கோவையில் களைகட்டிய பக்ரீத் பண்டிகை; இஸ்லாமியர்கள் கூட்டுத் தொழுகை
ஈகை பண்பும் மனிதநேயமும் மென்மேலும் வளர வேண்டி கோவையில் பக்ரீத் சிறப்புத் தொழுகை நடத்தப்பட்டது.
Published : May 28, 2026 at 3:30 PM IST
கோவை: பக்ரீத் பண்டிகையை ஒட்டி, கோவை கரும்புக்கடை பகுதியில் ஐந்து ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்ட கூட்டுத் தொழுகை நடைபெற்றது.
இஸ்லாமியர்களின் ஐம்பெரும் கடமைகளில் ஒன்றாக கருதப்படும் ஈகைத் திருநாள் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. இஸ்லாமிய மக்கள் ஈகைத் திருநாளாகக் கடைப்பிடிக்கும் பக்ரீத் பண்டிகை இன்று உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. நபிகள் நாயகத்தின் தியாகத்தை போற்றும் வகையில் இந்த பக்ரீத் பண்டிகையை ஒவ்வொரு ஆண்டும் இஸ்லாமியர்கள் கடைப்பிடித்து வருகின்றனர்.
இந்நாளில் இஸ்லாமியர்கள் ஏழை, எளிய மக்களுக்கு குர்பானி என்று பெயர்களில் இறைச்சியை தானமாக வழங்குவார்கள். அதுமட்டுமின்றி ஒவ்வொருவரும் அவர்களுக்கு தகுந்தார்போல் ஏழை, எளிய மக்களுக்கு தானங்களை வழங்குவார்கள். மேலும் சிறப்பு தொழுகையும் நடைபெறும்.
அதன்படி, பக்ரீத் பண்டிகையை முன்னிட்டு உலகம் முழுவதும் சிறப்புத்தொழுகை நடைபெற்றது. கோவை மாவட்டத்திலும் பல்வேறு பகுதிகளில் சிறப்புத் தொழுகை நடைபெற்றது. கோவை கரும்புக்கடை பகுதியில் உள்ள இஸ்லாமிய பள்ளியில் நடைபெற்ற சிறப்புத் தொழுகையில் ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட இஸ்லாமியர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
இங்கு ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு என்று தனித்தனியாக இட வசதிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை இந்த தொழுகையில் கலந்து கொண்டு, மக்கள் நலமுடன் வாழ வேண்டும் என்றும், அனைவரிடமும் ஈகைப் பண்பும் மனிதநேயமும் மலர வேண்டும் என்றும் இறைவனை வேண்டி தொழுகை மேற்கொண்டனர்.
ஜாக் அமைப்பு இஸ்லாமியர்கள் நேற்றைய தினம் பக்ரீத் சிறப்பு தொழுகை மேற்கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.