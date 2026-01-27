வாரம் 2 நாள் விடுமுறை: நாடு முழுவதும் வெடித்த வங்கி ஊழியர்கள் போராட்டம்
வங்கி ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் சூழலில், பொதுமக்கள் ஆன்லைன் பரிவர்த்தனைகளை பயன்படுத்துமாறு அனைத்திந்திய வங்கி ஊழியர்கள் சங்கத்தினர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர்.
Published : January 27, 2026 at 4:35 PM IST
சென்னை: வாரம் 5 நாட்கள் மட்டுமே வேலை - இரண்டு நாட்கள் லீவு வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி, நாடு முழுவதும் வங்கி ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
உலகம் முழுவதும் பல்வேறு சேவைகள் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்டாலும், வங்கிகளின் சேவை முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகவே உள்ளது. பணப் பரிமாற்றத்திற்கு என்ன தான் ஆன்லைன் சேவைகள் வந்தாலும், இன்றும் பலர் வங்கிகளில் கூடுவதைக் காண முடிகிறது. அந்த வகையில், இந்தியா முழுவதும் பொதுத்துறை, தனியார், கூட்டுறவு மற்றும் பிராந்திய கிராமப்புற வங்கிகள் இயங்கி வருகின்றன. அதில், லட்சக்கணக்கான ஊழியர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். அவர்களுக்கு மாதத்திற்கு 2-வது மற்றும் 4-வது என இரு சனிக் கிழமைகள் விடுமுறை வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த நடைமுறைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, அனைத்து சனிக்கிழமைகளும் விடுமுறை வேண்டும் என நீண்ட நாட்களாக கோரிக்கை வைத்து வந்தனர். அதனை இந்திய வங்கி சங்கமும் ஒப்புக் கொண்டது. இது குறித்து வங்கி ஊழியர்கள் சம்மேளனத்துடன் மத்திய அரசு நடத்திய பேச்சுவார்த்தை தோல்வியடைந்ததால், திட்டமிட்டபடி ஜனவரி 27-ம் தேதி நாடு முழுவதும் வங்கி ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்த போராட்டம் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில், 9 வங்கி ஊழியர்கள் சங்கங்களை உள்ளடக்கிய ஒருங்கிணைந்த வங்கி ஊழியர்கள் கூட்டமைப்பு, இன்று ஒருநாள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டது. அதன்படி, நாடு முழுவதும் உள்ள பொதுத்துறை, தனியார், வெளிநாட்டு, பிராந்திய கிராமப்புற மற்றும் கூட்டுறவு வங்கிகளைச் சேர்ந்த சுமார் 8 லட்சம் ஊழியர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் இப்போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அந்த வகையில், சென்னை பிராட்வே - பிரகாசம் சாலையில் அமைந்துள்ள யூனியன் பேங்க் தலைமை அலுவலகம் முன்பு 9 வங்கி ஊழியர் சங்கங்களைச் சேர்ந்த 100-க்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள், பதாகைகளை ஏந்தி மத்திய அரசுக்கு எதிராக கோஷங்கள் எழுப்பி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இது குறித்து அனைத்திந்திய வங்கி ஊழியர்கள் சங்கம் பொதுச் செயலாளர் வெங்கடாசலம் கூறுகையில், “மத்திய அரசின் பல்வேறு துறைகளில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கு வாரம் 2 நாட்கள் விடுமுறை வழங்கப்படும் நிலையில், வங்கி ஊழியர்களுக்கு மட்டும் மாதத்தில் இரண்டு சனிக்கிழமைகள் மட்டுமே விடுமுறை வழங்கப்படுவது அநீதி” என்றார்.
ஏற்கனவே கடந்த 24, 25, 26 ஆகிய மூன்று நாட்கள் தொடர்ச்சியாக வங்கிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்ட நிலையில், இன்றைய வேலைநிறுத்த போராட்டம் காரணமாக வங்கிகளில் நேரடி பணப்பரிவர்த்தனை மற்றும் காசோலை பரிவர்த்தனைகள் கடுமையாக பாதிக்கப்படும் அபாயம் நிலவியதாக பொதுமக்கள் முன் வைத்த குற்றசாட்டிற்கு பதிலளித்த அவர், பொதுமக்கள் ஆன்லைன் பரிவர்த்தனைகளை பயன்படுத்த வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தார்.
மேலும், வங்கி ஊழியர்களின் கோரிக்கைகளை ஒன்றிய அரசு உடனடியாக பரிசீலிக்க வேண்டும் என்றும், காலம் தாழ்த்தப்பட்டால் போராட்டம் மேலும் வலுப்பெறும் என்றும் வங்கி ஊழியர் சங்கங்கள் சார்பில் வெங்கடாசலம் எச்சரிக்கை விடுத்தார்.