடியாது. பெரும்பான்மை பிரிவு 164(2)-இன் படி, பெரும்பான்மையை சட்டமன்றத்தில்தான் நிரூபிக்க வேண்டும். சட்டமன்ற விவகாரங்களில் ஆளுநர் தலையிட முடியாது என உச்சநீதிமன்றம் பல தீர்ப்புகளில் தெளிவாக குறிப்பிட்டுள்ளது.

எனவே, பெரும்பான்மை இல்லாத திமுகவும், அதிமுகவும் ஆட்சியமைக்க உரிமை கோராத நிலையில் 108 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவுடன் ஆட்சியமைக்க உரிமை கோரிய தவெகவுக்கு ஆளுநர் அழைப்பு விடுக்க வேண்டும். உடனடியாக விஜய்யை அழைத்து விரைவில் ஆளுநர் பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைக்க வேண்டும்.

முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர்கள் பதவியேற்ற 15 நாட்களுக்குள் பெரும்பான்மையை சட்டமன்றத்தில் நிரூபிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட வேண்டும். முன்னதாகவே 118 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவுக்கான பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டும் என கூறக்கூடாது.

மேலும், அரசு அமைய வாய்ப்புகள் உள்ளபோது குடியரசுதலைவர் ஆட்சியை அமல்படுத்தும்படி பரிந்துரைக்கவும் கூடாது. தவெகவை ஆட்சியமைக்க அழைப்பு விடுப்பதில் மேலும் தாமதம் ஏற்படுத்துவது அரசியல் சட்ட விதிகளுக்கும், உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புகளுக்கும் விரோதமானது" என்று அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மேலும் இதுகுறித்து வேல்முருகன் அளித்த பேட்டியில், "தமிழக ஆளுநர் தனது அதிகார வரம்பை மீறி செயல்படுகிறார். மக்களின் தீர்ப்பை ஏற்று தவெக தலைவர் விஜய்க்கு உடனடியாக ஆளுநர் பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைக்க வேண்டும்.

சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெகவிற்கு மக்கள் அளித்த தீர்ப்புக்கு மரியாதை அளித்து ஆளுநர் செயல்பட வேண்டும். ஆளுநர் மாளிகையில் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க முடியாது. சட்டமன்றத்தில் தான் நிரூபிக்க முடியும். ஆளுநரின் அதிகாரம் என்ன என்பதை பல தீர்ப்புகளில் உச்சநீதிமன்றம் தெளிவாக கூறியுள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.

நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில், மொத்தமுள்ள 234 தொகுதிகளில் 108 தொகுதிகளில் தவெக வெற்று பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. இருப்பினும் ஆட்சியமைக்க தேவையான 118 இடங்கள் இல்லாததால் காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், விசிக ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவை தவெக கோரியுள்ளது. அவற்றில், 4 உறுப்பினர்களை கொண்ட காங்கிரஸ் ஆதரவு அளித்துள்ளது. மற்ற கட்சிகள் இன்னும் தங்கள் முடிவை அறிவிக்காததால் தவெக பெரும்பான்மையை நிரூபிப்பதில் கால தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது.

