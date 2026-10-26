கேரளா உள்ளிட்ட பிற மாநிலங்களுக்கு கனிமங்களை கொண்டு செல்ல தடை நீட்டிப்பு

கேரளா உள்ளிட்ட பிற மாநிலங்களுக்கு கனிமங்களை கொண்டு செல்ல தடை நீட்டிப்பு
"இந்த தடை உத்தரவை அமல்படுத்துவது தொடர்பாக அண்டை மாநிலங்களுடன் எல்லையை பகிர்ந்து கொள்ளும் மாவட்டங்களின் ஆட்சியர்கள் மற்றும் காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட வேண்டும்"
Published : October 26, 2026 at 9:38 PM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் இருந்து கேரளா உள்ளிட்ட பிற மாநிலங்களுக்கு கருங்கற்கள், ஜல்லி உள்ளிட்ட கனிமங்களை கொண்டு செல்வதற்கு விதிக்கப்பட்ட தடை மேலும் 3 மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக, தமிழக புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துறை இயக்குநர் பிரபுசங்கர் ஐஏஎஸ் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். அதில், "தமிழகத்தில் இருந்து புதுச்சேரியை தவிர பிற மாநிலங்களுக்கு கருங்கற்கள், ஜல்லி உள்ளிட்ட கல் பொருட்களைக் கொண்டு செல்ல விதிக்கப்பட்டிருந்த தடை மேலும் 3 மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் கனிமங்களின் தடையற்ற விநியோகத்தை உறுதி செய்தல், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் இயற்கைச் சூழலைப் பாதுகாத்தல், சட்டவிரோத கனிமச் சுரங்கப் பணிகள் மற்றும் கனிமப் போக்குவரத்தை தடுத்தல் ஆகிய நோக்கங்களுடன் இந்தத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு சட்டவிரோத சுரங்கம், கனிமங்கள் போக்குவரத்து, சேமிப்பு மற்றும் கனிம விற்பனையாளர்கள் விதிகள் 2011-இன் கீழ், கடந்த ஜூலை 27-ம் தேதி முதல் அக்டோபர் 26-ம் தேதி வரை மூன்று மாதங்களுக்கு இந்த தடை அமலில் இருந்தது.
இந்நிலையில், தடையின் நோக்கங்கள் முழுமையாக எட்டப்படாததால் இதனை மேலும் 3 மாதங்களுக்கு நீட்டித்து உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படுகிறது.
|இதையும் படிங்க: தடுப்பூசி மட்டும் தீர்வாகாது;டெங்குவதை ஒழிக்க இதுதான் ஒரே் வழி - விஞ்ஞானி மாரியப்பன் பிரத்யேக பேட்டி
அதன்படி, அக்டோபர் 27-ம் தேதி முதல் அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்கு இந்த தடை அமலில் இருக்கும். இந்த தடையை மீறி பிற மாநிலங்களுக்கு கருங்கற்கள் மற்றும் ஜல்லி உள்ளிட்ட கல் பொருட்களை கொண்டு செல்பவர்கள் மீது நடைமுறையில் உள்ள சட்டங்கள் மற்றும் விதிகளின்படி கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என அந்த உத்தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், இந்த தடை உத்தரவை அமல்படுத்துவது தொடர்பாக அண்டை மாநிலங்களுடன் எல்லையை பகிர்ந்து கொள்ளும் மாவட்டங்களின் ஆட்சியர்கள் மற்றும் காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
கனிமங்கள் மற்றும் பிற பொருட்களின் போக்குவரத்தை கண்காணிக்கும் துறை அதிகாரிகளும் இந்த தடை உத்தரவை தீவிரமாக அமல்படுத்த உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.