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தமிழ்நாட்டில் செப்.11 முதல் செப்.14 வரை வங்கிகள் இயங்காது

செப்.11- ல் வங்கி அதிகாரிகள் வேலை நிறுத்தம் காரணமாகவும், செப்.12, 13, 14 ஆகிய தேதிகள் விடுமுறை நாட்கள் என்பதால் தொடர்ந்து நான்கு நாட்களுக்கு வங்கிகள் இயங்காது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அகில இந்திய வங்கி அதிகாரிகள் சங்கத்தின் தலைவர் ஜவகர்
அகில இந்திய வங்கி அதிகாரிகள் சங்கத்தின் தலைவர் ஜவகர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 9, 2026 at 4:13 PM IST

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Updated : September 9, 2026 at 4:45 PM IST

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சென்னை: பல்வேறு கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி செப்.11- ஆம் தேதி ஒருநாள் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபடவுள்ளதாக அகில இந்திய வங்கி அதிகாரிகள் சங்கம் அறிவித்துள்ளது.

சென்னை பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அகில இந்திய வங்கி அதிகாரிகள் சங்கத்தின் தலைவர் ஜவகர், "ஐடிபிஐ வங்கி (IDBI Bank) தனியார் மயமாக்கல், வாரத்தில் ஐந்து நாட்கள் வேலை உள்ளிட்ட ஐந்து அம்சக் கோரிக்கைகளை ஒன்றிய அரசு நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி வரும் செப்.11-ஆம் தேதி ஒருநாள் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட உள்ளோம். எங்களின் கோரிக்கையை ஒன்றிய அரசு நிறைவேற்றாத பட்சத்தில் வரும் செப்.29, செப்.30 ஆகிய இருநாட்கள் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டு தங்கள் எதிர்ப்பை வெளிபடுத்துவோம்.

பொதுத்துறை வங்கி அதிகாரிகளுக்கான செயல்திறன் சார்ந்த ஊக்கத்தொகை (PLI) திட்டத்தை ஒன்றிய அரசு தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்துள்ளது. இத்திட்டத்தின் தற்போதைய கட்டமைப்புக்கு வங்கி ஊழியர் சங்கங்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்திருந்தன. ஒன்றிய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனுடன் நடைபெற்ற ஆலோசனைக்கு பிறகு, 2025-26-ஆம் ஆண்டுக்கான இத்திட்டத்தைச் செயல்படுத்தும் முடிவை உடனடியாக நிறுத்தி வைப்பதாக நிதியமைச்சகம் அறிவித்திருந்தது.

இந்த நிலையில் வாரத்தில் ஐந்து நாட்கள் வேலை மற்றும் இரண்டு நாட்கள் விடுமுறை, ஓய்வூதியத் திருத்தம் போன்ற முக்கிய விவகாரங்கள் இன்னும் நிலுவையில் உள்ளதால் வங்கி ஊழியர் சங்கங்கள் தங்கள் வேலை நிறுத்தத்தை திட்டமிட்டப்படி நடத்த உள்ளோம். மேலும் ஐடிபிஐ வங்கியின் பங்குகளின் மதிப்பைக் குறைத்து விற்பனை செய்வதால் பெரும் இழப்பு எல்ஐசி நிறுவனத்திற்கு ஏற்படும்.

ஒன்றிய அரசு, ஐடிபிஐ வங்கியின் பங்குகளை 51 சதவீதத்திற்கு குறையாமல் வைத்துக் கொள்வோம் என கூறியுள்ளது. ஆனால் ஒன்றிய அரசும், எல்ஐசியும் இணைந்து 60 சதவீதம் பங்குகளை வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களுக்கு விற்பனை செய்ய முயற்சிக்கிறது. எனவே இந்த வங்கியின் பங்குகளைத் தனியாருக்கு விற்பனை செய்யக்கூடாது" என வலியுறுத்தினார்.

வரும் செப்.11- ஆம் தேதி வங்கி அதிகாரிகள் வேலை நிறுத்தத்தால் அன்றைய தினம் வங்கிகள் இயங்காது. அதேபோல், செப்.12- ஆம் தேதி இரண்டாவது சனிக்கிழமை, செப்.13- ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை, செப்.14- ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை விநாயகர் சதுர்த்தி விடுமுறை என தொடர்ந்து நான்கு நாட்கள் வங்கிகள் இயங்காது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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Last Updated : September 9, 2026 at 4:45 PM IST

TAGGED:

வங்கிகள் இயங்காது
அகில இந்திய வங்கி அதிகாரிகள் சங்கம்
BANK CUSTOMERS
UNION GOVERNMENT
TAMIL NADU BANKS HOLIDAYS

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