அண்ணாமலையார் கோயிலுக்குள் செப். 1 முதல் செல்போன் கொண்டு செல்ல தடை
பக்தர்களின் வசதிக்காக 5 இடங்களில் செல்போன் பாதுகாப்பு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன என அண்ணாமலையார் கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : August 19, 2026 at 1:32 PM IST
திருவண்ணாமலை: அண்ணாமலையார் கோயிலுக்குள் செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் செல்போன்களை எடுத்து செல்ல கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
உலகப் புகழ் பெற்ற ஆன்மிகத் தலமாகவும், பஞ்சபூத தலங்களில் அக்னி தலமாகவும் விளங்குவது திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயில். இந்த கோயிலுக்கு தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்கள், வெளிமாநிலங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளில் இருந்தும் ஏராளமான பக்தர்கள் வருகை தந்து சுவாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.
அதிலும் குறிப்பாக பெளர்ணமி கிரிவலம், கார்த்திகை தீபத் திருவிழா உள்ளிட்ட முக்கிய நாட்களில் திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயிலுக்கு லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தருவது வழக்கமாகும். இந்நிலையில், கோயிலின் புனிதத் தன்மை, பக்தர்களின் அமைதியான தரிசனம், பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்களை கருத்தில் கொண்டு, கோயிலுக்குள் செல்போன்களை எடுத்து செல்வதற்கு தடை விதிக்க கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் முடிவு செய்யப்பட்டது.
அதன்படி, தமிழ்நாடு இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆணையரின் சுற்றறிக்கை மற்றும் உத்தரவின்படி, கோயிலுக்குள் செல்போன் எடுத்து செல்வதற்கான தடை வருகிற செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் அமலுக்கு வரவுள்ளதாக கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
இதனடிப்படையில், அண்ணாமலையார் கோயிலுக்கு சுவாமி தரிசனம் செய்ய வரும் பக்தர்கள் தங்களுடன் செல்போன்களை கொண்டு வருவதை தவிர்க்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் செல்போன்களுடன் கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்களின் வசதிக்காக கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் செல்போன் பாதுகாப்பு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
அதன்படி, அண்ணாமலையார் கோயிலின் கிழக்கு ராஜகோபுரம் அருகே இரண்டு செல்போன் பாதுகாப்பு மையங்களும், வடக்கு அம்மணி அம்மன் கோபுரம் அருகே இரண்டு பாதுகாப்பு மையங்களும் மற்றும் தெற்கு திருமஞ்சன கோபுரம் அருகே ஒரு இடத்திலும் என மொத்தம் ஐந்து இடங்களில் செல்போன் பாதுகாப்பு மையங்கள் கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த பாதுகாப்பு மையங்களில் பக்தர்கள் தங்களது செல்போன்களை ரூ. 5 கட்டணமாக செலுத்தி பாதுகாப்பாக ஒப்படைக்கலாம். செல்போன்களை ஒப்படைக்கும் போது அதற்கான டோக்கன் வழங்கப்படும். இந்த டோக்கனைக் கொண்டு பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்த பின்னர் தங்களது செல்போன்களை மீண்டும் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
மேலும், கோயிலுக்குள் செல்போன் எடுத்துச் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்த உத்தரவை மீறி யாரேனும் மறைமுகமாக கோயிலுக்குள் செல்போனை எடுத்து சென்றால், அது உடனடியாக பறிமுதல் செய்யப்படும் எனவும், சம்மந்தப்பட்ட நபர் மீது காவல்துறை மூலம் உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அண்ணாமலையார் கோயிலின் புனிதத் தன்மை மற்றும் பக்தர்களின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு கோயில் நிர்வாகம் மேற்கொள்ளும் இந்த நடவடிக்கைக்கு பக்தர்கள் முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என்று திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.