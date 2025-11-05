ETV Bharat / state

தவெக சிறப்புப் பொதுக்குழு கூட்டம்: விஜயை வரவேற்க வைக்கப்பட்ட பேனர்களை அகற்றிய போலீசார்

மாமல்லபுரம் அருகே தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டம் இன்று நடைபெறுகிறது

விஜயை வரவேற்க வைக்கப்பட்ட பேனர்கள் அகற்றம்
விஜயை வரவேற்க வைக்கப்பட்ட பேனர்கள் அகற்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
செங்கல்பட்டு: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சிறப்பு பொதுக் குழுவுக்கு அக்கட்சியின் தலைவர் விஜயின் வருகையை ஒட்டி திருப்போரூர் பகுதியில் வைக்கப்பட்ட பேனர்கள் காவல் துறையினரால் அகற்றப்பட்டது.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாமல்லபுரம் அருகே தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டம் இன்று நடைபெறுகிறது. இந்நிலையில் பொதுக்குழு கூட்டத்திற்கு கட்சியின் தலைவர் விஜய் வருகை தர உள்ளதால் அவரை வரவேற்கும் விதமாக கட்சியின் நிர்வாகிகள் சாலை நெடுகிலும் பதாகைகளை வைத்திருந்தனர்.

இந்நிலையில் காவல் துறையிடம் முறையான அனுமதி பெறாமல் பதாகைகள் வைக்கப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்த நிலையில், மாமல்லபுரம் காவல்துறை ஆய்வாளர் அறிவுறுத்தலின்படி, பேனர்கள் அனைத்தும் அகற்றப்பட்டு ஓரமாக எடுத்து வைக்கப்பட்டது.

தவெகவினர் முறையான அனுமதி பெற்று பேனர்கள் வைத்திருக்க வேண்டும் எனவும், அப்படி முறையான அனுமதி பெறாததால் பேனர்கள் அகற்றப்பட்டுள்ளதாகவும் காவல் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெறும் இடம் திருப்போரூர் தொகுதிக்கு உட்பட்ட இடம் என்பதால் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் திருப்போரூர் தொகுதி பொறுப்பாளரும், மாம்பாக்கம் ஊராட்சி மன்ற தலைவருமான வீராசாமி முனைப்பில் வைக்கப்பட்ட பேனர்கள் அகற்றப்பட்டன.

இதையும் படிங்க: தமிழகத்தில் குற்றவாளிகளுக்கு ஆதரவாக இருப்பதே திமுக அரசுதான்: வானதி சீனிவாசன் குற்றச்சாட்டு!

இதற்கு முன்னதாக, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் இப்பகுதியில் நடைபெற்ற கூட்டத்தினபோது சுமார் 100 பேனர்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அவை அனைத்தும் கிழிக்கப்பட்டன. அதுபோன்று தற்போது ஏதும் அசம்பாவிதம் ஏற்படக்கூடாது என்பதற்காக பேனர்கள் அகற்றப்பட்டதாகவும் காவல் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கரூர் வேலூசாமிப்புரத்தில் கடந்த செப்டம்பர் 27-ம் தேதி, தவெக பரப்புரை நடைபெற்றது. அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் பங்கேற்ற இப்பரப்புரையின்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் பலியாகினர். இந்த அதிர்ச்சிகரமான சம்பவத்திற்கு பிறகு கிட்டதட்ட ஒரு மாதம் விஜய் கட்சி நடவடிக்கைகள் எதிலும் பெரிய ஈடுபடவில்லை.

இந்த நிலையில், கரூர் சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரை கடந்த வாரம் தமது பனையூர் அலுவலகத்திற்கு நேரில் அழைத்து விஜய் பேசினார். அதனைத் தொடர்ந்து அவரது தலைமையில் இன்று தவெக சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டம் சென்னை அடுத்த மாமல்லபுரம் அருகே உள்ள பிரபல நட்சத்திர விடுதியில் இன்று நடைபெற உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தவெக சிறப்பு பொதுக்குழு
தமிழக வெற்றிக் கழகம்
விஜய்
TVK VIJAY
TVK GENERAL COMMITTEE MEETING

