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களத்தில் இறங்கும் வங்கி ஊழியர்கள்; செப்டம்பர் 11-இல் வேலைநிறுத்தம்!

தங்களின் கோரிக்கைகள் ஏற்கப்படாவிட்டால் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபடவும் முடிவு செய்துள்ளதாக வங்கி ஊழியர்கள் சங்கங்கள் எச்சரித்துள்ளன.

வங்கி ஊழியர்கள் போராட்டம்
வங்கி ஊழியர்கள் போராட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 28, 2026 at 11:16 AM IST

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திண்டுக்கல்: வங்கி ஊழியர்களுக்கு எதிரான பாகுபாடான திட்டங்களை திரும்பப் பெற வலியுறுத்தி, செப்டம்பர் 11-ஆம் தேதி அகில இந்திய வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக வங்கி ஊழியர்கள் சங்கங்களின் ஐக்கிய மன்றம் அறிவித்துள்ளது.

ஐந்து நாள் வங்கி வேலைத் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும், பாகுபாடு நிறைந்த பி.எல்.ஐ (PLI) திட்டத்தை திரும்பப் பெற வேண்டும், அதனை அமல்படுத்துவதை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும், தொழிற்சங்கங்களுடன் இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி திட்டத்தை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இந்தப் போராட்டம் நடைபெறுகிறது.

AIBEA, AIBOC, NCBE, AIBOA, BEFI, INBEF, INBOC உள்ளிட்ட அனைத்து வங்கி ஊழியர் சங்கங்களின் ஐக்கிய மன்றம் சார்பில், செப்டம்பர் 11-ஆம் தேதி அகில இந்திய வேலைநிறுத்தமும், தொடர்ந்து செப்டம்பர் 28, 29, 30 ஆகிய தேதிகளில் தொடர் வேலைநிறுத்தமும் நடத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கோரிக்கைகள் ஏற்கப்படாவிட்டால் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபடவும் முடிவு செய்துள்ளனர்.

பாரத ஸ்டேட் வங்கி துணைப் பொதுச் செயலர் ஜான் கிங்ஸ்டன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதையொட்டி நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில், ஸ்டேட் வங்கி மண்டலச் செயலர் கௌதம், ரவிக்குமார், கனரா வங்கி காமாட்சி உள்ளிட்ட வங்கி ஊழியர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

இதுகுறித்து ஸ்டேட் வங்கி துணைப் பொதுச் செயலர் ஜான் கிங்ஸ்டன் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், “ரிசர்வ் வங்கி உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசு அலுவலகங்களில் ஐந்து நாள் வேலைத் திட்டம் நடைமுறையில் உள்ளது. ஆனால், வங்கி ஊழியர்களுக்கு மட்டும் இந்த நடைமுறை அமல்படுத்தப்படாமல் காலதாமதம் செய்யப்படுகிறது. வங்கிகளில் அனைவரும் இதற்கு ஒப்புதல் தெரிவித்துள்ள நிலையிலும், அரசு தொடர்ந்து தாமதம் செய்து வருகிறது.

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மேலும், பி.எல்.ஐ எனப்படும் இன்டர்ன்ஷிப் திட்டத்தில் ஊழியர்களுக்கு பாகுபாடு காட்டப்படுகிறது. வரையறை 4-க்கு மேல் உள்ளவர்களுக்கு 365 நாள்களும், அதற்கு உட்படாத ஊழியர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுக்கு 15 நாள்கள் மட்டுமே வழங்கும் வகையில் திட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக தொழிற்சங்கங்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படவில்லை.

இதனைக் கண்டித்தும், எங்களது கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தியும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளோம். செப்டம்பர் 11-ஆம் தேதி வேலைநிறுத்தம் நடைபெறும். அதன்பிறகு தொடர் மற்றும் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தப் போராட்டங்களும் நடத்தப்படும். கோரிக்கைகள் ஏற்கப்படும் வரை போராட்டம் தொடரும் என்றார்.

TAGGED:

BANK EMPLOYEES PROTEST
வங்கி ஊழியர்கள் போராட்டம்
DISCRIMINATORY SCHEMES
AIBEA AIBOC NCBE AIBOA BEFI INBEF
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