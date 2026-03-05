ETV Bharat / state

தேர்தலில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும், எனக்கும்தான் போட்டி: புரட்சி அதிமுக நிறுவனர் புகழேந்தி பேச்சு

தனித்து போட்டியிட வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டால் போட்டியிடுவேன். பாஜகவை எதிர்க்கும் அதிமுக தொண்டர்களை புரட்சி அண்ணா திமுக வரவேற்கும் என புகழேந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

நிருபர்களிடம் பேசும் புரட்சி அதிமுக நிறுவனர் புகழேந்தி
நிருபர்களிடம் பேசும் புரட்சி அதிமுக நிறுவனர் புகழேந்தி (Etv Bharat Tamilnadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 5, 2026 at 5:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: எதிர்வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் தனக்கும், எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் இடையேதான் போட்டி என புரட்சி அதிமுக நிறுவனர் புகழேந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

ஓ. பன்னீர்செல்வத்தின் தீவிர ஆதரவாளராக இருந்து வந்த புகழேந்தி, புரட்சி அதிமுக என்ற புதிய கட்சியை தொடங்கியுள்ளார். இந்நிலையில், இன்று சென்னை விமான நிலையத்தில் புகழேந்தி செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அவர் கூறுகையில், "நாங்கள் போற்றி வணங்குகின்ற பெரியார், அண்ணா, எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா ஆகியோரின் ஆசியோடு புரட்சி அண்ணா திமுக என்ற புதிய கட்சியை தொடங்கியுள்ளோம்.

எங்கே செல்லலாம், என்ன செய்யலாம் என நாள்தோறும் தொண்டர்கள் எனக்கு தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு கேட்டு வந்தனர். ஜெயலலிதாவுக்கு ஜாமீன் பெற்று கொடுத்தோம். ஆனால், எடப்பாடி பழனிசாமி என் மீது தேச துரோக வழக்கை போட்டுள்ளார். என் குடும்பமும் திராவிட பாரம்பரிய குடும்பம். மதச்சார்பற்ற கொள்கை கொண்டவர்கள் நாங்கள். ஆனால், எடப்பாடி பழனிசாமியோ பாஜகவுடன் கூட்டுச் சேர்ந்து விட்டார்.

திமுகவை நாங்கள் விமர்சிக்க முடியாது. முன்னாள் அமைச்சர்கள் வந்தால் அவர்கள் சேர்த்துக் கொள்கிறார்கள். அவர்கள் என்ன செய்வார்கள்? ஆனால் மூன்று முறை ஜெயலலிதாவால் முதலமைச்சராக்கப்பட்டவர் ஓ.பன்னீர்செல்வம். அவர் இன்று ஜெயலலிதாவின் படத்தை அகற்றுகிறார். திமுகவுக்கும், விஜய்க்கும் இடையேதான் போட்டி என நான் தான் முதலில் சொன்னேன்.

இதையும் படிங்க: ரிங் ரோடு மூலம் போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு தீர்வு: கதிர் ஆனந்த் எம்.பி. பேட்டி

ஆனால், இப்போது எனக்கும், எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் இடையேதான் போட்டி. வேறு யாருக்கு இடையேயேயும் போட்டி கிடையாது. எடப்பாடி பழனிசாமியை அரசியலில் இருந்து அப்புறப்படுத்தும் வரை நான் ஓயமாட்டேன். தற்போது தேர்தலுக்கு நேரம் குறைவாக உள்ளது. யாரை நிறுத்துவது? எப்படி களம் அமைப்பது? என முடிவெடுக்க நேரம் குறைவாக உள்ளது. இதுதொடர்பாக பொதுக்குழுவை கூட்டி முடிவு எடுப்போம்.தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஓய்வு எடுக்கலாம்; விஜய்யும் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை; நானே பார்த்துக் கொள்கிறேன்.

துரோகம் தமிழ்நாட்டில் தலைவிரித்து ஆடுகிறது. துரோகத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்காமல் விடமாட்டோம். மற்ற கட்சிகள் எல்லாம் இணைந்து என்னை ஆதரித்தால் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக நின்று வெற்றி பெற தயார். தனித்து போட்டியிட வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டால், அப்படியும் போட்டியிடுவேன். பாஜகவை ஆதரிக்கும் அதிமுக தொண்டர்களை புரட்சி அண்ணா திமுக வரவேற்கும். இது மதச்சார்புள்ள கட்சிகளுக்கு எதிரான கட்சியாக விளங்கும்" புகழேந்தி தெரிவித்தார்.

TAGGED:

புகழேந்தி
எடப்பாடி பழனிசாமி
ELECTION
TAMILNADU
PUGAZHENDI ADMK EPS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.