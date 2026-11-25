திருப்பரங்குன்றம் மலைக்குச் செல்ல 2-ஆவது நாளாகத் தடை; குடியிருப்பு வாசிகள் மட்டும் ஆதார் சரிபார்ப்புக்குப் பின் அனுமதி
கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவை முன்னிட்டு நவம்பர் 23 மாலை 6 மணி முதலே திருப்பரங்குன்றம் மலைக்குச் செல்லும் பாதையில் காவல்துறையினர் தடுப்புகள் அமைத்து பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
Published : November 25, 2026 at 11:42 AM IST
மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவையொட்டி மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பாக சர்ச்சை நீடித்து வரும் நிலையில், திருப்பரங்குன்றம் மலைக்குச் செல்ல பக்தர்களுக்கு இன்று இரண்டாவது நாளாகத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து பழனி ஆண்டவர் கோயில் நுழைவாயில் பகுதியில் ஏராளமான காவல்துறையினர் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவையொட்டி நேற்று உச்சிப்பிள்ளையார் கோயில் மண்டபத்தில் மகா தீபம் ஏற்றப்பட்டது. அதே நேரத்தில், மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றம் நேற்று ஒரு நாள் அனுமதி அளித்து உத்தரவிட்டிருந்தது.
கார்த்திகை தீபம் 2026: வழக்கம்போல் திருப்பரங்குன்றம் உச்சிப் பிள்ளையார் கோயிலில் ஏற்றப்பட்ட தீபம் #Thiruparankundram | #ThiruparankundramDeepam | #Madurai | #KarthigaiDeepam | #ETVBharatTamilNadu | #Deepamissue https://t.co/Gaaz1WOhZs— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 24, 2026
உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவில், “நவம்பர் 24-ஆம் தேதி (கார்த்திகை தீபத்தன்று) ஒருமுறை மட்டும் தற்காலிக ஏற்பாடாக மலையின் உச்சியில் உள்ள தூணில் தீபம் ஏற்ற அனுமதிக்கப்படுகிறது. கார்த்திகை தீபம் ஏற்றும் நாள் நெருங்கி வருவதால், அதனை தனிப்பட்ட முறையில் பரிசீலித்ததன் அடிப்படையிலேயே இங்கு வழிகாட்டுதல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன என்பதை நாங்கள் மேலும் தெளிவுபடுத்துகிறோம்” என நீதிபதிகள் குறிப்பிட்டிருந்தனர்.
இதற்கிடையே, கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவை முன்னிட்டு நேற்று முன்தினம் (திங்கட்கிழமை) மாலை 6 மணி முதலே திருப்பரங்குன்றம் மலைக்குச் செல்லும் பாதையில் காவல்துறையினர் தடுப்புகள் அமைத்து பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மேலும், மலைக்குச் செல்ல பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்குத் தடை விதிக்கப்பட்டது.
நேற்றும் தொடர்ந்து மலைக்குச் செல்ல அனுமதி மறுக்கப்பட்ட நிலையில், இன்று இரண்டாவது நாளாக தடை நீடிக்கிறது. இதனால் பழனி ஆண்டவர் கோயில் நுழைவாயில் பகுதியில் தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டு பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.
கோட்டைத் தெரு உள்ளிட்ட மலைப்பகுதியை ஒட்டிய குடியிருப்புப் பகுதிகளில் வசிப்பவர்களை மட்டுமே காவல்துறையினர் தடுப்புகளைத் தாண்டி அனுமதித்து வருகின்றனர். அவர்களிடமும், ஆதார் அட்டையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியை காவல்துறையினர் சரிபார்த்து, அதன் பின்னரே அந்தப் பகுதிக்குள் செல்ல அனுமதிக்கின்றனர். உள்ளூர் குடியிருப்பு வாசிகளை தவிர்த்து மற்றவர்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்படுகிறது.
வழக்கம்போல் ஏற்றப்பட்ட தீபம்; திருப்பரங்குன்றத்தில் வெடித்த போராட்டம் #ThiruparankundramProtest | #KarthigaiDeepam | #KarthigaiDeepam2026 | #BJP | #EtvBharatTamilNadu https://t.co/xBOay6bDTW— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 24, 2026
இதற்கிடையே, நேற்று மாலை 6 மணியளவில் மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி, இந்து முன்னணி மற்றும் பல்வேறு இந்து அமைப்புகளைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
எனவே, மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பான சர்ச்சை தொடர்ந்து வரும் நிலையில், திருப்பரங்குன்றம் மலை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் போலீசார் தொடர்ந்து தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.