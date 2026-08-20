மாணவர்கள் போராடத் தடை: கடும் எதிர்ப்பையடுத்து சுற்றறிக்கையை திரும்ப பெற்ற கல்லூரிக் கல்வி இயக்ககம்
மாணவர்கள் போராட்டங்களில் பங்கேற்க தடை செய்ய ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட்டிருந்தது.
Published : August 20, 2026 at 11:55 AM IST
சென்னை: மாணவர்கள் போராட்டத்தில் பங்கேற்க தடை விதித்தற்கு கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பிய நிலையில், சுற்றறிக்கையை கல்லூரிக் கல்வி இயக்ககம் திரும்பி பெற்றது.
இந்திய அளவில் மாணவர்களின் குரலாக இந்திய மாணவர் சங்கம், அகில இந்திய மாணவர் பெருமன்றம் உள்ளிட்ட இடது சாரி அமைப்புகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. மாணவர்களுக்கான அடிப்படை வசதிகள், உரிமைகள், கல்வி மேம்பாடு உள்ளிட்ட கல்வி மற்றும் மாணவர்கள் சார்ந்த பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு களத்தில் இருந்து ஒருங்கிணைந்த குரலாக பல ஆண்டுகளாக செயலாற்றி வருகின்றன.
தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை மாணவர் அமைப்பினர், கல்வி நிறுவனங்களில் உள்ள குறைகளை சுட்டிக்காட்டி தொடர்ந்து போராடுவது, மாணவர்களின் உரிமைக்காக அரசியலமைப்பிற்கு உட்பட்டு ஜனநாயக ரீதியாக செயல்பாடுகளை மேற்கொள்வது உள்ளிட்டவற்றில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டி தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த இந்திய மாணவர் சங்க அமைப்பினர் தொடர்ந்து பல ஆண்டுகளாக வலியுறுத்தி வருகின்றனர். இதனை சார்ந்து கடந்த காலங்களின் மத்திய அரசிற்கு எதிர்காக பல்வேறு போராட்டங்கள், ஆர்ப்பாட்டங்கள், கோரிக்கை மனு அளித்தல் உள்ளிட்ட நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.
இந்த பயணத்தில் பல்வேறு நேரத்தில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்திருந்தாலும், அவர்களின் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு வழக்குப் பதிவு செய்யாமல், விடுவிக்கப்பட்டனர்.
நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு எதிராக ஒன்றிணைந்த மாணவர்கள்
இந்த சூழலில்தான், 2026-ம் ஆண்டிற்கான நீட் தேர்வில் வினாத்தாள் கசிவால் மறுத்தேர்வும் நடத்தப்பட்டது. நீட் தேர்வில் தொடர்ந்து பல ஆண்டுகளாக குளறுபடிகள் தொடர்வதால், ஆத்திரமடைந்த இளைஞர்கள், போராட்டத்தில் குதித்தனர். இளைஞர்களால் தொடங்கப்பட்ட கரப்பான் ஜனதா கட்சியை சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் ஒன்றியணைந்து நீட் தேர்வில் நடைபெற்ற குளறுபடிகளுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என வலியுறுத்தி டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் தொடர் போராட்டத்தை நடத்தினர்.
அந்த போராட்டம் நாடு முழுவதும் பரவி, பல்வேறு இடங்களில் இளைஞர்கள் ஒன்றிணைந்து போராடினர். அதன்படி, தமிழ்நாட்டிலும் மாணவர்களின் போராட்டம் வெடித்தது. கரப்பான் ஜனதா கட்சியின் தங்களை இணைந்துகொண்ட இளைஞர்கள் நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி சென்னையில் போராட்டம் நடத்தினர். அவர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
தொடர்ந்து, கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் ஆதரவுடன் சென்னை தியாகராயநகரில் உள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அலுவலகத்தில் தொடர் போராட்டத்தை நடத்தினர். அதே போன்று, மாணவர் சங்களை சேர்ந்தவர்கள் அந்தந்த கல்லூரிகளில் போராட்டம் நடத்தினர். இந்திய மாணவர் சங்கம், அகில இந்திய மாணவர் பெருமன்றம் ஆகியவை அமைதி வழியில் ஜனநாயக முறையில் போராட்டம் நடத்த தங்களுக்கு பொது இடத்தை ஒதுக்கி தர வேண்டும் என அரசை வலியுறுத்தினர். அதன் தொடர்ச்சியாக ராஜரத்தினம் மைதானம் அருகே இடம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது.
இதற்கிடையே, பல்வேறு அரசியல் கட்சியினரும் போராட்டம் நடத்தினர். அதிலும் இளைஞர்கள் பங்கேற்றனர். இந்த சூழலில் அனுமதி பெறாமல் போராட்டத்தில் ஈடுபடுபவர்களை கைது செய்வதில் போலீசாருக்கு சிரமம் ஏற்பட்டது. நாடு முழுவதும் உள்ள மாணவர்களின் போராட்டத்தின் வெற்றியாக மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார். இதனையடுத்து, சென்னையிலும் மாணவர்களின் போராட்டம் முடிவிற்கு வந்தது.
போராட்டத்தில் ஈடுபட தடை
இந்த நிலையில், தமிழ்நாட்டில் இடதுசாரிக் கட்சிகள் மற்றும் தமிழ்நாடு கரப்பான் ஜனதா கட்சி நடத்தும் போராட்டங்களில் கல்லூரி மாணவர்கள் பங்கேற்பதை தடுக்கும் வகையில் பள்ளிக் கல்வி, உயர்கல்வி, காவல்துறை மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் ஆகிய துறைகளுடன் ஒருங்கிணைந்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் கல்லூரி கல்வி இயக்ககம் அனைத்து அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளுக்கு சுற்றறிக்கை அனுப்பியது.
மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபதற்கு தடை விதித்த இந்த உத்தரவுக்கு இடைசாரி கட்சிகள், மாணவர்கள் அமைப்பினர் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். போராடுவது மாணவர்களின் உரிமை என கூறிய மாணவர் அமைப்பினர், ஜனநாயக உரிமையை பறிக்கும் இந்த சுற்றறிக்கையை உடனடியாக திரும்ப பெற வேண்டும் எனவும், தவெக அரசின் பாசிச செயலை வன்மையாக கண்டிப்பதாகவும் தெரிவித்தனர்.
மேலும், இந்திய மாணவர் சங்கம் மற்றும் அகில இந்திய மாணவர் பெருமன்றத்தின் மாணவர்கள் கல்லூரிக் கல்வி இயக்குனர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு அறிவிப்பை திரும்ப பெற வலியுறுத்தி போராட்டம் நடத்தினர். அவர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
சுற்றறிக்கை வாபஸ்
பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் கடும் கண்டனங்கள் எழுந்த நிலையில், சுற்றறிக்கை அனுப்பிய அடுத்த நாளே கல்லூரிக் கல்வி இயக்ககம் போராட்டத்திற்கு தடை விதித்த கடிதத்தை திரும்ப பெறப்படுவதாக அறிவித்தது.
தமிழ்நாட்டு வரலாற்றில் மாணவர்களின் போராட்டத்தினால் கிடைத்த வெற்றிகள் முக்கிய அங்கம் வகித்திருக்கும் நிலையில், கல்லூரிக் கல்வி இயக்ககத்தின் சுற்றறிக்கை பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.