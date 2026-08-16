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தேனி அருகே தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்கள் பறிமுதல்

கையிலை பொருட்களைக் கடத்தி வர பயன்படுத்தப்பட்ட இரண்டு வாகனங்களையும் காவலர்கள் பறிமுதல் செய்தனர்.

வட மாநிலத்தில் கூலி வேலையாட்களை ஏற்றி வந்த வாகனம்
வட மாநிலத்தில் கூலி வேலையாட்களை ஏற்றி வந்த வாகனம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 16, 2026 at 10:30 PM IST

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தேனி: வட மாநிலத்தில் இருந்து கூலி வேலைக்கு ஆட்களை ஏற்றி வந்த வாகனத்தில் இருந்த 250 கிலோ தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருட்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

வடமாநிலத்தில் இருந்து தேனி வழியாக தமிழ்நாடு அரசால் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருட்கள் கேரளா மாநிலத்திற்கு கடத்திச் செல்வதாக போலீஸாருக்கு ரகசிய கிடைத்துள்ளது. இந்த தகவலின் அடிப்படையில், பெரியகுளம் அருகே மாவட்டத்தின் எல்லைப் பகுதியில் சோதனை சாவடி அமைத்து காவல்துறையினர் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர்.

அப்போது மத்திய பிரதேசம் மாநிலத்தில் இருந்து, கேரள மாநிலம், பூப்பறை பகுதிக்கு கூலி வேலைக்கு ஆட்களை ஏற்றிக் கொண்டு இரண்டு வாகனங்கள் வந்தன. அதனை சந்தேகத்தின் பேரில் தடுத்து நிறுத்தி போலீசார் சோதனை செய்தனர். அப்போது, வாகனத்தில் மூட்டை மூடையாக அரசால் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்கள் கடத்தி வந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருட்கள்
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருட்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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சுமார் 250 கிலோ புகையிலை பொருட்கள் இருந்ததை கண்டுபிடித்த போலீசார், அவை அனைத்தையும் பறிமுதல் செய்து தேவதானப்பட்டி காவல்நிலைய எடுத்துச் சென்றனர். அத்துடன், புகையிலை பொருட்களைக் கடத்தி வர பயன்படுத்தப்பட்ட இரண்டு வாகனங்களையும் காவலர்கள் பறிமுதல் செய்தனர்.

TAGGED:

புகையிலைப் பொருட்கள் பறிமுதல்
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