சேலத்தில் சட்டவிரோதமாக தங்கி இருந்த வங்கதேசத்தினர் பத்திரமாக சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டனர்

சேலத்தில் சட்டவிரோதமாக தங்கியிருந்த வங்கதேசத்தை சேர்ந்த 24 பேர், தூதரக அதிகாரிகள் மூலம் அவர்களது சொந்த ஊர்களுக்கு பத்திரமாக அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.

சேலத்தில் சட்ட விரோதமாக தங்கி இருந்த வங்கதேசத்தினர்
சேலத்தில் சட்ட விரோதமாக தங்கி இருந்த வங்கதேசத்தினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : December 17, 2025 at 6:38 PM IST

சேலம்: சேலத்தில் சட்டவிரோதமாக தங்கியிருந்த வங்கதேசத்தைச் சேர்ந்த 24 பேரை ரயில் மூலம் வங்கதேச எல்லையில் விட்டுவிட பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் இன்று அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர்.

சேலம் மாநகர் கோரிமேடு பகுதியில் வங்கதேசத்தை சேர்ந்த 24 பேர் வீடுகளை வாடகைக்கு எடுத்து தங்கி அருகில் உள்ள ஜவுளி ஏற்றுமதி நிறுவனம் ஒன்றில் வேலை செய்து வந்தனர். இவர்கள் இங்கு சட்டவிரோதமாக தங்கியிருப்பதை கடந்த இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு கண்டுபிடித்த சேலம் மாநகர காவல் நிலைய போலீசார் 24 பேரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூரில் உள்ள வங்கதேச அகதிகள் முகாமில் தங்க வைத்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

அதனைத் தொடர்ந்து 24 பேரையும் வங்கதேசத்திற்கு அனுப்பி வைக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது என காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர். இதையடுத்து 24 பேரும் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் சேலம் ஜங்ஷன் ரயில் நிலையத்திற்கு இன்று அதிகாலை அழைத்து வரப்பட்டனர். பின்னர் இவர்கள் சேலம் மாவட்ட சமூக நீதி மற்றும் மனித உரிமைகள் பிரிவு துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் ஈஸ்வரன் தலைமையில் போலீஸ் பாதுகாப்புடன் ரயில் மூலம் அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர். இவர்கள் 24 பேரும் எர்ணாகுளம் -ஹவுரா அந்தியோதயா எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் மூலம் அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர். இவர்கள் வங்கதேச எல்லையில் அந்நாட்டு தூதரக அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட உள்ளனர்.

சேலத்தில் சட்ட விரோதமாக தங்கி இருந்த வங்கதேசத்தினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
அதனைத் தொடர்ந்து 24 பேரும் வங்கதேச எல்லையில் உள்ள கவுதாரி என்னும் இடத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்ப்டடு, அங்கு தூதரக அதிகாரிகள் மூலம் வங்கதேசத்தில் உள்ள அவர்களது சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்ப ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்று போலீசார் தெரிவித்தனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து, இதேபோல் சேலம் மாவட்டத்தில் வேறு எங்கேயும் வங்கதேசம் உள்ளிட்ட வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் சட்டவிரோதமாக தங்கி உள்ளனரா என்பது குறித்து போலீசார் தீவிரமான கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

முன்னதாக, இதைப்போல் அண்டை நாடான வங்கதேசத்தில் இருந்து மேற்கு வங்கத்திற்குள் சட்டவிரோதமாக ஊருடுவி உள்ள ஏராளமானோர் தற்போது சொந்த நாட்டுக்குத் திரும்ப தொடங்கி உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

