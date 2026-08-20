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காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோயிலில் செப்.1 முதல் செல்போன், கேமராக்களுக்கு தடை

கோயிலுக்குள் வீடியோ எடுப்பதால் பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு இடையூறு ஏற்படுவதாக புகார்கள் வந்ததை அடுத்து செல்போன்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோயில்
காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோயில் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 20, 2026 at 8:21 PM IST

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காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோயிலில் வரும் செப்டம்பர் 1-ஆம் தேதி முதல் பக்தர்கள் செல்போன்கள், கேமராக்கள் கொண்டு செல்ல கோயில் நிர்வாகம் தடை விதித்துள்ளது.

தமிழகம் முழுவதும் உள்ள முக்கிய கோயில்களில் செப்டம்பர் 1-ஆம் தேதி முதல், செல்போன்களை எடுத்து செல்வதற்கு இந்து சமய அறநிலையத் துறை அதிகாரப்பூர்வமாக தடை விதித்துள்ளது. மேலும், கோயிலுக்குள் புகைப்படம், வீடியோ மற்றும் ரீல்ஸ் எடுப்பது முற்றிலும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.

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செல்போன்கள் மற்றும் கேமராக்களை பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பதற்கு கோயில்களின் நுழைவு வாயிலில் லாக்கர்களும் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன.

இந்நிலையில், காஞ்சிபுரத்தில் அத்திவரதர் புகழ் பெற்ற வரதராஜ பெருமாள் கோயிலில் வரும் செப்டம்பர் மாதம் 1ஆம் தேதி முதல், பக்தர்கள் செல்போன்கள் மற்றும் கேமராக்களை கொண்டு செல்வதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து வரதராஜ பெருமாள் கோயில் உதவி ஆணையர் ச.சீனிவாசன் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில், "காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள அத்திவரதர் புகழ் பெற்ற பெருந்தேவித் தாயார் சமேத வரதராஜ சுவாமி கோயிலுக்கு வெளி மாவட்டங்களிலிருந்து ஏராளமான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்ய வருகிறார்கள்.

கோயிலுக்கு வருபவர்களில் பலரும் புகைப்படங்கள் எடுப்பது, வீடியோ எடுப்பது சமீப காலமாக அதிகரித்து வருகிறது. இதன் காரணமாக கோயில் வழிபாட்டு முறைகள், சுவாமி வீதி உலாக்களில் இடையூறு, பக்தர்கள் தரிசனத்தில் குளறுபடிகள் ஆகியவை ஏற்படுவதாக கோயில் நிர்வாகத்துக்கு தொடர்ந்து புகார்கள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன.

தரிசனத்திற்காக வரிசையில் நீண்ட நேரம் காத்திருக்கும் பக்தர்களின் வரிசை சீர்குலைவதும் குறிப்பிடத்தக்கது. எனவே கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்கள் தங்கள் செல்போன்கள், கேமராக்களை பாதுகாப்பாக வைத்து விட்டு உள்ளே வருமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

எனவே, வரும் செப்டம்பர் 1-ஆம் தேதி முதல் பக்தர்கள் செல்போன்கள், கேமராக்களை வரதராஜ சுவாமி கோயிலுக்குள் கொண்டு செல்ல முற்றிலும் தடை விதிக்கப்படுகிறது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

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இதேபோன்று திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயிலும் 1-ஆம் தேதி முதல் பக்தர்கள் செல்போன்களை எடுத்துச் செல்ல கோயில் நிர்வாகம் தடை விதித்துள்ளது.

தடையை மீறி மறைமுகமாக செல்போன் எடுத்துச் சென்றால், பறிமுதல் செய்யப்பட்டு காவல்துறை மூலம் சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில், திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் ஆகியவற்றில் ஏற்கெனவே செல்போன்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

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