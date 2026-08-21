வாடிக்கையாளர்களின் அடமான நகைகளை திருடி ஆன்லைன் கேம் விளையாடிய வங்கி உதவி மேலாளர்
வங்கியில் அடமானம் வைக்கும் நகைகளை திருடி, போலி நகைகளை வைத்து மோசடியில் ஈடுபட்டது அம்பலமானது.
Published : August 21, 2026 at 5:31 PM IST
சென்னை: வங்கியில் அடமானம் வைத்த 2,179 கிராம் தங்க நகைகள் திருடி அதனை அடகு வைத்து அதில் வந்த பணத்தில் ஆன்லைன் கேம் விளையாடிய வங்கி உதவி மேலாளர் கைது செய்யப்பட்டார்.
சென்னை அயனாவரம் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி கிளையின் மேலாளராக பணியாற்றி வரும் தினேஷ் குமார், கடந்த 13 ஆம் தேதி சென்னை காவல் ஆணையரிடம் பரபரப்பு புகார் ஒன்றை அளித்தார்.
அந்தப் புகாரில், அயனாவரம் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி கிளையில் உதவி மேலாளராக பணியாற்றி வந்த பொட்னூரு முரளி கிருஷ்ணா என்பவர், வங்கியில் வாடிக்கையாளர்கள் அடமானம் வைத்திருந்த தங்க நகைகளை முறைகேடாக எடுத்துச் சென்று அவற்றுக்கு பதிலாக போலி நகைகளை வங்கியில் வைத்து மோசடி செய்ததாகவும், இதனால் வங்கிக்கு சுமார் ரூ.3.09 கோடி இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதால் அவர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என புகாரில் குறிப்பிடப்பட்டு இருந்தது.
இதையடுத்து சென்னை காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் உத்தரவின் பேரில், மத்திய குற்றப்பிரிவு வங்கி மோசடி புலனாய்வுப் பிரிவு போலீஸார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
மேலும் தனிப்படை போலீஸார் மேற்கொண்ட விசாரணையில், அயனாவரம் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி கிளையில் சுமார் 21 வாடிக்கையாளர்கள் அடமானம் வைத்திருந்த சுமார் 2,179 கிராம் தங்க நகைகளை உதவி மேலாளர் பொட்னூரு முரளி கிருஷ்ணா முறைகேடாக எடுத்துச் சென்றது தெரிய வந்தது.
மேலும் வங்கியில் வாடிக்கையாளர்கள் அடமானம் வைத்திருந்த அசல் தங்க நகைகளுக்கு பதிலாக, போலி நகைகளை மாற்றி வைத்து, திருடிய நகைகளை வேறு இடங்களில் அடமானம் வைத்து பணம் பெற்றது தெரிய வந்தது. தொடர்ந்து, அந்தப் பணத்தை ஆன்லைன் விளையாட்டுகளில் ஈடுபடுவதற்கும், தனது சொந்த செலவுகளுக்கும் பயன்படுத்தியதும் போலீஸ் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. இதன்மூலம் வங்கிக்கு சுமார் ரூபாய் 3.09 கோடி இழப்பு ஏற்பட்ட்டுள்ளது.
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இதையடுத்து மோசடியில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படும் வங்கி உதவி மேலாளர் பொட்னூரு முரளி கிருஷ்ணா (வயது 34) என்பவரை மத்திய குற்றப்பிரிவு வங்கி மோசடி புலனாய்வுப் பிரிவு போலீஸார் சென்னையில் கைது செய்தனர்.
விசாரணையில், வங்கி உதவி மேலாளர் ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பதும், தற்போது சென்னை புரசைவாக்கத்தில் தங்கி வங்கியில் பணிபுரிந்து வருவதும் தெரியவந்துள்ளது. இதையடுத்து கைது செய்யப்பட்ட பொட்னூரு முரளி கிருஷ்ணாவை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
மேலும் வங்கியில் திருடி அடமானம் வைக்கப்பட்ட தங்க நகைகளை மீட்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும், இந்த மோசடியில் வேறு யாருக்கேனும் தொடர்பு உள்ளதா? என்பது குறித்தும் தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.