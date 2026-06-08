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நீர்வரத்து அதிகரிப்பு; குற்றாலம் பிரதான அருவியில் குளிக்க தொடரும் தடை

மழை குறைந்து அருவிகளில் தண்ணீர் வரத்து குறைந்தவுடன் சுற்றுலா பயணிகள் வழக்கம் போல் குளிக்க அனுமதி வழங்கப்படும் எனவும் காவல்துறையினர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஐந்தருவியில் குளிக்கும் மக்கள்
ஐந்தருவியில் குளிக்கும் மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 8, 2026 at 9:31 PM IST

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தென்காசி: குற்றாலம் பிரதான அருவி, பழைய குற்றால அருவிகளில் தண்ணீர் வரத்து அதிகரித்துள்ளதால் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

கேரளாவில் தென்மேற்கு பருவமழை கடந்த நான்கு நாட்களுக்காக முன்பு தொடங்கியது. இதனைத் தொடர்ந்து தமிழகத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஒட்டிய மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது அதன் ஒரு பகுதியாக தென்காசி மாவட்டம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஒட்டிய பகுதிகளில் தொடர் சாரல் மழை பெய்து வருகிறது.

தென்காசி மாவட்டம் குற்றாலம் சீசன் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் மாதத்திற்கு முன்பாகவே தொடங்குவது வழக்கம். இந்த ஆண்டு நான்கு நாட்கள் தாமதமாக சீசன் ஆரம்பித்து உள்ளது. இந்நிலையில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் தொடர்ந்து தென்மேற்கு பருவமழை பெய்து வருகிறது. அதன் காரணமாக அருவிகளில் குளிப்பதற்கு சுற்றுலாப் பயணிகள் அதிகமாக வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் உள்ளது.

தொடர்ந்து பெய்து வரும் சாரல் மழையால் குற்றாலம் அருவிகளில் தண்ணீர் வரத்து அதிகரிப்பதால் குற்றாலம், பழைய குற்றால அருவி, பேரருவியில் குளிக்க தடை விதிக்கபட்டுள்ளது. தென்காசி மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கடந்த 4 நாட்களாக தொடர் சாரல் மழையானது பெய்து வரும் நிலையில், இந்த மழையின் காரணமாக தென்காசி மாவட்டத்திலுள்ள பல்வேறு நீரோடைகள் மற்றும் நீர்வீழ்ச்சிகளில் தண்ணீர் வரத்து தொடர்ந்த அதிகரித்து காணப்பட்டு வருகிறது.

அந்த வகையில், தென்காசி மாவட்டத்தில் உள்ள முக்கிய சுற்றுலா தளங்களில் ஒன்றான குற்றாலம் பகுதியில் உள்ள அனைத்து அருவிகளிலும் தற்போது தண்ணீர் வரத்து அதிகரித்து காணப்பட்டு வருகிறது. இதன் காரணமாக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக குற்றாலம் பகுதியில் உள்ள ஐந்தருவி மற்றும் பழைய குற்றால அருவியில் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க தடையானது விதிக்கப்பட்டு இருந்த நிலையில், தற்போது தண்ணீர் வரத்து சீராக விழும் புலி அருவி, ஐந்தருவிகளில் மட்டும் குளிப்பதற்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

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குற்றாலம் பேரருவியில் ஏற்கனவே பராமரிப்பு பணி காரணமாக முன்னதாக குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டிந்தது. இந்நிலையில் தற்போது தண்ணீர் வரத்து அதிகரித்து காணப்படுகிறது. இதன் காரணமாக சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மழை குறைந்து அருவிகளில் தண்ணீர் வரத்து குறைந்தவுடன் சுற்றுலா பயணிகள் வழக்கம் போல் குளிக்க அனுமதி வழங்கப் படும் எனவும் காவல்துறையினர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சீசன் தொடங்கிய நிலையில் நெல்லை, தென்காசி, தூத்துக்குடி, விருதுநகர் உள்ளிட்ட அருகில் உள்ள மாவட்டங்களில் இருந்து மட்டுமல்லாமல் தமிழகம் முழுவதும் இருந்து சுற்றுலா பயணிகள் வருகை அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளது. இந்நிலையில் பொதுமக்கள், சுற்றுலா பயணிகள் அருவிகளில் குளிக்க பிரதான அருவி மற்றும் பழைய குற்றால அருவியில் மட்டும் குளிப்பதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

அருவிகளில் தண்ணீர் அதிகரிக்கும் போதெல்லாம் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க தடை விதிக்கப்படுவது வழக்கமான ஒன்றுதான் என்றாலும், சுற்றுலா வரும் பயணிகள் அருவிகளில் நீர்வீழ்ச்சி அழகை கண்டு ரசித்தபடியும் காத்திருந்து அருவிகளில் குளித்து செல்வதும் வழக்கமான ஒன்றாக உள்ளது.

அனைத்து அருவிகளிலும் இரவு நேரங்களில் சுற்றுலா பயணிகள் அருவிகளில் குளிக்க வாய்ப்பு உள்ள நிலையில், வனத்துறையினர் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பழைய குற்றால அருவியில் மாலை 6 மணி வரை மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகிறது. தற்போது அருவியில் தண்ணீர் அதிகரித்து காணப்படுவதால் பகலிலும் குளிக்க அனுமதிக்கப்படவில்லை.

TAGGED:

COURTALLAM
FALLS
நீர்வரத்து அதிகரிப்பு
தென்காசி
குற்றாலம் பிரதான அருவி

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