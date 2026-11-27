21 வழக்கறிஞர்களின் பதிவை ரத்து செய்து பார் கவுன்சில் நடவடிக்கை - காரணம் என்ன?
பார் கவுன்சிலில் வழக்கறிஞராக பதிவு செய்யும் வழக்கறிஞர்கள் பொறுப்புணர்வுடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும். பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் நடந்து கொண்டால் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்று செஞ்சி கே.கதிரவன் எச்சரிக்கை விடுத்தார்.
Published : November 27, 2026 at 8:29 PM IST
சென்னை: பார் கவுன்சிலில் பதிவு செய்த பிறகு பொதுமக்களுக்கு தொந்தரவு கொடுக்கும் வகையில் பட்டாசு வெடித்து பேனர்கள் வைத்து இடையூறு செய்த 21 வழக்கறிஞர்களின் பதிவை ரத்து செய்து தமிழ்நாடு புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
சென்னை பாரிமுனையில் உள்ள பார் கவுன்சில் அலுவலகத்தில், தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் தலைவர் வழக்கறிஞர் செஞ்சி கே.கதிரவன், துணைத் தலைவர் பாலமுருகன், அகில இந்திய பார் கவுன்சில் உறுப்பினர் அமல்ராஜ் உள்ளிட்டோர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.
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அப்போது பேசிய தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் தலைவர் வழக்கறிஞர் செஞ்சி கே.கதிரவன், "நவம்பர் 11-ம் தேதி நடைபெற்ற வழக்கறிஞர் பதவி ஏற்பு நிகழ்ச்சியில் பார் கவுன்சில் விதிகளுக்கு மாறாக தவறு செய்ததாக கண்டறியப்பட்டுள்ள 21 வழக்கறிஞர்கள், விதியை மீறியதால் அவர்களது பதிவு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
விதிகளுக்கு மாறாக செயல்பட்ட வழக்கறிஞர்கள் கண்டறியப்பட்டு, அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட உள்ளது. வழக்கறிஞராக பதவியேற்கும் போது, புதிய வழக்கறிஞர்கள் பட்டாசு வெடிக்கக் கூடாது. கத்தி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களை வைத்து கேக் வெட்டக்கூடாது. பேனர்கள் வைக்கக் கூடாது என பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் உள்ள நிலையில், அதனை மீறி இந்த 21 பேரும் செயல்பட்ட வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலானது. இதனால், அவர்கள் மீது தற்பொழுது விதிகளுக்கு உட்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அன்றைய தினம் இது போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்ட மேலும் 40 பேர் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. விரைவில் அவர்கள் மீதும் பார்கவுன்சில் சார்பில் தக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். பதவியேற்கும் பொழுது வரும் வழக்கறிஞர்கள் பேண்ட் வாத்தியம் உள்ளிட்டவைகளை வைத்து எல்லை மீறி செல்வது பொதுமக்களுக்கு தொந்தரவை ஏற்படுத்துவதோடு வழக்கறிஞர்களுக்கு தலைகுனிவையும் ஏற்படுத்துகிறது.
அது மட்டும் இல்லாமல் நேற்று (நவம்பர் 26) அல்லிக்குளம் நீதிமன்ற வளாகத்தில் வழக்கறிஞர்களுடன் மோதலில் ஈடுபட்ட வழக்கறிஞர் பிரசன்னா வெங்கடேஷ் தற்காலிக இடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார். மேலும், அச்சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட மற்ற 4 வழக்கறிஞர்களுக்கு விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்ப தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.
மருத்துவர் சுப்பையா கொலை வழக்கில் தண்டனை பெற்ற வழக்கறிஞர்கள் பி.எம்.பாசில், பி.வில்லியம்ஸ் ஆகிய இருவரும் வழக்கறிஞர் தொழிலில் இருந்து நிரந்தரமாக நீக்கப்பட்டுள்ளனர். வருங்காலத்தில் பார் கவுன்சிலில் வழக்கறிஞராக பதிவு செய்யும் வழக்கறிஞர்கள் பொறுப்புணர்வுடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும். பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படும் வகையில் நடந்து கொண்டால் அவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்றும் எச்சரிக்கை விடுத்தார்.
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இனிமேல், வாரத்திற்கு ஒரு முறை 300 பேர் மட்டுமே வழக்கறிஞராக பதிவு செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள். இனி 3,000 பேர் ஒரே நேரத்தில் வழக்கறிஞர்களாக பதிவு செய்ய அனுமதிக்கப்படாது என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.