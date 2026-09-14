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கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றாவிட்டால் அக்.26 முதல் காலவரையற்ற போராட்டம் - வங்கி ஊழியர்கள் சங்கம் அதிரடி அறிவிப்பு

பொதுத்துறை வங்கிகளை தனியார் மயமாக்கும் முயற்சியில் மத்திய அரசு மறைமுகமாக ஈடுபட்டு வருவதாக அகில இந்திய வங்கி ஊழியர்கள் சங்க பொதுச் செயலாளர் வெங்கடாசலம் தெரிவித்துள்ளார்.

அகில இந்திய வங்கி ஊழியர்கள் சங்க பொதுச் செயலாளர் வெங்கடாசலம் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு
அகில இந்திய வங்கி ஊழியர்கள் சங்க பொதுச் செயலாளர் வெங்கடாசலம் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 14, 2026 at 2:03 PM IST

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தஞ்சாவூர்: வங்கி ஊழியர்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றவில்லை என்றால் அக்டோபர் 26 முதல் காலவரையற்ற போராட்டம் நடத்தப்படும் என அகில இந்திய வங்கி ஊழியர்கள் சங்க பொதுச் செயலாளர் வெங்கடாசலம் தெரிவித்துள்ளார்.

ஐந்து நாள் வேலை உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அகடோபர் 11ஆம் தேதி நாடு முழுவதும் வங்கி ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இந்நிலையில், வரும் செப்டம்பர் 28 முதல் 30 வரை 3 நாட்கள் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபடவுள்ளதாகவும், அதன் பிறகும் இப்பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணவிட்டால், அக்டோபர் மாதம் 26ஆம் தேதி முதல் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபடவுள்ளதாக அகில இந்திய வங்கி ஊழியர்கள் சங்க, அறிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து தஞ்சாவூரில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அகில இந்திய வங்கி ஊழியர்கள் சங்க பொதுச் செயலாளர் வெங்கடாசலம் கூறுகையில், “வங்கி ஊழியர்களுக்கு ஐந்து நாள் வேலை உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கடந்த 11ஆம் தேதி நாடு தலைமை அளவில் வங்கி ஊழியர்கள் பணிகளைப் புறக்கணித்து கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

பொதுத்துறை வங்கிகளை தனியார் மயமாக்கும் முயற்சியில் மத்திய அரசு மறைமுகமாக ஈடுபட்டு வருகிறது. வங்கி ஊழியர்களுக்கு ஏற்கனவே மாதத்தில் இரண்டு நாள் விடுப்பு அளித்துள்ள நிலையில், மேலும் இரண்டு நாள் விடுமுறை கேட்டு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்த ஒப்பந்தம் இதுவரை நிறைவேற்றப்படவில்லை.

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இதையடுத்து, வங்கிகளில் அதிகரித்து வரும் வேலைப்பளுவுக்கு ஏற்ப காலிப் பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும், 4 சனிக்கிழமைகளிலும் விடுமுறை வழங்க வேண்டும், வங்கிகளின் லாபத்தில் ஊழியர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்க வேண்டும், ஏற்கனவே ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒப்பந்தத்தை உடனடியாக அமல்படுத்த வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வங்கி ஊழியர்கள் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இந்த கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படாவிட்டால் செப்டம்பர் 28, 29, 30 ஆகிய 3 நாட்கள் வேலைநிறுத்தமும், அதன்பிறகும் தீர்வு ஏற்படாவிட்டால் அக்டோபர் 26 முதல் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தமும் நடத்தப்படும்” எனத் தெரிவித்தார்.

மேலும், “பொதுத்துறை வங்கிகளை தனியார் மயமாக்கும் முயற்சிக்கு எதிராக நாங்கள் போராடுகிறோம். எங்களை புரிந்து கொண்டு மக்கள் ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும்” என்று கேட்டுக்கொண்டார். அவருடன் அகில இந்திய வங்கி ஊழியர் சங்கத்தை சேர்ந்த அன்பழகன் உள்ளிட்டோர் உடன் இருந்தனர்.

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