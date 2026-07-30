அண்டை மாநிலங்களுக்கு கனிமள வளங்கள் கொண்டு செல்ல தடை; உயர் நீதிமன்றத்தில் முறையீடு
கனிமவளங்கள் கொண்டு செல்ல அரசு விதித்துள்ள தடையால் தங்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மனுதாரர் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
Published : July 30, 2026 at 10:35 PM IST
மதுரை: பிற மாநிலங்களுக்கு கனிம வளங்களை கொண்டு செல்ல 3 மாதங்களுக்கு தமிழக அரசு விதித்துள்ள தடையை நீக்கக்கோரி உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை சேர்ந்த லிபின் பொன்னுசாமி லீலா என்பவர், சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் இதுதொடர்பாக மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
அந்த மனுவில், "பிற மாநிலங்களுக்கு கருங்கல், ஜல்லி மற்றும் எம் சாண்ட் உள்ளிட்ட கனிமங்களை கொண்டு செல்ல 3 மாதங்களுக்கு தமிழக அரசு தற்காலிக தடை விதித்து உத்தரவிட்டு உள்ளது. நாங்கள் லாரிகளை வைத்து தொழில் செய்து வருகிறோம்.
கனிம வளங்களை கேரளாவுக்கு முறையான அனுமதியுடன் கொண்டு சென்று வருகிறோம். இதனால் ஓட்டுநர், நடத்துநர் என பலர் வேலை வாய்ப்பு பெறுகின்றனர். இந்த தடையால் வேலைவாய்ப்பு இழக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, கனிம வள இயக்குனரின் இந்த உத்தரவைல ரத்து செய்ய வேண்டும்" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த மனு நீதிபதிகள் சி.வி.கார்த்திகேயன், ஆர்.சக்திவேல் அமர்வில் விரைவில் விசாரணைக்கு வர உள்ளது.